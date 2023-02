De Algemene Onderwijsbond (Aob) houdt vrijdag in Amsterdam een manifestatie vanwege het plan van Amsterdamse schoolbesturen om vaker onbevoegden zoals kunstenaars, accountants en musici voor de klas te zetten. Aob-bestuurder Thijs Roovers is woedend.

U gaat de straat op. Waar bent u zo boos over?

"Ons vak wordt hiermee belachelijk gemaakt. Alsof je een accountant, kunstenaar of musicus zomaar voor de klas kunt zetten. Ik laat iemand die er niet voor geleerd heeft toch ook niet aan mijn auto sleutelen? Ik vind dit een schoffering van het beroep van leraar, die allerlei pedagogische en didactische vaardigheden nodig heeft. Duurzaam onderwijs kan niet zomaar door een professional uit een ander vak gegeven worden. Dat noem ik meer opvang, geen school."

Sommige scholen in Amsterdam experimenteren bij gebrek aan personeel al met een 'talentendag', waarbij iemand uit een ander werkveld een dag bezig is met scholieren. Goed idee?

"Het is heel interessant voor kinderen om kennis te maken met, bijvoorbeeld, een trompettist. Maar dat is geen onderwijs. Als iemand een leuk liedje kan spelen op een trompet betekent dat niet dat kinderen daar kennis en nieuwe vaardigheden door krijgen. Op de basisschool is van groep 1 tot en met groep 8 een samenhangend programma bedacht. Ik heb er niks op tegen dat daarvan afgeweken wordt, maar je moet niet doen alsof het een goede vervanging is voor een bevoegde leerkracht. Ik begrijp trouwens ook niet waar die mensen allemaal vandaan moeten komen, overal is momenteel een personeelstekort. Wij zoeken landelijk alleen al 10.000 collega's in het basisonderwijs."

Op een school in Almere zitten kinderen de vijfde dag thuis uit personeelsgebrek. Is dat beter?

"Ik weet het niet, dat verschilt waarschijnlijk per leerling. Mijn zoon van twaalf zou beter thuis huiswerk kunnen maken dan dat hij in een klas zit waar weinig begeleiding is. Gastdocent zijn is pittig, dat moet je niet onderschatten. De vaste kaders van de meester en juf, waarin afspraken met de kids worden gemaakt, missen dan. Je moet wel heel sterk in je schoenen staan wil je 25 kinderen in één dag iets bij kunnen brengen. Daarom is leraar ook een vak. Je weet hoe kinderen zijn, zodra ze de kans krijgen, gaan ze muiten."

Wat hopen jullie met deze manifestatie te bereiken?