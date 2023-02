Jop Heinen (35) uit Zutphen is in het dagelijks leven woordvoerder van de politie Oost-Nederland, maar nu maakt hij deel uit het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR, dat vanaf vandaag tien dagen lang reddingswerkzaamheden in het aardbevingsgebied gaat uitvoeren.

Op dit moment rijdt het team in Hatay, een zwaar getroffen regio in het zuiden van Turkije die grenst aan Syrië. "We krijgen van de Turkse autoriteiten te horen op welke plek we precies ingezet worden. De communicatie daarover verloopt soepel, ze spreken goed Engels en hebben door eerdere rampen al veel ervaring met het coördineren van reddingsteams.''

Contact met het thuisfront

Als woordvoerder van het team staat Heinen niet alleen de pers te woord, maar verzorgt hij ook de contacten tussen de leden van het team en het thuisfront. "Op het moment dat het nieuws over de aardbeving naar buiten komt, wordt binnen enkele uren de beslissing genomen om daar naar toe te gaan. Dan ben je al snel minstens een week van huis, van de een op de andere dag. Dat kan voor familie soms best lastig zijn, maar je weet dat het erbij hoort.''

Het team bestaat uit 150 speciaal getrainde mannen en vrouwen van politie, brandweer, ambulancediensten en Defensie. Nederland is een van de weinige landen ter wereld dat een dergelijk team kan inzetten bij grote rampen.

De sfeer in het team is goed, aldus Heinen. "We zijn blij dat we compleet zijn, en dat al onze spullen goed zijn aangekomen.'' Dat had nog wel wat voeten in de aarde, want het vliegveld van Adana, waar het team gisteren geland is, had te weinig capaciteit om alle vluchten van reddingsteams van over de hele wereld te verwerken. Het vliegtuig met 15 ton aan materieel van het Nederlandse team moest daarom vanmorgen uitwijken naar een nabijgelegen vliegbasis. "Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen.''

Dat materieel bestaat onder andere uit een tentenkamp dat door het reddingsteam kan worden opgezet nabij de plek waar de reddingsacties gaan plaatsvinden. Het bevat onder andere voedsel, drinkwater en toiletten. Verder is er gereedschap dat wordt gebruikt om mensen onder het puin vandaan te kunnen halen.

Reddingshonden getraind in Nunspeet

Onderdeel van de Nederlandse hulptroepen bevinden zich ook acht honden van de Nationale Politie, onder wie Leendert Amersfoort uit Lelystad en zijn hond Zuky. De Nederlandse reddingshonden worden getraind in Nunspeet. Het is voor de honden niet de eerste reddingsoperatie, legt Heinen uit. "Ze worden ingezet bij rampen en grote ongelukken door heel Nederland. Ook mochten ze aan de slag na de enorme explosie in de haven van Beiroet in augustus 2020, waar het USAR-team ook werd ingezet.''

Ook Heinen werkte daar destijds als woordvoerder van het team. Hoe is hij als woordvoerder van de Politie Oost Nederland bij het reddingsteam terechtgekomen? "Dat is eigenlijk voortgekomen uit mijn vorige werk, bij de politie in de regio Rijnmond. Daar zaten een aantal collega's al in dat team, en mij sprak dat ook erg aan'', aldus de Zutphenaar. "Het is intensief werk, maar het geeft veel voldoening om een helpende hand uit Nederland te kunnen bieden.''