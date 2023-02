Rijd je jarenlang schadevrij, dan krijg je een ­forse no-claimkorting op je autoverzekering. Die kan oplopen tot wel 85 procent. Maar hoe werkt die korting precies? En wat is nou wijsheid als je per ongeluk een paaltje hebt geraakt?

1. Wat is no-claim­korting?

Autoverzekeraars belonen hun klanten met no-claimkorting als ze geen of zo weinig mogelijk schade verhalen. "Het loont daarom om bijvoorbeeld voorzichtiger of rustiger te rijden", zegt directeur Hans de Kok van vergelijkingssite Pricewise. Daarnaast is het een stimulans om kleine schades zelf te betalen. "De verzekeraar kijkt ook naar het risico dat een automobilist daadwerkelijk een claim indient," legt 'concullega' Edwin Harms, manager mobiliteit bij Independer, uit. "Zijn er al veel schades vergoed, dan heeft de automobilist wellicht een agressieve rijstijl." De kans is groot dat hij of zij dan ook in de toekomst vaker de autoverzekering zal aanspreken.

De no-claimkorting is gebaseerd op het aantal schadevrije jaren. In een landelijke ­database (Roy-data) houden de verzekeraars van iedere verzekerde automobilist bij hoe lang hij of zij rondrijdt zonder een schadeclaim in te dienen. Elk schadevrij jaar levert, tot een maximum, een hogere korting op de premie op.

Dien je wel een declaratie in na een botsing, dan krijg je in één klap een aftrek van vijf schadevrije jaren. Dat heeft vaak flinke consequenties, schetst Harms. "Stel je hebt acht schadevrije jaren en een korting van 75 procent. Na de claim is de korting nog 50 procent: dan betaal je twee keer zoveel premie."

WA of allrisk?

Harms: "Heb je alleen een WA (Wettelijk Aansprakelijk, red.) of WA-plus verzekering, dan ben je niet verzekerd voor de schade aan je eigen auto als die door jouzelf veroorzaakt is." De verzekeraar dekt dan alleen de schade die je bij de tegenpartij hebt veroorzaakt.

Als je allrisk verzekerd bent, vergoedt je verzekeraar ook de eigen schade. Ligt de schuld bij de ander, dan krijg je via de verzekeraar van de veroorzaker de schade vergoed, of je nu WA of allrisk verzekerd bent. Maar dat gaat niet altijd even gemakkelijk. "Soms moet je dan zelf bij de verzekeraar van de veroorzaker aankloppen voor een vergoeding. In dat geval is een rechtsbijstandsverzekering of een zogenoemde 'verhaalservice' handig. Dan helpt jouw verzekeraar je daarbij."

2. Hoe verloopt de opbouw van de korting?

Voor de korting hanteren verzekeraars een eigen bonus-malusladder. Met de toename van het aantal schadevrije jaren, stijgt de verzekerde op de ladder, meestal één trede per jaar, en gaat de premie omlaag (bonus). Claimt hij schade - groot of klein - dan zakt hij vijf treden, en neemt de korting af.

Bij een of meerdere schades kun je zelfs op een negatief aantal schadevrije jaren uitkomen, tot een minimum van -5. "In dat geval moet je een toeslag op de premie betalen. Dat is de malus", zegt Harms. Die malus kan oplopen tot een toeslag op de premie van 40 procent bij -5 schadevrije jaren.

De opbouw van de kortingen en de maximale hoogte verschillen per verzekeraar. Op het polisblad van de verzekeraar kun je terugvinden op welke trede je staat. Verzekeraars hanteren een maximale korting. "Die ligt tussen de 70 en 85 procent", weet Harms. Bij sommige verzekeringen bereiken autobezitters die korting al na twaalf schadevrije jaren, bij andere wordt de bovenste trede pas bereikt na twintig jaar.

De bonus-malusladder kan dus verschillen per verzekeraar en de treden zijn niet hetzelfde als het aantal schadevrije jaren. Wie één schadevrij jaar heeft, staat bijvoorbeeld vaak al op trede 7.

3. Schade claimen of zelf betalen?

Stel, je rijdt tegen een paaltje: betaal je dan zelf de schade om de korting op je premie te behouden? Of claim je de scha­­de bij de verzekeraar en neem je de premiestijging voor lief? De verzekeraar of tussenpersoon kan precies berekenen wat je dat aan extra premie gaat kosten (zie voorbeeld hierboven). Grofweg kun je dat berekenen door het verschil tussen de huidige premie en de premie vijf treden lager met drie te vermenigvuldigen, tipt Harms. "Tel daar ook het eigen risico bij op en vergelijk dat met je schadebedrag."

Het is zelfs mogelijk een schade te claimen en later alsnog terug te betalen aan de verzekeraar. Harms: "In dat geval behoud je het aantal schadevrije jaren. Deze bedenktermijn is bij de meeste verzekeraars één jaar."

4. Hoe verschillen de verzekeringen?

De maximale premiekorting varieert per verzekeraar van 70 tot 85 procent. "En bij de ene verzekeraar bouw je die korting op in 18 treden, bij de andere in 22 treden", zegt De Kok.

Bij sommige verzekeraars stijgt de korting snel en wordt de maximale korting al snel bereikt. "Het verschil in premie tussen tien en vijftien schadevrije jaren is dan niet zo groot", zegt Harms. "Dat noemen we een beschermingszone. Zak je na een claim terug van 15 naar 10 schadevrije jaren, dan valt de premiestijging dus ook wel mee."

Een aantal verzekeraars biedt ook een no-claimbeschermer aan, voor ongeveer 5 euro per maand. Dan kun je één schade per jaar declareren zonder dat dat invloed heeft op je premie. "Je zakt dan niet terug op de bonus-malusladder", legt De Kok uit. Maar in het landelijke registratiesysteem Roy-data neemt het aantal schadevrije jaren wél af. Overstappen naar een andere verzekeraar is daardoor kostbaar. "Voor een beginnende bestuurder kan zo'n beschermer lonen", zegt De Kok. "Ondanks eventuele schade bouw je zo toch snel een no-claimkorting op."

Een hoge korting wil overigens niet zeggen dat je ook de laagste premie betaalt. Op vergelijkingssites zoals Independer en Pricewise kun je de premies en voorwaarden vergelijken. Overstappen kan meestal maandelijks of dagelijks. "We zien dat automobilisten vaak alleen overstappen bij de aanschaf van een auto of na schade", zegt De Kok. "Maar premies verschillen honderden euro's per jaar en zijn de laatste maanden flink gestegen. Het loont om elk jaar even na te gaan of je nog goed zit."

5. Kun je schadevrije jaren overdragen?

In principe niet, zegt Harms. "Alleen de eigenaar van de auto bouwt schadevrije jaren op." Soms kan bij een echtscheiding het aantal schadevrije jaren worden verdeeld. Bij overlijden kunnen de schadevrije jaren van de partner meestal wel worden overgenomen.