Het toelaten van homoseksuelen bij het heilig avondmaal zorgt voor dusdanig veel onvrede bij de Christelijk Gereformeerde Eben-Haëzerkerk uit Urk, dat banden met Zwolse kerken worden verbroken. Het rommelt al langer binnen de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK): de kerk uit Urk is ook niet blij met het benoemen van vrouwelijke ambtsdragers in Zwolle.

Vertegenwoordigers van Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) in de regio Zwolle zijn onlangs bij elkaar gekomen om te spreken over enkele heikele onderwerpen. Al jarenlang laat de bijna 5000 leden tellende Christelijke Gereformeerde Kerk in Zwolle samenwonende homoseksuelen toe bij het heilig avondmaal, een belangrijke religieuze traditie. Dat is andere kerken binnen de kerkstroming een doorn in het oog.

Tik op vingers

Op initiatief van aangesloten kerken uit Urk (Maranatha), Lelystad, Kampen en Genemuiden krijgt de Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle, waar de Noorderkerk, Zuiderhof en de Verrijzeniskerk onder vallen, een tik op de vingers. Een meerderheid binnen de CGK regio Zwolle heeft besloten de kerken in Zwolle te 'vermanen': ze keuren de keuze af en vragen 'Zwolle' er opnieuw over na te denken.

Waar de meeste kerken het vooral gaat om een signaal afgeven en niets zien in een scheuring binnen het kerkverband, gaat een 'vermaning' de Eben-Haëzerkerk uit Urk niet ver genoeg. Een paar weken na de vergadering laat dominee Alwin Uitslag weten 'de banden met de kerk in Zwolle te verbreken'.

"Predikanten uit Zwolle mogen niet meer bij ons op de preekstoel komen. Ook mogen leden van de kerk in Zwolle niet meer automatisch lid worden van onze kerk als ze naar Urk verhuizen. Dat is afhankelijk van een gesprek over bepaalde standpunten", zegt Uitslag.

Homorelatie zonde

De reden dat de kerk op Urk deze beslissing neemt? "Jarenlang laten ze al praktiserende homoseksuelen toe bij het avondmaal. Er is de afgelopen jaren veel over gesproken en wij hebben niet het gevoel dat Zwolle bereid is om na te denken over herziening van hun beleid. Dat terwijl bij de generale synode (landelijke kerkvergadering, red.) een ander standpunt is ingenomen." In 2013 werd een homorelatie bestempeld als zonde.

Waarom de kerk op Urk dit ook zo ziet? Uitslag wil er 'niet al te veel inhoudelijk op ingaan'. "We willen Christelijk Gereformeerd blijven zoals wij dat altijd zijn geweest en zoals Zwolle dat ook vroeger was op grond van schrift, belijdenis en kerkorde. Met verdriet hebben we het besluit genomen om de banden met Zwolle te verbreken. Op het moment dat Zwolle overweegt hun beleid te herzien, zijn leden weer bij ons op Urk welkom."

Allemaal welkom

Scriba Syta Bosma van de CGK Zwolle laat weten dat deze kerk niet wil reageren. "Het is niet verstandig om op dit moment in de media over en weer ons verhaal te doen." Ze gaat niet in op hoeveel homo's er bij de kerk zijn. 'Wij geloven oprecht dat we ongeacht geaardheid, sekse en herkomst allemaal welkom zijn bij God', lichtte de kerkenraad in 2019 wel toe in een brief over waarom de kerken afwijken van de landelijke lijn.

Bij de vergadering tussen de regionale kerken stond ook de situatie rond vrouwelijke ambtsdragers op de agenda. De synode van de CGK besloot vorig jaar dat vrouwen geen ambt als diaken, ouderling of predikant kunnen krijgen binnen de kerk, maar in Zwolle en Lelystad hebben vrouwen wel een functie. "De kerken in Zwolle moeten zich aan de afspraken houden", zei de Urker dominee Uitslag daar vorig jaar over.

Verder praten