Nederlandse modellen doen het goed in de internationale modewereld. Deze Amsterdamse jongens liepen onlangs over de catwalk tijdens de Fashion Week in Parijs en Milaan, en staan model voor campagnes van bekende merken, van Tommy Hilfiger tot Gucci en Louis Vuitton. 'Wij zijn geen verveelde paspoppen.'

Julius Carli (18), model en kunstenaar, @juliuscarli

"Ik wilde lang professioneel skateboarder worden en bracht veel tijd door in Skatepark Zeeburg. Een fotograaf maakte daar in 2020 portretten van me met een Hasselbladcamera en liet ze zien aan een modellenagent, die me benaderde. Ik kon meteen aan het werk. Ik ben 1,80 meter, kleiner dan de ideale lengte voor mannelijke modellen, 1,88 meter. Daarom word ik nog niet vaak gevraagd om modeshows te lopen, al worden de catwalks wel steeds diverser, dus helemaal onmogelijk is het niet. Ik doe vooral veel fotoshoots voor allerlei bekende merken en magazines, zoals voor Numéro Netherlands, en ik ben een van de vaste gezichten van Tommy Hilfiger en doe campagnes van onder andere adidas en Nike."

"Sinds ik model ben, ben ik veel meer gaan schilderen, tekenen en fotograferen. De modewereld bestaat uit veel creatieve mensen, van designers en stylisten tot fotografen, wat tot inspirerende samenwerkingen leidt. Ik leer van iedereen die ik tijdens een shoot ontmoet wel iets en ik heb al veel nieuwe vrienden gemaakt. Merken moedigen modellen tegenwoordig aan om hun persoonlijkheid te laten zien. Bij Tommy Hilfiger vroegen ze mij om zelf een video te filmen en monteren, waarin ik naast het skateboarden ook mijn kunst, schilderijen en sculpturen, liet zien. Sindsdien heb ik al wat werken verkocht en ook een paar keer geëxposeerd."

Marijn Olivier: ‘Ik laat het allemaal een beetje op me afkomen en geniet er vooral van.’ Foto: Lin Woldendorp

Marijn Olivier (18) @marijnolivier

"Ik werd gescout tijdens mijn zaterdagbaantje bij een fietsenmaker. Dat was niet de eerste keer. Tijdens een vakantie in New York werd ik op Fifth Avenue ook al eens aangesproken door een scout en als baby deden mijn broer en ik modellenwerk voor een kinderkledingmerk. Vorig jaar deed ik mijn eerste klus en begin dit jaar mocht ik drie shows lopen tijdens de fashionweek in Milaan en Parijs, onder andere voor Gucci. Ik sliep in een hotel en een appartement met andere mannelijke modellen en deed tussendoor veel castings. Dat was in het begin spannend, maar inmiddels heb ik er een stuk of twintig gedaan. Bij die castings kom ik vaak dezelfde jongens tegen, de groep mannelijke modellen is vrij klein."

"Nederlandse modellen zijn populair omdat we lang zijn; we voldoen vaak aan de ideale lengte van 1,85 meter. Voor Gucci lopen was bijzonder, backstage zagen we beelden van het publiek, met veel bekende acteurs, zoals Idris Elba en Percy White. Dat ik dit werk naast mijn studie bouwkunde kan doen, zie ik als een mooie ervaring. Ik laat het allemaal een beetje op me afkomen en geniet er vooral van. Het brengt me op plekken waar ik normaal niet zou komen. Ik interesseer me voor fotografie en cameratechniek, het is leuk om daar meer van op te steken. Het modellenwerk heeft ervoor gezorgd dat ik het afgelopen jaar enorm ben gegroeid."

Mohamed Hassan: ‘Terug in het hotel werd ik gebeld: de mensen van Louis Vuitton wilden me zien.’ Foto: Lin Woldendorp

Mohamed Hassan (21), fulltime model, @mohamedh_ssan

"Ik werkte in een callcenter en verkocht energiecontracten. Dat ik van de ene op de andere dag model zou worden had ik nooit kunnen bedenken. Vorig jaar werd ik door mijn agent gescout op de Dam en diezelfde week mocht ik al naar de fashionweek in Parijs om daar een casting te doen bij een belangrijke castingdirector. Ik moest heen en weer lopen en er werd een foto van me gemaakt, een minuut later stond ik weer buiten. Ik dacht dat ik het verknald had, maar terug in het hotel werd ik gebeld: de mensen van Louis Vuitton wilden me zien. Daar kreeg ik te horen dat ik hun show mocht lopen en sindsdien word ik voor iedere LV show geboekt."

