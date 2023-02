Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Veronica Superguide columinst Rob Goossens deed ook mee aan De Slimste Mens en werd wel degelijk gescreend door de redactie. "Je spreekt af met een redacteur en dan ga je een mini-versie van De Slimste Mens spelen. De belangrijkste reden daarvoor is om te zorgen dat je het spel snapt en om te kijken of je een beetje tot antwoorden komt. Want als ze dan al doorhebben dat je niks weet dan is het voor het programma en de kandidaat beter dat diegene niet meedoet."

Achterafkamertje in Hilversum

Moeten deelnemers deze procedure in het grootste geheim doorlopen? In een achterafkamertje in de krochten van Hilversum? De diepste kelders van de NPO? Nee, Rob heeft dit op het terras mogen doen onder het genot van een koud pilsje. "Het was goed terrasweer. Hoelang de screening precies duurt ligt eraan hoeveel alcohol er is genuttigd op dat moment", aldus de columnist.

Kritiek Angela de Jong

Volgens Angela de Jong moet de redactie alsnog ingrijpen om het programma te redden. Rob vindt haar veel te streng. "Het is maar een spelletje, het is niet alsof we met z'n alle een raket naar de maan proberen te schieten of iets dergelijks." Waarom de AD-columniste dan zo fel is op de redactie van het NPO-programma? Rob heeft wel een idee. "Het voelt een beetje alsof zij zich vooral heel goed wil voelen over het feit dat zij in een seizoen met echte tegenstand De Slimste Mens heeft gewonnen. Terwijl ik bij haar ook nog wel een aflevering kan herinneren waarbij ik denk: Als ze live een tia had gehad dan had ze nog steeds de aflevering gewonnen."

Rob en zijn vierde plaats

Rob haalde de vierde plaats tijdens zijn deelname aan de kijkcijferhit. Geen slechte plek, al had hij het liever anders gezien. Echter mag je maar één keer meedoen aan het programma. Maar een andere rol binnen het programma ziet Rob wel voor zich. "Misschien dat ik het ooit mag presenteren, dat zou ik zeker niet afslaan."

Reactie KRO-NCRV

Ondanks de kritiek op het niveau van de deelnemers dit jaar zijn de makers niet van plan hun screening-procedure aan te scherpen, zo laten ze aan Veronica Superguide. "Wij streven er altijd naar om de best mogelijke kandidaten op dat moment te selecteren. Dat blijft ons uitgangspunt", aldus een woordvoerder van KRO-NCRV.