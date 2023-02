Sinds prijsstijgingen consumenten pijnigen, zoeken kopers en verkopers hun heil vaker op veilingsite Catawiki. 'Wij zijn een economische levenslijn in moeilijke tijden.'

Als het leven duurder wordt hebben mensen geld nodig en wie geld nodig heeft gaat op zoek naar extra inkomsten. Sommigen doen dat door luxe spullen te veilen. Die veel te dure trui van Gucci ligt toch maar in de kast en wat zou dat antieke bijzettafeltje opleveren?

Veilingsite Catawiki profiteerde er gulzig van, met name in de staart van 2022. Door de inflatiepiek in november noteerde het online veilinghuis in die maand een recordaantal van 450.000 nieuwe objecten die op de site werden aangeboden. Ook over heel 2022 ging het aantal items op het biedplatform door de bovengrens met ruim 3,7 miljoen te koop aangeboden objecten: het grootste aantal sinds Catawiki bestaat.

Een fles wijn, klassieke Engelse auto of design-colbertje

Catawiki is in 2008 opgericht door de Nederlanders René Schoenmakers en Marco Jansen. Inmiddels opereert de webveiling in 60 markten, werken er ruim 600 mensen en claimt Catawiki 10 miljoen bezoekers per maand te trekken. Wie iets moois gevonden heeft en het graag wil hebben moet tegen andere gebruikers opbieden. Dat moois kan een exclusieve fles wijn zijn uit Piëmont, een klassieke Engelse auto of een colbertje van de Britse ontwerper Paul Smith.

Al dat fraais komt overigens niet zomaar op de site te staan, de objecten worden eerst geselecteerd door experts van Catawiki. Iedere dag verschijnen gemiddeld 12.000 nieuwe artikelen op het veilingplatform, wekelijks worden er een miljoen biedingen gedaan. "Dat grote bereik maakt ons aantrekkelijk voor bijvoorbeeld de antiekhandelaar ", zegt Bernard D'Heygere, hoofd communicatie bij Catawiki.

Waar de verkopers nu vaker op zoek zijn naar inkomsten om de recessie te verzachten gaan kopers op zoek naar luxe goederen als alternatieve investeringen, als wapen tegen onzekere aandelenmarkten. D'Heygere: "De groei van het aantal objecten dat bij ons wordt aangeboden gaat gelijk op met de inflatie. Het is dus aannemelijk dat wij een economische levenslijn zijn in moeilijke tijden. Dat geldt voor verkopers maar ook voor kopers, omdat veel objecten behoorlijk waardevast zijn."

Ook attributen uit sport, muziek of film doen het goed

Nederlanders kochten in 2022 meer dan 500.000 objecten op Catawiki. Hiermee staat Nederland in de top 3 van landen waar het meest werd uitgegeven op het veilingplatform. Behalve de invloed die de inflatie heeft op het aankoop- en verkoopgedrag van de gebruikers, ziet D'Heygere meer trends. "De helft van het aanbod op Catawiki bestaat uit de bekende luxe goederen, zoals auto's, kleding, sieraden, interieurdesign en exclusieve dranken. Minder bekend is de andere helft: die wordt meer en meer bepaald door wat wij noemen pop culture collectibles, bijzondere attributen uit de sport, muziek of film."

Denk aan de Cervelo S5 fiets van Wout van Aert, de keepershandschoenen van Andries Noppert of de zilveren WK-medaille (1974) van Oranje-aanvaller Johnny Rep. Ook een hebbeding en nu te koop: het gesigneerde shirt van de Spaanse middenvelder Andrés Iniesta. Beginbod 170 euro, eindbod dinsdagavond bekend. Gebruikers kunnen gedurende een week op een artikel bieden. Wie spijt heeft van een bod moet zijn verlies nemen: een bod is bindend en kan niet worden ingetrokken.

'Rolex' is de meest ingestelde zoek-alert

Volgens data van Catawiki is 'Rolex' de meest ingestelde zoek-alert bij gebruikers wereldwijd. Horloges doen het sowieso goed op het platform. Het Zwitserse Swatch was afgelopen jaar het snelst groeiende merk op 'cata'. Nederlanders zochten ook vaak naar dure merken als Louis Vuitton en Cartier. Het meeste geld werd in Nederland betaald voor een Mercedes-Benz 300S coupé uit 1953 voor 215.000 euro. De Honda Civic R van Formule-1 wereldkampioen Max Verstappen (kleur wit, bouwjaar 2018) ging voor 75.000 euro van de hand.