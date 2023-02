Delen via E-mail

Rotterdam worstelt al jaren met serieus schietgeweld. Een deel van de gebruikte vuurwapens, zo denkt justitie, komt bij professionele handelaren vandaan. Om hen op te sporen, zet de politie zelfs undercoveragenten in.

Dit artikel is afkomstig uit AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het zijn schokkende cijfers. Alleen vorig jaar al kreeg de Rotterdamse politie zo'n 130 schietpartijen te verstouwen. Menigeen zal het zich afvragen: hoe komen al die schutters toch aan hun wapens?

De rechtszaak rond vier vermeende wapenhandelaren biedt een uniek inkijkje in een wereld die normaliter verborgen blijft. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn ze verantwoordelijk voor een 'schrikbarend' aantal deals.

Kroatische garage

Capellenaar Marko S. (35) zou aan het hoofd van deze groothandel hebben gestaan. Het vermoeden is dat hij zijn wapens inkocht bij een Kroatische garage, waar ze op basis van geïmporteerde Amerikaanse onderdelen in elkaar waren gezet. Ook zou de dertiger hebben samengewerkt met een medewerker van een Kroatische kazerne. Die vernietigde ingeleverde wapens niet - zoals zijn taak was - maar verkocht ze door.

Het OM betoogt dat Marko een grote schare klanten kon verzamelen door anderen als 'franchisenemers' te laten werken. Dit zouden neef Filip (26), broer Marin (27) en Gustaaf M. (33) zijn geweest.

Enkele van de in beslag genomen automatische vuurwapens. © Openbaar Ministerie

Undercoveragenten

Op 3 juli 2019 ontmoetten de undercoveragenten Filip in een Rotterdams café. Ze kwamen om kennis te maken, maar de Rotterdammer was doortastend en bood hen diezelfde avond nog een wapen aan. Filip zei voornamelijk in Glocks te handelen, ze 'binnen tien minuten te kunnen regelen' en ze 'zo kwijt te zijn'.

Het onderzoeksteam, verrast door deze ontwikkeling, belde vervolgens in allerijl met de aanklager om toestemming te vragen voor de koop. Later die maand werd het wapen - kosten zo'n 3000 euro - daadwerkelijk geleverd. De eerste van vier zogeheten pseudokopen.

'Raakte wapen alleen met handschoentjes aan'

De recherche luisterde ondertussen mee met de gesprekken in het schuurtje naast de Capelse rijtjeswoning van Marko. Te horen was hoe deals, prijzen en winstmarges uitvoerig door de betrokkenen werden besproken.

Volgens de aanklager valt het op hoe professioneel de verdachten te werk gingen. Hij vertelt bijvoorbeeld dat Marko wapens alleen met handschoentjes vasthield en het afleveren van de handelswaar steevast door anderen liet opknappen. Communicatie vond plaats via cryptotelefoons.

Grote spelers

De zaak kwam in 2018 aan het rollen door informatie van het Team Criminele Inlichtingen, de geheime dienst van de politie. Dik een jaar later, in december 2019, werden de vier verdachten aangehouden.

De politie zei toen te denken dat de groep medeverantwoordelijk was voor de grote hoeveelheid wapens die in de Rotterdamse regio in omloop waren. De verdachten stonden 'breed bekend als grote spelers' in het wereldje. Hun producten zouden bij meerdere geruchtmakende Rotterdamse schietpartijen zijn gebruikt.

De operatie was een welkome overwinning voor de opsporingsdiensten, die zich al jaren het hoofd breken over aanhoudend vuurwapengeweld in de Rotterdamse regio. De zorgen leidden al tot initiatieven als een tipgeldregeling en fouilleerproef.

'Agenten deden zich voor als grote boeven'

In de zittingszaal ontkennen de verdachten zich bezig te hebben gehouden met grootschalige wapenhandel. Filip doet belastende gesprekken met undercoveragenten af als 'grootspraak'. "Ze deden zich voor als grote boeven. Daar wilde ik bij horen. Ik ben meegezogen."

Marin spreekt op zijn beurt van 'stoerdoenerij'. "99 procent van onze gesprekken was onzin. Ik hoop dat jullie daar rekening mee houden."