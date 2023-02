Korte rokjes, een diep decolleté of veel bloot. Dát is wat vrouwen vooral tegenkomen tijdens het speuren naar een carnavalspak. Een leuke, 'normale' carnavalsoutfit is lastiger te vinden. De meeste pakken zijn namelijk wel erg sexy. Waarom is dat en waarom zijn carnavalspakken voor mannen veel minder bloot?

Nog maar twee weken tot het carnaval losbarst. Tijd dus om een nieuw carnavalspak te scoren. Samen met mijn familie ging ik op zoek naar een matchende outfit voor ons allemaal. Als superhelden of bekende tekenfilmfiguren, dat leek ons leuk. Maar al aan het begin van onze zoektocht bleek dat lastiger dan gedacht.

Aan leuke en degelijke carnavalspakken voor mannen geen gebrek. Ook voor kinderen zijn er genoeg lieve, schattige outfits te vinden. Maar waar mannelijke outfits vooral de term 'grappig' en 'stoer' krijgen, zijn er voor vrouwen voornamelijk 'sexy' pakken te vinden.

"Dat is toch vreemd?", reageert Leila Lambrechts, een 28-jarige seksuoloog uit Eindhoven. "Een non in een minirok of een politieagente op hoge hakken zie je in het echte leven toch ook niet? Maar met carnaval zijn ze overal."

Volgens de seksuoloog wordt met carnaval alles uitvergroot en overdreven. "Of je nu zoekt naar een kostuum van een politieagente, een superheldin of een non: de meeste outfits zijn gericht op de vrouwelijke vormen van borsten en billen. Het accent ligt vooral op vrouwelijkheid, maar dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat het bloot moet, zoals vaak wel het geval is."

Bij mannenoutfits ligt het accent volgens de seksuoloog veel minder op het sexy zijn. "Neem bijvoorbeeld een mannenkostuum met een strakke torso. Het torso is vaak verwerkt in het kostuum waardoor er niet één stukje bloot te zien is."

Het verschil tussen mannen- en vrouwenkostuums op verschillende online carnavalswinkels is duidelijk te zien. Dat beaamt ook Maurits van Ommel van De Feestspecialist XXL uit Tilburg. "De sexy vrouwenpakjes verkopen gewoon heel goed", vertelt hij. "Neem het politiekostuum. Daarvan hebben we een korte, sexy variant en een iets langere. De korte versie loopt veel harder."

Ook bij een van de grootste online aanbieders gaan de sexy pakjes als warme broodjes over de toonbank. "Zeker in aanloop naar carnaval verkopen wij veel sexy vrouwenpakjes. Er is duidelijk vraag naar", legt José Cabrera van FeestwinkelXL.nl uit. "Bij het verwerken van de kostuums in ons systeem denken wij soms ook wel: in zo'n pakje zie ik mijn dochter liever niet."

Vooral jonge meiden

Toch schat de verkoper in dat de pakjes vooral worden verkocht aan jonge meiden. Ook Van Ommel ziet dat in zijn winkel. "De jeugd komt hier langs om verschillende korte kostuums te passen. Klanten van 30 jaar en ouder zoeken vaak naar iets anders. Deze doelgroep koopt sneller een mooie jas van 100 euro."

De Tilburgse verkoper krijgt geen genoeg van de sexy pakjes, want sinds kort biedt hij nog meer kostuums met korte rokjes en diepe decolletés aan. "Wij hebben een nieuwe Playboy-lijn die bestaat uit kostuums alleen voor vrouwen. Daar zit niks voor mannen bij, maar het slaat veel beter aan dan wij dachten. Het wordt volop gekocht."

Rollenspellen

Sexy kostuums voor vrouwen zijn er dus in overvloed, waarom dan niet voor mannen? "Neem sexy lingerie. Voor vrouwen is het volop te verkrijgen, maar heb je wel eens gezocht naar sexy lingerie voor mannen?" vraagt Lambrechts. "Je ziet het ook in outfits voor rollenspellen. Het aanbod voor mannen is veel beperkter dan voor vrouwen."

De seksuoloog ziet een verband tussen de carnavalskostuums voor vrouwen en erotische pakjes. "Het onschuldige en onderdanige, dat typerend is bij een sexy rollenspel, zien we ook terug in veel carnavalspakjes. Voor een erotische avond zijn die kostuums natuurlijk helemaal oké. Maar dat wil je toch niet uitstralen tijdens bijvoorbeeld het hossen op de Grote Markt in Breda, lijkt mij."

Bestaan sexy feestkostuums voor mannen eigenlijk wel? De feestwinkeleigenaren vinden de vraag moeilijk te beantwoorden. "Wij hebben wel een Borat-string. Sexyer kan toch niet?" grapt Van Ommel. "Veel meer dan een strak slipje of een fun-artikel van de Chippendales bieden we eigenlijk niet aan."

Ook bij FeestwinkelXL.nl is er beperkt aanbod. "Ik vind het moeilijk. Wat is een sexy pak voor mannen? We hebben wel een visnetshirt, met van die gaten, voor mannen. Dan kan een man zich verkleden als sexy biker of zo. Maar of dat echt sexy is, weet ik niet."

Verandering

Toch ziet de Tilburgse verkoper wel een kleine verandering. "We zien dat sommige pakken zowel door mannen als vrouwen worden gekocht. Een tuinbroek bijvoorbeeld. Wij hebben al vaker aangegeven bij de leverancier dat op de foto's van sommige pakken zowel een mannelijk als vrouwelijk model moet staan. Gelukkig is een grote partij hier al mee bezig en leverde laatst vijf foto's aan waarvan één met een vrouwelijk model."

Advies