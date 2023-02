Twee kilo 'pre-loved high waist' spijkerbroeken kopen. Of een kilo originele bandshirts. Vanaf vrijdag hoef je er de provincie niet meer voor uit. In Middelburg opent de eerste Kilo Sale. 'Eindelijk! Hoef ik niet meer helemaal naar Antwerpen of Amsterdam!'

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Je vult een tas, zet hem op de weegschaal en rekent per kilo af. Het is gewoon leuk, kleren per kilo kopen, zegt de zestienjarige Nina van Ginkel uit Middelburg. "De truc is: lichte kleren kopen." Ook vriendinnen Evelien de Gaaij (17) en Isabella Rentier hebben er zin in. Nina: "Je gaat op jacht naar leuke, unieke kledingstukken. Ik ging er vroeger voor naar Utrecht, met de trein. Ja, dat kost ook geld, maar het is een avontuur." Goed kijken naar de kwaliteit, checken op gaten, of de rits het doet, of alle knopen er nog aan zitten, tipt de zestienjarige Middelburgse.

Donna van Driel uit Kwadendamme was er als de kippen bij, toen de eerste Kilo-winkels in Nederland verschenen. "Ik doe dit al járen, want ik vind het leuk om een eigen stijl te creëren", zegt de 25-jarige liefhebber van vintage. "Dan ging ik naar Rotterdam en maakte er gelijk een dagje uit van. Het voelt alsof je in een schatkamer bent. Vorig jaar vond ik een prachtige rode galajurk. Ik zag hem hangen en ja: hij paste perfect. Ik had hem met Kerst aan."

Lizanne Hennessey opent vrijdag de eerste Kilo Sale in Zeeland. Foto: Annemarie van de Vreugde

Lizanne Hennessey verkoopt in haar Kilo Sale Zeeland vintage kleding uit de jaren 1950 tot 2000, vertelt ze. "Met hier en daar pre-loved kleding uit de afgelopen tien jaar." In de voormalige bakkerij ('Niet heel luxe en mooi, met een rauw randje') kost de kleding 25 euro per kilo. Maar één item kopen mag ook: er is geen minimum. Hennessey, van oorsprong Amerikaanse, kocht als tiener in haar geboorteland al kleding per pond. In Nederland zag ze begin jaren negentig de eerste kilo sale verschijnen. "Dat was in een stoffige kelder in een achterbuurt van Den Haag. Totaal niet het hippe fenomeen dat je nu ziet in steden als Antwerpen of in de Randstad."

Kilo Sale Zeeland Foto: Lizanne Hennesey

In Zeeland kost een kilo 25 euro, daarbuiten ligt de prijs tot wel 10 euro hoger. Nog een reden dus om blij te zijn met de komst van Kilo Sale, vindt Micha Braaksma uit Middelburg. De achttienjarige zag het nieuwtje op Instagram voorbij komen. "Het leuke van dit soort winkels? Het is veel speelser. Ik doe het nu een jaar of twee en ben onder meer in Parijs geweest, op zoek naar opvallende stukken. Het hoeft geen design te zijn hoor. Bij een dure kiloshop richt ik me op de accessoires: riemen, aparte sjaals, leuke hoedjes." Waar komen die spullen allemaal vandaan? Kiloshops doen daar een beetje geheimzinnig over. De keten Kilo Kilo Vintage (Nijmegen, Den Haag, Rotterdam) haalt zijn 'hand picked vintage' volgens eigen zeggen uit Europa, Azië, Amerika, Australië en zelfs het Midden-Oosten. Hennessey over haar eigen vindplaatsen: "Bij Amsterdam in de buurt is een groot sorteercentrum dat aan vintage winkels overal in Nederland levert. Zo ongeveer de helft van wat ik verkoop komt uit Europa, de rest uit Amerika."

De betere kiloshop steekt niet onder stoelen of banken dat er - naast geld verdienen - een hoger doel is: duurzaamheid. 'We zorgen voor minder vervuiling, verspilling en minder afval in de wereld', laat Kilo Kilo weten. Bij Kilo Sale Zeeland is dat niet anders. Op het Instagram-account wordt de impact van 'fast fashion' en overconsumptie op de aarde benadrukt: 'Het kost 10.000 liter water om één spijkerbroek te maken' en 'duurzame kleding kopen bestaat niet. Die ligt al in je kast'. Het is dan ook geen toeval dat wethouder milieu en duurzaamheid Jeroen Louws de winkel vrijdag opent.

Kilo Sale Zeeland opent vrijdag de eerste Zeeuwse vestiging in Middelburg. Foto: Lizanne Hennesey

Hennessey, die uit een gezin van kunstenaars komt, is een fan van 'upcycling'. "Dat is waarde toevoegen aan tweedehands kleding door daar nieuwe dingen van te maken, ze te vermaken of herstellen", legt Hennessey uit. "Ik heb bijvoorbeeld van stropdassen een soort obi gemaakt, een brede ceintuur van stof. In de winkel komt een care & repair hoek met naaimachine en fournituren. Daar kun je zelf iets aan je kledingstukken veranderen of het door mij laten doen, tegen een kleine vergoeding." In de toekomst wil ze workshops styling & upcycling geven. Ook staan evenementen als een Trashion Fashion modeshow op het programma. Op de openingsdag is de Specialty Coffee Bar & Healthy Food Johnson's uit Vlissingen aanwezig met brownies en cake. Een barista van Outdoor Coffee Roasters uit Wolphaartsdijk zorgt voor koffie, er is thee en de retro koelkast staat vol fris.

Instagramstorm

Bij Kilo Sale Zeeland kost de kleding 25 euro de kilo. Foto: Lizanne Hennesey