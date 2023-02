'Waarom moet ie tegen de vlakte, als er met de grond geen enkel plan is?' Een bakhuisje dat vastzit aan de woning van Liane Buitenhuis in Apeldoorn moet en zal gesloopt worden, benadrukt de gemeente. Met alle gevolgen van dien, stelt Buitenhuis. 'Ik heb er slapeloze nachten van.'

Figuurlijk 'knuffelen' ze elkaar, het bakhuisje en de boerderij aan De Kuipersmaat in Apeldoorn. De vroegere doorgang, tussen de woningen in, is nog steeds te zien. Alleen de toegangsdeur is verdwenen. Vanaf 1800 werden in het bakhuisje brood en koek gebakken. Later is er een apart woonhuis van gemaakt.

De garage en de buitenmuren van het bijgebouw, aan de rand van de stad en naast de snelweg A1, zijn verbonden met de naastgelegen boerderij. Die plek is sinds 1998 eigendom van Liane Buitenhuis en haar man Mathijs.

Plan mislukt, andere oplossing

Het bakhuisje ernaast werd in 2007 via een opgelegd voorkeursrecht gekocht door de gemeente. Apeldoorn wilde in dat gebied graag een industrieterrein laten verrijzen, maar dat plan mislukte.

Daarop vond men op het Stadhuis een andere oplossing, door het bakhuisje te verhuren. "Wij wilden het ook huren, maar 700 euro was ons te gortig. Is het een gouden huisje, of zo?" Niets van dat alles, stelt Liane. Volgens haar begon juist daar de ellende.

Liane: "De man die het huurde, woonde er fijn. De gemeente pleegde er echter nooit onderhoud. Erg vreemd, toch? Eind 2021 stroomde water in de meterkast na een daklekkage. Die bewoner trok het niet meer en is vertrokken."

De gemeente stond daarna toe dat haar zoons Mitchel (23) en Sylvain (20) anti-kraak in het bakhuisje trokken. Zij wonen er nog steeds. De woning toont aan de buitenkant echter flink wat gebreken: verrotte kozijnen, scheuren in de muren en ook de windveren bij het dak zitten los. "Maar het is nooit opgelost."

Wel kwam er een bericht vanuit de gemeente, dat bij het gezin van Liane insloeg als een bom.

Slapeloze nachten

"Ze hebben ons gezegd dat ze het bakhuisje willen slopen", zegt Liane fel. Aan het eind van 2022 had de sloophamer erin moeten gaan. "Maar het is al een hele tijd stil vanuit de gemeente."

De beslissing maakt haar kwaad. "Waarom moet ie tegen de vlakte, als er met de grond geen enkel plan is? Bovendien: het bakhuisje zit vast aan onze woning. Dat zorgt voor grote schade aan het dak en de buitenmuren van onze bijgebouwen. Hoe gaan ze dat oplossen? Ik voorzie een hoop problemen."

Ondanks verschillende pogingen tot contact met de gemeente krijgt ze naar eigen zeggen geen gehoor. "Dat frustreert mij. Ik ben er ziek van dat we geen duidelijkheid krijgen. Het bezorgt mij spanning en stress. Ik heb er slapeloze nachten van", zegt Liane.

Het bakhuisje vertoont allerlei gebreken. Zo zijn de kozijnen verrot. Volgens Liane verzuimt de gemeente om de gebreken te herstellen. © Maarten Sprangh

Beekbergsebroek

Rond het gebied waar Liane met haar gezin woont, wil Apeldoorn met Beekbergsebroek een nieuwbouwwijk uit de grond stampen. Zou dat een reden voor de sloop zijn? "Dat zou best kunnen, maar breek dan alles in één keer af! Koop ons uit, zeg wat de bedoeling is. Maar het is een en al onduidelijkheid. Te gek voor woorden."

Volgens gemeentewoordvoerder Roel van Vemde is Apeldoorn 'altijd helder geweest' over de sloop van het bakhuisje. "Gezien de toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Van behoud van het pand is geen sprake. Concrete bouwplannen op de kavel zijn er nog niet." Met die ontwikkelingen wordt dus gedoeld op de nieuwbouwwijk Beekbergsebroek.

"Het staat nog niet vast wanneer de sloop plaatsvindt, omdat we daarvoor nog moeten wachten op het afsluiten van de NUTS-voorzieningen. Er is al een bouwtechnische keuring gedaan door het sloopbedrijf, zodat de sloop zorgvuldig plaatsvindt", zegt Van Vemde.