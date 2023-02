Glora heet ze, een stevige jongedame die ooit kwam logeren in het dierenpension, maar nooit meer terugkeerde bij haar baasje. Door gezondheidsproblemen kon de eigenaar niet langer zorgen voor de 13 maanden jonge mastina. 'Steeds meer baasjes moeten afstand doen van hun kat of hond vanwege geldproblemen.'

Verzorgster Marjo Berghuis weet zeker dat zich vroeg of laat bij streekdierentehuis 't Julialaantje in Rijswijk een liefhebber meldt om zich over de weeshond te ontfermen. "We hebben haar geadopteerd, zoals we eigenlijk elk dier wel zouden willen opnemen'', zegt ze. "Glora oogt onbehouwen, maar ze is heel lief."

Bij de dolenthousiaste begroeting valt direct op dat er iets niet goed is met de ogen van het dier. Ze heeft een probleem aan haar traanklieren en daarvoor moet Glora onder behandeling bij de dierenarts. Ze moet een of meerdere operaties aan haar ogen ondergaan. Opgeteld met het vooronderzoek, de nazorg en de medicatie die zij waarschijnlijk haar hele leven nodig heeft, kost het minimaal 1500 euro om deze viervoeter gezond te krijgen.

Afstandsdier met problemen

Geld om de mastina - een reusachtig hondenras dat zijn oorsprong vindt in de Spaanse bergen - op te lappen heeft het streekdierentehuis op zich wel, maar Glora is niet de enige die medische behandeling nodig heeft. Neem Marley, een aanhankelijke poes van elf jaar die via Kattenzorg in het asiel terecht is gekomen. Achter dit 'afstandsdier' steekt het persoonlijke drama van een vrouw die er niet langer voor kon zorgen. Bij de intake van Marley kwamen de nodige verborgen gebitsproblemen naar boven. Het gaat 't Julialaantje 450 euro kosten om het dier te kunnen plaatsen. En dan maar hopen dat zich een nieuwe eigenaar meldt voor deze kat op leeftijd.

Het is volgens Marjo Berghuis de laatste tijd schering en inslag dat er dieren met kwaaltjes binnenkomen. "We maken steeds vaker mee dat mensen hun hond of kat moeten afstaan omdat ze de zorg niet kunnen betalen'', zegt ze. "Het gaat soms om schrijnende gevallen. Als je het financieel al niet breed hebt of je bent eenzaam, dan zorgt juist een huisdier voor dat laatste beetje nodige troost. Waar nodig proberen wij deze mensen zoveel mogelijk te helpen, bijvoorbeeld door ze dieetvoer mee te geven dat wij via donaties hebben binnengekregen."

Gechipt en gevaccineerd

Voordat het asiel een geadopteerde kat ter plaatsing aanbiedt, krijgt het dier eerst een standaardbehandeling waarbij het wordt gechipt, ontwormd, gevaccineerd en eventueel gecastreerd of gesteriliseerd. Steeds vaker komen katten binnen met blaas- en nierproblemen of slechte tanden. Dat geldt ook voor zwerfkat Christa, een van de andere tijdelijke bewoners van 't Julialaantje. Met hokgenoot Daisy is zij op straat gevonden door de Dierenbescherming Noord-Holland en uiteindelijk in Rijswijk terechtgekomen.

"De asiels zitten overal zo vol dat er elders geen plekje voor ze kon worden gevonden'', zegt Berghuis. "Dat het geen schootkatten maar wat schrikachtige dieren zijn, doet daar niets aan af. Met een beetje geluk kunnen we deze katten plaatsen bij kassen, maneges of plekken waar veel muizen rondlopen. Elk dier verdient een kans. Wij zijn in principe niet voor laten inslapen. Alleen als de dierenarts daarvoor kiest, gaan we daar in mee."

Drukke winter

Harde cijfers zijn er niet, maar de Dierenbescherming krijgt vanuit verschillende asiels in heel het land signalen dat er de laatste tijd meer dieren worden binnengebracht met lichamelijke problemen. Waar de winter normaal gesproken een relatief rustige periode is, zijn er op veel plaatsen wachtlijsten voor mensen die hun dier willen afstaan. Relatief veel honden en katten moeten naar de dierenarts.

Met Glora lijkt het goed te komen. Nadat de lokale partij Rijswijks Belang het onderwerp van de hulpbehoevende dieren in de gemeenteraad heeft aangekaart, stromen de donaties binnen om het dier geopereerd te krijgen. "We zijn zeker niet noodlijdend, maar deze dieren verdienen het om te worden geholpen'', zegt Berghuis. "Daarom is iedere donatie nu extra welkom."

Tips voor kosten besparen

Op de website van de landelijke Dierenbescherming staan tips voor dierenbezitters die wat minder geld hebben te besteden. 'Bespaar op kosten, niet op zorg', is een van de motto's, waarbij gratis of goedkope alternatieven worden aangedragen voor de kostbare en verleidelijke producten uit de dierenspeciaalzaak. Snoepjes voor de kat bijvoorbeeld zijn helemaal niet nodig. En een chihuahua eet net zo lief goedkope brokjes als door de dierenindustrie bedacht speciaal chihuahuavoer.

Op Marktplaats en gratis-weggeef-pagina's stikt het van de tweedehands spullen voor hond, kat, kip, konijn of kanariepiet. Ook de Dierenbescherming helpt en bemiddelt in situaties waarbij baasjes de zorg van hun huisdier niet kunnen betalen. Bijvoorbeeld door ze te verwijzen naar dierenvoedselbanken of 'gewone' voedselbanken die als extraatje ook dierenproducten verstrekken. "Ons streven is om dier en baas niet uit elkaar te halen'', zegt Saskia Thijssen van de Dierenbescherming.