André van Duin laat ons weer eens ouderwets lachen. Met zes topcabaretiers voert hij vrolijke gesprekken op de achterbank van een klassieke oldtimer in het nieuwe programma Bij Van Duin op de Achterbank. 'We hebben de humor hard nodig tegenwoordig.'

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Stoelriemen vast, want het is de hoogste tijd om weer eens ouderwets te lachen. In Bij Van Duin op de Achterbank, het nieuwe programma van komiek André van Duin, worden zes topcabaretiers in een klassieke oldtimer naar het theater gebracht waar ze die avond optreden. Onderweg keuvelen ze op de achterbank met Van Duin. Het zijn mooie, vrolijke gesprekken over humor, waar tussendoor verschillende fragmenten de revue zullen passeren.

André en de cabaret-all stars

Youp van 't Hek, Herman Finkers, Brigitte Kaandorp, Peter Pannekoek, Jochem Myjer en Tineke Schouten zijn de zes gasten in de eerste reeks van Bij Van Duin op de Achterbank. "De gesprekken gaan vooral over wie of wat hen heeft geïnspireerd, wat zij van humor vinden en wie zij tegenwoordig leuk vinden", vertelt Van Duin.

Of humor veranderd is sinds de Rotterdammer in 1969 zelf voor het eerst ten tonele verscheen? "Natuurlijk", zegt Van Duin meteen. "Ik zag toevallig van de week zo'n roast. Dat is één grote belediging toch? Ik kan daar niet om lachen." Verder ziet de vertolker van Flip Fluitketel, Joep Meloen en meneer Wijdbeens tegenwoordig opvallend minder typetjes. "Humor is een talig ding geworden", constateert Van Duin. "Het gaat altijd ten koste van iets of iemand. Vroeger had je veel meer imitaties van mensen die écht bestonden, zoals de TV Kantine van Carlo (Boszhard - Red.) en Irene (Moors - Red.), of er werden typetjes verzonnen, zoals wij gedaan hebben met de Dik Voormekaar Show. Die zijn er niet meer zo veel. Ik denk dat dat nu een beetje ouderwets is."

Wederzijdse bewondering

Wat de zes gasten in Bij Van Duin op de Achterbank gemeen hebben? Ze worden allemaal bewonderd door de gastheer zelf (en vice versa). "Wel hebben we geprobeerd om een zo gevarieerd mogelijk gezelschap samen te stellen", haast Van Duin er bij te zeggen. "Dus we hebben zowel dames als heren, en jong en oud. De kandidaten heb ik zelf uitgekozen. Iedereen vond het hartstikke leuk om mee te doen. Omdat ik ze allemaal al persoonlijk kende, hoefden we ook niet aan elkaar te wennen of zo. Dan zaten we zo drie kwartier over humor te praten. Heerlijk toch?"

Waarin 'm de bewondering precies zit bij de zes deelnemers aan het programma? Op speciaal verzoek licht Van Duin het door hem geselecteerde sextet door. Te beginnen met de hoofdrolspeler uit aflevering één:

1. Youp van 't Hek

"Ik heb al zijn theatershows gezien", vertelt Van Duin enthousiast. "Je hebt natuurlijk Youp en Freek. Zij zijn beiden van hetzelfde tijdperk. Freek de Jonge bewonder ik ook zeer. Maar ja, we hadden maar zes afleveringen. Hopelijk komt Freek later nog - als we hier mee doorgaan. Youp vind ik in zijn manier van doen al een typetje. Met zijn bril, die twee bretels en zijn hele manier van voorkomen. Als ik een leuke avond wil hebben, dan ga ik naar Youp."

