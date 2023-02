In het Slimste mens-klassement mag dichter Martin Rombouts glorieus bovenaan prijken, maar tijdens zijn voorbereiding werd hij in de quiz-app herhaaldelijk ingemaakt door ene 'Heleen21'. Wie o wie was toch deze vrouw? Deze site was bij hun eerste ontmoeting.

"Ze is 21 of komt uit 1921," grapte presentator Philip Freriks toen Martin Rombouts in de uitzending vertelde over zijn mysterieuze tegenspeelster. Op de spelletjesapp van De slimste mens speelde de dichter vele oefenpotjes tegen 'Heleen21', vaak tot diep in de nacht. "Heel frustrerend dat ik steeds verloor." Aan haar profielfoto kon hij weinig afleiden: daar stond brilsmurf afgebeeld. Na een oproepje in de studio ontplofte Rombouts telefoon. Met mensen die ijverig meezochten tot aan vrouwen die wel 'zijn Heleen21 wilden zijn'.

Er is echter maar één Heleen21 en die stapte dinsdagavond met een okergele sjaal café De Engelbewaarder in Amsterdam binnen. De spelletjesliefhebber blijkt geen 21, maar 58 jaar oud en heeft een scherp oog voor detail. Terwijl ze wacht op Rombouts spot ze een bierviltje op tafel waarop een woordzoeker is afgedrukt.

Nieuwsgierige postbode

Hoewel de dichter vrijwel altijd te laat is - zijn vrienden houden een smoezenboek bij - heeft hij nu een goed excuus. De postbode belde aan voor een praatje. Ze zag zijn naam op de envelop en wilde weten of hij dé Martin Rombouts is.

Met een kwartier vertraging schudt hij alsnog breed lachend de hand van Heleen21, die in het echte leven Heleen de Vaan heet, twee kinderen (18 en 21 jaar) heeft en nabij Amsterdam woont. Ze vertelt hoe ze de bewuste oproep in de studio had gemist. Meestal kijkt ze een aantal afleveringen terug tijdens het koken. Nu kreeg ze een berichtje van een oude studievriendin die ze al 25 jaar niet had gezien. Of zij misschien Heleen21 was? "Ik keek gelijk de uitzending terug. Ik dacht dat ik een mok had gewonnen met 'de kijkersvraag van de dag'. Even later viel het kwartje. Verrek, die Martin op tv lijkt wel heel erg op mijn tegenstander in De slimste mens-app."

Brilsmurf

Waarom haar studievriendin aan haar dacht? Was dat vanwege het cijfer 21, haar lievelingsgetal en tevens haar oude huisnummer? Ze lacht. "Ik weet niet of je me hierna nog serieus neemt, maar zij wist van mijn verleden met smurfen. Er was een zeker tankstation waar je vroeger deze poppetjes kon sparen. Er staan nog altijd smurfen op mijn vensterbank." Heleen21 heeft ook wel wat weg van brilsmurf, geeft ze toe. "Bril, weet veel." Ze vindt alle media-aandacht onwennig. "Opeens was ik trending op sociale media. Daar schrok ik van. Ik wilde gewoon in de luwte een spelletje spelen."

Rombouts, die met zeven deelnames en zes dagwinsten bovenaan het Slimste mens-klassement prijkt, begrijpt dat helemaal. "Ik kan niet meer anoniem over straat. De eerste ochtend na mijn deelname werd ik al herkend op straat. Mensen tikken je op de schouders, sturen berichten of bellen aan zoals de postbode. Natuurlijk is het aardig bedoeld, maar .. hoe zal ik het zeggen.. het sluit niet aan bij mijn persoonlijkheid. Ik ben van nature een verlegen jongen." Op het podium is daar overigens weinig van te merken. Rombouts treedt regelmatig op met kunstenaarscollectief De Literaire Boyband. De optredens, die gepaard gaan met lichteffecten, rookmachines en wilde dansjes, laten zich moeilijk definiëren. Het is een mix van theater, dans, muziek en literaire voordrachten, bedoeld om deze kunstvormen 'minder highbrow' te maken.

Fanatiek

Hoewel hij nog moet wennen aan zijn pas verworven BN'er-status, heeft deelname aan De slimste mens hem ook iets gebracht. "Uitgeverijen met wie ik eerder verkennende gesprekken had gevoerd, bellen plots op om serieus door te praten. Hetzelfde geldt voor theaters."

Ook Heleen21 maakt kunst, of beter gezegd 'mail art'. Dit zijn kleine, zelfgemaakte werken van verschillende materialen die door de opening van een brievenbus passen en ook via deze weg - de post dus - worden verspreid. Speciaal voor deze eerste ontmoeting met Rombouts maakte ze een ansichtkaart, waarop ze hen beiden afbeeldde. Zij als brilsmurf, hij met een ganzenveer in de hand. Het zorgt voor een grote glimlach bij de dichter.

Het gesprek voert van kunst weer terug naar De slimste mens-app, die ze ter plekke openen om een potje te spelen. In totaal heeft Rombouts al 219 potjes gespeeld tegen bekende en onbekende tegenstanders. Hij verloor 73 keer. Heleen21 is minstens zo fanatiek. Zij speelde 345 potjes, waarbij ze 200 keer won. Hoewel ze Rombouts vele keren inmaakte, heeft zij op haar beurt ook een mysterieuze tegenstander die haar steeds te slim af is: ene 'Roellaren'. Lachend: "Ik wil eigenlijk wel weten wie dit is!"