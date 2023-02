Een conflict tussen een verhuurder en studenten is uit de hand gelopen in de rechtbank van Zwolle. De pandeigenaar dreigt opnieuw de verwarming uit te zetten, omdat studerende huurders weigeren meer te betalen voor energie. De jonge huurders slepen hun huurbaas voor de rechter. Die is woest.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De pandeigenaar trekt aan het kortste eind. En dat valt helemaal verkeerd bij hem.

"Jullie kunnen beter een arrestatiebevel voor mij uitvaardigen. Ik ga er met geweld tegenin. Val allemaal maar dood." Het zijn de woorden die de huurbaas uit Heino in de rechtbank van Zwolle gebruikt, direct nadat de rechter uitspraak heeft gedaan in de zaak die studenten tegen hem hebben aangespannen. "Kunt u rustig doen", vraagt de rechter, waarna hij niks meer zegt en de deur van de zittingszaal hard dichtgooit.

Tien keer meer

Een kleine twee uur eerder is de stemming in de zaal nog heel anders. De man is zeker van zijn gelijk in het geschil met studenten die een kamer huren van hem in een groot wit geschilderd pand aan de Zwarteweg in Zwolle-Zuid. De man vertelt sinds mei vorig jaar flink meer kwijt te zijn aan energiekosten - 'ik ben tien keer meer gaan betalen' - en wil die rekening met 100 euro extra per maand doorberekenen in de huursom.

Tegen de afspraken in, menen zeven studenten die een een kort geding aanspanden. Zij zeggen dat er bij het aangaan van het huurcontract afspraken gemaakt zijn dat de huursom, waar de kosten voor gas, water en licht een vast onderdeel van uitmaken, niet meer stijgt zolang een huurder er woont.

"Op verzoek van de verhuurder, zodat hij niet elk jaar een overzicht van alle kosten hoeft te sturen", zegt de advocaat van de studenten.

De studenten betalen elke maand, afhankelijk van het aantal vierkante meters van de kamer, een bedrag tussen de 350 en 500 euro aan huur. Ze zeggen de eigenaar nog een aanbod te hebben gedaan voor een huurverhoging van 50 euro, maar daar ging hij niet mee akkoord.

Elektravoorziening afsluiten

Gesprekken tussen de huurbaas en studenten lopen op niets uit en begin deze maand bereikt zijn woede een kookpunt. Vorige week donderdag en vrijdag heeft hij in het pand de elektravoorziening deels afgesloten. Urenlang zit een deel van de op dit moment 22 in het huis wonende studenten zonder stroom.

De eerste keer weten studenten pinnen van scharnieren van de deur van de meterkast los te maken, waarna er weer stroom is.

De tweede keer neemt hij de stoppen uit een meterkast mee. Studenten kopen zelf nieuwe stoppen en zorgen dat er in het hele huis weer licht kan branden en de verwarming het goed doet. "Koelkasten gingen uit en de paniek sloeg toe", zegt bewoner Daan (22). "Ik doe een creatieve opleiding op ArtEZ en heb studievertraging opgelopen, omdat ik al maanden druk ben met dit conflict en er veel stress van heb."

1300 euro energietoeslag

De huurbaas dreigt deze week het hele gebouw van energie af te sluiten als de studenten niet alsnog akkoord gaan met een huurverhoging. Met het kort geding willen de studenten dit voorkomen. ,

,Ze hebben allemaal 1300 euro energietoeslag van de gemeente gekregen en kunnen best wat meer betalen. Maar nee, de studenten vieren liever een feestje van dat geld", zegt de huurbaas vlak voordat de rechter uitspraak doet.

Studenten Daan (links), Willem en Sanne bij de meterkast in hun appartement in Zwolle-Zuid. Foto: Frans Paalman

De rechter geeft de studenten gelijk: de man kan niet zomaar - 'helemaal niet in de winter' - de nutsvoorziening afsluiten. De rechter wijst er op dat eerst een oordeel moet komen van de onafhankelijke huurcommissie in Zwolle - waar studenten eerder hebben aangeklopt - of de huurverhoging rechtmatig is. De huurcommissie kijkt overigens ook naar andere klachten van studenten, onder meer over ongezond kraanwater.

Beangstigend

De huurbaas moet per persoon 500 euro betalen per dag dat hij wel besluit om zaken zoals elektriciteit, water en gas af te sluiten. Dit bedrag kan oplopen tot 15.000 euro per persoon. Ook moet de pandeigenaar - die naar eigen zeggen niet nog meer kamers verhuurt - de proceskosten betalen. Na het horen van de uitspraak, slaan de stoppen - figuurlijk - bij hem door en verlaat hij woedend de zaal.