2. Tineke Schouten

"Tineke…", zucht Van Duin van genoegen. "Tineke is een van de weinigen die is overgebleven uit het genre wat ikzelf beoefend heb, namelijk: de volkshumor. Daarom vind ik het ook altijd leuk om naar haar toe te gaan. Zij speelt ook heel veel typetjes, voornamelijk Utrechtse typetjes. Het leuke van Tineke is dat zij nog een van de laatste der Mohikanen is. En dat nog steeds doet met ongelofelijk veel succes. Want haar zalen zitten nog steeds vol." Of vrouwen het vak als cabaretier anders beleven? "Het is heel wonderlijk dat we weinig comédiennes hebben en veel meer komieken", vindt Van Duin. "Op de een of andere manier is een man… euh… ik wil niet zeggen leuker om naar te kijken, maar zij worden als humorist eerder geaccepteerd dan vrouwen." Vrouwen hebben geen andere humor dan mannen, denkt de volkskomiek. "Brigitte (Kaandorp - Red.) vind ik wel humor hebben die ook door een man verteld zou kunnen worden."

3. Peter Pannekoek

"Die oudejaarsconference van hem (in 2021 - Red.) was natuurlijk fantastisch", meent Van Duin. "Zo gedreven ook, met een hele hoge grapdichtheid. Het is natuurlijk geweldig om te zien wat iemand op zo'n jonge leeftijd al bereikt heeft. Peter is nu al een hele grote cabaretier. Ik bewonder hem zeer. Ook vanwege zijn snelheid. Peter is enorm snel. Dat heeft Jochem (Myjer - Red.) ook. Die is ook niet bij te houden. Jochem heeft alleen wel andere humor, meer dat absurdistische. Peter Pannekoek heeft echt een verhaal, met een kop en staart, en hij heeft een mening."

4. Jochem Myjer

"Met Jochem heb je gewoon een leuke avond in het theater", zegt Van Duin zonder toeters of bellen. "Bij Jochem is het meer pure onzin, het gaat nergens over en er zit niet echt een boodschap in, maar al met al is het een waanzinnig gebeuren, waar je ongelofelijk om kunt lachen." Myjer heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij idolaat is van Van Duin. Of het voor Van Duin lastig was om de regie te behouden in het gesprek met Jochem 'Adéhadé' Myjer? Nee, dat niet. "Natuurlijk wilde hij mij ook wat vragen stellen", vertelt Van Duin. "De interesse was geheel wederzijds. Maar de artiesten komen met hun favoriete fragmenten, dus het gaat voornamelijk over hún keuzes."

5. Herman Finkers

"Zijn woordgrappen zijn natuurlijk fenomenaal", benadrukt Van Duin meteen. "En dat ook nog eens in het Twents. Het is heel knap dat je met dat Twentse dialect zo populair wordt in heel het land. Zoals Herman het doet, is ook heel charmant. De woordgrappen die hij kan bedenken zijn zo ontzettend leuk. En daarbij is het ook nog eens een hele leuke man. Dat zie je ook terug in de film die hij heeft gemaakt, De beentjes van Sint-Hildegard. Die film - in het Twents - is door bijna twee miljoen mensen bekeken. Ongekend."

6. Brigitte Kaandorp

"Zij steekt er met kop en schouders bovenuit", zegt Van Duin zonder een spoortje twijfel. "Brigitte is echt een fenomeen. Haar hele manier van doen, haar manier van praten en natuurlijk al die stemmetjes… dát is Brigitte, dát is haar handelsmerk. En daar moet ik altijd erg om lachen."

Ouderwets lachen

Of Bij Van Duin op de Achterbank naar meer smaakte voor de gepensioneerde André? "Zeker", zegt Neerlands meest gevierde grappenmaker meteen. "Maar het is natuurlijk wel belangrijk om eerst te zien wat het publiek ervan vindt." Al heeft hij goede hoop. "Het is natuurlijk wel leuk als je twee gelijkgestemden bij elkaar zet die praten over hun passie. Ik hoop dat dat een beetje overkomt." Bovendien kan de wereld wel een glimlach gebruiken anno 2023. "Er is tegenwoordig niet meer zo veel te lachen, hè?", ziet Van Duin tot zijn teleurstelling. "Wat een ellende in de wereld allemaal. Wat dat betreft hebben we de humor hard nodig nu." Dus stoelriemen vast, want Van Duin laat ons zes afleveringen lang weer eens ouderwets lachen.