Orthen staat in Den Bosch bekend als een nette wijk, maar de Orthenaren zelf zien hun wijk afglijden. 'Wooncomplex Ordune is een magneet die criminaliteit aantrekt. En dat zijn we zat.'

Helemaal beu zijn ze het, de bewoners van Orthen. "Orthenaren kunnen heel veel hebben. Maar nu is het klaar, we willen onze veilige wijk weer terug", zegt Wim van Hassel (63), bestuurslid van het buurtcomité Fort Orthen. Hij wijst naar het wooncomplex Ordune aan de Ketsheuvel, daar is het allemaal om te doen. "Ordune is een magneet die criminaliteit aantrekt. Het is net een duiventil, mensen wonen er even en zijn weer weg. En de mensen hier in Orthen voelen zich onveilig."

Ordune is het oude kantoorgebouw van woningcorporatie Zayaz, dat werd verbouwd tot 57 kleine woonstudio's van 20 tot 46 vierkante meter. Huurprijs: 350 tot 400 euro per maand. Hier wonen sinds 2017 vooral studenten, statushouders en spoedzoekers zoals mensen die pas gescheiden zijn. "We hebben geen last van de statushouders. Het gaat om een kleine groep bewoners van wie we echt veel last hebben", vervolgt Van Hassel.

Drugsoverlast

Hanny van Hoorn, die vanuit haar woning uitzicht heeft op Ordune, vult hem aan: "We hebben last van criminaliteit, drugsoverlast, diefstal en vernieling. En van verwarde personen die bij mensen in de buurt aanbellen. De politie heeft al twee keer een nachtelijke inval gedaan hier. En we kunnen het de bewoners van Ordune niet eens kwalijk nemen, ze wonen daar met z'n allen in veel te kleine woningen. Veel te kort op elkaar. Hoe heftig is het voor die mensen die daar wonen? Het is voor ons al heftig."

Van Hoorn zegt vooral hinder te ondervinden van drugsdealers. "Dan zitten ze hier in auto's te wachten totdat mensen dat spul komen halen. En dan staan ze met een ronkende motor voor ons balkon."

De buurt klaagt al jaren bij de gemeente, bij Zayaz en bij de politie. "Maar er gebeurt alsmaar niets", klaagt Van Hassel. En daarom klopte een groep Orthenaren deze week ten einde raad aan bij de politiek. De SP stelde eerder al kritische vragen over de leefbaarheid in Orthen aan het college van B en W.

'Vergunning niet verlengen'

Van Hassel: "De vergunning voor Ordune loopt eind 2026 af. En we willen dat die vergunning niet verlengd wordt. Bovendien willen we dat er eindelijk iets gebeurt in onze wijk."

Een woordvoerder van Zayaz erkent dat er problemen zijn. "Vandaar dat we tijdelijk beveiliging gaan inschakelen. Maar Zayaz kan het niet alleen oplossen. Vandaar dat we een beheergroep hebben met mensen van onder meer Zayaz, de gemeente, welzijnsorganisatie Farent en wijkbewoners. Daarin maken we afspraken over de leefbaarheid. Ook hebben we de bewoners gevraagd overlast en incidenten te blijven melden. Gezamenlijk met betrokkenen zijn we bezig met een wijkaanpak om de leefbaarheid in de hele wijk te verbeteren."

Een soortgelijk antwoord komt van de gemeente. En de politie wil 'vanwege privacy' niets zeggen over het aantal overtredingen of misdrijven in en rond Ordune. Wel wijst een zegsman op het aantal misdrijven in heel Orthen; 68 in 2022, tegenover 29 bij de 'buren' in Orthen-Links.

'Hartvochtig volkje'

Van Hassel en andere bewoners van Orthen hopen dat het niet bij woorden blijft. "We zijn een hartvochtig volkje hier. Orthen is ouder dan Den Bosch. Door de eeuwen heen zijn we al enkele keren helemaal weggevaagd, maar we komen steeds weer terug. En we zijn nette mensen, proberen het netjes op te lossen. Maar we verwachten ook wel iets van de gemeente, de woningcorporatie en de andere organisaties die hier verantwoordelijk zijn."

Uit jaarlijks onderzoek van de gemeente naar de leefbaarheid in Bossche wijken, blijkt ook dat Orthen achteruit gaat op het gebied van leefbaarheid. De wijk met ruim 1500 inwoners geeft zichzelf een 6,7 als rapportcijfer op het gebied van veiligheid in de buurt. Dat is 'slechts' twee tienden lager dan het gemiddelde in de gemeente. Opvallend genoeg scoort Orthen een 8,2 in de veiligheidsenquête op het gebied van 'prettig wonen'.