Twee keer per week in de nacht urenlang stofzuigen: daarmee drijft een een veertigjarige man uit Zwolle zijn buren in een appartementencomplex in Zwolle tot wanhoop. De politie forceerde vorig jaar zijn deur na gemelde stofzuigeroverlast. Woningcorporatie SWZ wil hem uit zijn huis hebben. 'Ik word gediscrimineerd.'

"In hoe groot huis woont u?", vraagt een verbaasde rechter zich woensdagochtend af als de veertigjarige bewoner van een appartement in Zwolle-Zuid erkent twee dagen per week in de nacht urenlang aan het stofzuigen te zijn. Hij leeft op de eerste verdieping van een wooncomplex aan de Oldermannenlaan "Ik heb een paar kamers en wat stoelen en wil alles echt goed schoonmaken. In de nacht is de stroom goedkoper", reageert hij.

Slaan op cv-leidingen

Het aantal buren dat geklaagd heeft bij woningcorporatie SWZ over de nachtelijke werkzaamheden van de man, is niet op één hand te tellen. Er is ook ergernis over dat de man slaat tegen cv-leidingen en muren in de woning van woningstichting SWZ. De organisatie is klaar met de overlast van hun huurder en probeert hem woensdag met een aangespannen kort geding uit zijn woning te krijgen.

De onrust in het appartementencomplex kent een hele voorgeschiedenis. Het was de man - die er in 2018 kwam wonen en nu mogelijk zijn huis moet verlaten - zelf die in september 2021 een klacht indiende bij SWZ over het geluid van muziek en de wasmachine van één van zijn buren. De kous was af voor SWZ na een gesprek met de betreffende bewoner.

Escalatie

Sinds het einde van dat jaar ontvangt SWZ geregeld meldingen van nachtelijke overlastsituaties van buren van de veertigjarige man. Eind oktober vorig jaar komt de politie in de nacht bij zijn voordeur omdat er onophoudelijk stofzuigergeluiden klinken vanuit zijn huis. De bewoner wil de stekker niet uit het stopcontact halen en weigert zijn deur open te doen. Agenten besluiten zijn deur te forceren en hem aan te houden voor 'nachtrumoer'.

Bij het kort geding geeft de bewoner geen antwoord op de vraag waarom hij de deur niet open deed. "Ik word gediscrimineerd. De politie komt wel als buren 112 bellen. Als ik over anderen klaag, wordt daar niks meegedaan", zegt de man in het Engels. "Ik ben als vluchteling hier gekomen en woon al negen jaar in Nederland. Op andere woonplekken heb ik nooit problemen met mensen gehad."

Vals zingen

Hij laat in de rechtbank van Zwolle een fragment horen van een buurvrouw die op een avond aan karaoke doet. "Ik zing erg vals", zegt een buurvrouw - ook aanwezig bij de zaak - als ze zichzelf hoort zingen. "Ik kon er niet door slapen en slik pillen. En nu moet ik juist mijn woning uit", reageert de man, die van de gemeente hulp krijgt aangeboden om onder meer aan het werk te kunnen gaan. Hij weigert alle hulp echter.

Volgens SWZ staat de man alleen in zijn klachten over buren, terwijl meer mensen over hem klagen. Bij het kort geding zijn vijf klagende omwonenden aanwezig. "Omwonenden slapen in de nacht niet of nauwelijks", zegt de advocaat van SWZ. "Er is niet sprake van normale leefgeluiden, maar van structurele overlast. De man kan agressief zijn. We zien geen andere mogelijkheid dan ontruiming van zijn woning."