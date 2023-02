Wie op zoek is naar een stallingsplek voor zijn caravan of camper heeft een probleem. Het aantal caravans en campers is enorm toegenomen, maar het aantal plekken waar ze in de winter kunnen staan niet. Nieuwe caravaneigenaars moeten creatief zijn.

Bij Gresnigt Caravanstalling in Harmelen zitten ze ramvol, laat eigenaar William Gresnigt weten. "Tja, vol is vol. Het is voor ons een enorm luxeprobleem, vanmorgen heb ik nog twee telefoontjes gehad van mensen die ik moest teleurstellen." Aan camper- en caravanstallingen is al een tijd een tekort, afgelopen zomer nog oversteeg de vraag het aanbod ruim. Daar is sindsdien weinig in veranderd.

"Een wachtlijst heeft geen zin meer", zegt Gresnigt, "Ik word in de week zo'n twintig keer gebeld. Als ik mensen op blijf schrijven op zo'n lijst, zijn we een half jaar verder voordat ik ze opbel. Tegen die tijd mag ik hopen dat ze iets anders hebben gevonden."

Toch rijst de vraag of hij en de andere eigenaren ondertussen niet zulke goede zaken doen dat ze uit kunnen breiden. Gresnigt ziet daar wel wat moeilijkheden. "Ik zou zelf nog zo'n 1.500 meter kunnen uitbreiden. Het probleem is dat ik dan eerst die grond moet kopen, terwijl er ook aan bouwgrond een tekort is. Een handige makelaar kan per vierkante meter veel meer geld bieden dan ik."

Lange vakantie

Camperclub Nederland is met 1500 leden een van de grootste camperverenigingen van het land. Die aantallen groeiden de afgelopen jaren flink, maar dat gaat niet zonder problemen, stelt secretaris Hans Witbaard. "Sommige leden moeten gewoon dertig, 40 kilometer rijden om hem te stallen. Als je na een lange vakantie nog een volle camper uit moet pakken, mag je daarna nog dat eind op en neer rijden."

Door de tekorten zijn de beschikbare stallingen volgens Witbaard ook niet altijd optimaal. "Je moet dan alle stroom en leidingen eruit halen onder het mom van veiligheid, en je kan hem maar een paar keer per jaar op afspraak eruit halen."

ANWB

Ook bij de ANWB krijgen ze veel signalen over het tekort. Mickel van Erp, ANWB caravan- en camperexpert, ziet niet zo snel een kortetermijnoplossing, maar hij en zijn collega's geven wel advies. "Wees creatief, er zijn buiten de grote steden veel mensen met terrein waar prima tegen een vergoeding een camper of caravan kan staan. Maar ik zou vooral zeggen: bezint eer ge begint. Koop pas een camper of caravan als je zeker weet dat je die ergens kan onderbrengen."

Van Erp verwacht wel dat de problemen op de lange termijn afnemen. "Tijdens corona waren er veel mensen die caravans aanschaften en campers zijn sowieso de laatste jaren heel populair. Dat heeft zijn beslag gehad op het aantal stallingsplekken, zeker omdat veel mensen ook een overdekte of zelfs verwarmde stalling willen. Ik zou het wel als een kleine opleving blijven zien. Ik hoor de laatste tijd al geluiden dat er weer meer ruimte is."

Hans Witbaard van Camperclub Nederland ziet ook al een afname onder het aantal camperfanaten in zijn eigen vereniging. "We maken nu wel mee dat mensen in deze dure tijden steeds vaker de camper opgeven. Het is natuurlijk al prijzig en twee euro voor een liter diesel wordt voor sommigen gewoon te veel."

Campers en caravans in Nederland