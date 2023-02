Agnes Plaatje verspreidde complottheorieën over de dood van de dochter van aanklaagster Nicole Ruis. Haar uitingen over de overleden dochter zijn niet verwijderd, tot ontsteltenis van Ruis. Vandaag kwam de bijzondere zaak opnieuw voor de rechter, opnieuw komt Plaatje niet opdagen. Nu wordt er lijfsdwang geëist.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is een vrij ongebruikelijke zaak, zegt de rechter in de rechtbank Zwolle. Voor hem zit Nicole Ruis uit Weesp in een wollen vest. Ineengedoken, het gezicht onder de foundation. Vorig jaar oktober zat zij hier ook. Ruis verloor in mei 2022 haar 14-jarige dochter. Het meisje leed aan depressies en pleegde zelfmoord.

Gezinshuis

De dochter van Plaatje woonde in hetzelfde gezinshuis als de dochter van Ruis, beide moeders zijn slachtoffer van de toeslagenaffaire. De meisjes waren uit huis geplaatst. Plaatje heeft bij de dood van de dochter van Ruis geprobeerd diens crematie te voorkomen. Ze dacht dat de dochter is vermoord door een overheidscomplot. Ook denkt Plaatje dat haar eigen dochter slachtoffer is van een ‘staatsontvoering’. Dit is niet het geval. Het gezinshuis waar het meisje verbleef liet aan de Stentor weten dat het goed met haar gaat.

Ruis komt door alle berichten die Plaatje op haar social media kanalen plaatste niet toe aan haar rouwproces. In oktober werd door de rechter toegewezen dat Plaatje alle uitingen over de dochter van Ruis moest verwijderen. Ook werd een dwangsom geëist en toegewezen.

Blokkeren

,,Daar is geen gehoor aan gegeven”, vertelt advocaat Joe Jay de Haas. ,,Er is opnieuw op allerlei manieren geprobeerd om contact met Plaatje te krijgen, maar dat is niet gelukt. Daarom eisen we nu die lijfsdwang.” Advocaat De Haas heeft wel met het vonnis in handen Twitter kunnen benaderen, waarmee hij de accounts van Plaatje kon laten blokkeren. Nu gaat het nog om een filmpje op Facebook, waar Plaatje orakelt over de dochter van Ruis. ,,Dat filmpje moet ook nog weg.”

De rechter somt vandaag op wat de stand van zaken is. Dat het volstrekt duidelijk is waarom er nu om lijfsdwang wordt gevraagd. Op dat moment begint Ruis al te snikken. ,,Het ligt voor de hand dat uw vorderingen worden toegewezen.”

Hartaanval

De rechter wil graag weten hoe het met haar gaat. Ruis vertelt dat ze door mevrouw Plaatje nog steeds niet aan rouwen toekomt, zij niet, haar familie niet. ,,Het moet stoppen.” Ook vertelt ze dat ze afgelopen december door de stress een hartaanval heeft gehad en in het ziekenhuis heeft gelegen.

,,Wat dit met mij doet?” De hand van De Haas aait over haar rug. ,,Mevrouw Plaatje heeft gesuggereerd dat mijn dochter verkracht en vermoord zou zijn. Ze heeft geprobeerd de crematie te voorkomen. Ze heeft foto’s van die crematie verspreid, van mij op die crematie. De foto’s van de uitvaart zijn misbruikt. Als ik hier ooit overheen kom, is het door mevrouw Plaatje dat ik over dertig jaar nog steeds dit verhaal over mijn dochter tegenkom. Op internet verdwijnt niets. Mijn rouwproces is totaal verstoord.”

De rechter knikt begripvol. Hij gaat snel beslissen, mogelijk binnen enkele dagen al.

Gegijzeld

Buiten de rechtszaal vertelt De Haas dat hij alleen een deurwaarder tot zijn beschikking heeft. Hij hoopt dat Plaatje na het vonnis alsnog reageert. Want liever had hij deze gang naar de rechter niet gemaakt. Als het vonnis komt, wil hij haar nog 48 uur geven. Daarna kan de politie haar opsporen en wordt zij ‘gegijzeld’, zoals dat heet. ,,Dat betekent dat ze om te beginnen eerst tien dagen in bewaring wordt gesteld. Dan wordt het werkelijk en mijn verwachting is dat het ophoudt. Einde oefening. Je ziet hoe emotionerend het voor mijn cliënt is.”