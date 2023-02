Een groepsapp voor mensen met één overeenkomst: de naam Jelle. Zes jaar geleden richt Jelle Koopman (27) die op, niet vermoedend dat het zo uit de hand zou lopen. Met inmiddels 340 leden kan de beheerder van de app zich niet meer indenken hoe hij zónder zou kunnen. 'Het brengt me iedere dag veel lol en plezier.'

De groepsapp ontstaat nadat Jelle een artikel over de Thijs-app voorbij ziet komen. "Dit inspireerde me om hetzelfde op te zetten." Daarom begint hij de app op 25 juli 2017 om 15.45 uur. "Daar voegde ik gelijk drie Jelle's aan toe die ik al kende. Ik legde ze uit wat het idee was en dat ze anderen mochten toevoegen."

Zo gezegd zo gedaan. De groepsapp breidt zich verder uit. "Iedere keer als ik uitging in Utrecht en de naam Jelle hoorde, sprintte ik naar diegene toe om zijn nummer te vragen." Mensen reageren daar heel wisselend op. "Niet iedereen vond dit leuk maar veel mensen waren erg enthousiast. Al kan daar ook wel een andere reden voor zijn tijdens zo'n gezellige avond", zegt de groepsbeheerder met een lach.

Uiteenlopende gesprekken

In de rubriek Hoe is het nu met? Zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: Jelle Koopman (27) over de groesapp met ruim 300 Jelle's.

De groepsapp is in de loop der jaren verschoven naar een praatgroep. "De gesprekken gaan alle kanten op. Denk hierbij aan tips over een elektrische fiets tot aan intellectuele discussies over politieke onderwerpen." De emoties lopen daarbij weleens hoog op. "Mensen kunnen emotioneel of boos worden maar we gaan altijd respectvol met elkaar om."

Naast de diverse gesprekken worden er ook weleens tikkies verstuurd. "Dit proberen we wel tot een minimum te beperken. Er zijn af en toe Jelle's die vragen of iemand hun boete wil betalen." Hier wordt onderling wisselend op gereageerd. "Vaak ligt het aan het verhaal erachter."

Borrelen met alle Jelle's

In het verleden hebben een aantal Jelle's afgesproken met elkaar. "Sinds de coronacrisis doen we dit eigenlijk niet meer. Maar het was wel erg leuk om met verschillende Jelle's uit Groningen tot aan België te borrelen." Tijdens zo'n avond gaat het over van alles en nog wat. "Er zijn zelfs naamgenoten die een eigen band willen beginnen."

Alle gesprekken in én buiten de groepsapp hebben Jelle veel lol en plezier gebracht. "Ik kan nog steeds lachen om dingen die voorbijkomen. We hebben zelfs een traditie. Iedere eerste maandag van de maand sturen we een sticker van het luchtalarm aan elkaar door."

De groepsapp heeft twee jaar geleden zelfs tot een concurrentiestrijd geleid. Jelle daagde de Thijs-app en Stijn-app uit om zoveel mogelijk geld op te halen voor een goed doel naar keuze. "In een week tijd hebben wij 2472 euro opgehaald voor stichting Het Vergeten Kind en daarmee gewonnen." Inmiddels staat hun actie nog steeds in de top 20 van teams die het meeste geld hebben opgehaald.

Lichtpunt in het dagelijks leven

De groepsbeheerder heeft de bijnaam 'Opper Jelle' gekregen maar voelt zich niet anders dan de rest. "Het is begonnen als een grap en nu is het een permanent iets geworden. Ik ben niet actiever dan anderen dus een leider voel ik me niet." Wel denkt Jelle dat de groepsapp voor veel mensen een lichtpunt is. "Vooral tijdens de coronacrisis, toen veel mensen thuiszaten. Het is fijn dat deze functie er is, zodat je even met elkaar kunt praten."