"Ik ben geboren in Egypte en opgegroeid in Bos en Lommer. De indrukwekkendste ervaring tot nu toe was een show van Dior, in mijn thuisland. Ik liep er over een catwalk onder de piramides, een onbeschrijfelijke ervaring. Bij modeshows zijn vaak celebrities aanwezig, dat is leuk, maar ik ben niet enorm onder de indruk. Uiteindelijk ademen we allemaal dezelfde lucht. Ik blijf nuchter en bescheiden. Ik denk dat veel klanten Nederlandse modellen daarom ook zo waarderen: wij zijn geen verveelde paspoppen, maar doen normaal en zijn heel sociaal. Ik hou ervan om op de set of bij shows met iedereen van de crew een praatje en een grapje te maken."

Indiana van 't Slot: ‘Dun zijn is nog steeds de norm maar met een te lage BMI mag je de catwalk niet meer op.’ Foto: Lin Woldendorp

Indiana van 't Slot (18), fulltime model, @indiana.vts

"Mijn eerste modellenjob was een jaar geleden, ik mocht een show lopen voor Prada tijdens de Milaan Fashion Week. Ik ben nog nooit zo gespannen geweest voor iets. Ik liep er met allemaal bekende acteurs, zoals Asa Butterfield uit Sex Education. Na de show vloog ik door naar Parijs om castings te doen en daarna mocht ik een show lopen voor Dior. Afgelopen december liep ik weer een show voor Dior, bij de piramides in Egypte, het coolste wat ik ooit heb meegemaakt. Mijn ouders keken de show thuis via een livestream, met een huis vol vrienden."

"Er is veel veranderd in de modellenwereld de afgelopen jaren, er is meer diversiteit dan vroeger. Dun zijn is nog steeds de norm maar met een te lage BMI mag je de catwalk niet meer op: voor iedere Fashion Week moet ik een gezondheidsverklaring van mijn huisarts laten zien. Gelukkig kan ik alles eten wat ik wil zonder aan te komen."

"Jongens krijgen voor een show tussen de 500 en 4000 euro, meisjes tussen de 2000 en 8000 euro. Ik vind dat wel logisch, fashion wordt vooral gekocht door vrouwen. Door het modellenwerk kom ik op de mooiste plekken en ontmoet ik de meest geniale designers, zoals Kim Jones en Raf Simons. Ik geniet er enorm van en ben vooral heel dankbaar voor alles wat ik meemaak. Bij mijn boekingskantoor noemen ze me 'de wandelaar': shows geven een bepaalde rush, om daarna te relaxen vind ik het fijn om in Parijs alles te voet te doen."

Hoe word je als jongen model?

Van alle modellen wereldwijd is 22,3 procent man. Een aanzienlijk deel daarvan komt uit Nederland. Hoe komt dat?

Sjaak Pul (37) is eigenaar van The Troopers, een bureau gericht op mannelijke modellen. "Nederland en België zijn nummer 1 in de wereld als het gaat om modellen. Toen ik negentien jaar geleden begon als scout, had je tien modellenbureaus in Nederland. Nu zijn het er meer dan honderd. Ons bureau is een van de weinige in Nederland die zich specialiseert in mannelijke modellen. Voor veel jongens is model worden geen droom, zoals bij meisjes vaak wel het geval is. Ze melden zich minder uit zichzelf aan."

"Het scouten van een jongen heeft wel vaak een sneeuwbaleffect: "Als ik een nieuwe jongen heb gescout, melden zich vaak binnen drie dagen een aantal van zijn vrienden. En toen Timo Pan - die ik scoutte tijdens zijn werk als steigerbouwer - bij Jinek aan tafel had gezeten, ontplofte mijn mailbox met aanmeldingen."

Niet iedere jongen kan model worden: "Ik let erop dat ze iets bijzonders hebben, zoals een kleine imperfectie. Ze moeten écht opvallen. Een leuke persoonlijkheid en andere talenten hebben, helpen zeker mee."

Pul spreekt jongens aan op straat en geeft ze zijn kaartje. "In Amsterdam schrikken jongens niet zo snel. Ik probeer nieuwe modellen altijd shows te laten lopen en castings te laten doen, waarna ze vaak geboekt worden voor campagnes van grote merken. Als hun agent wil ik ze een succesvolle, langlopende carrière bieden. Mannelijke modellen krijgen minder betaald dan vrouwen, maar daar staat tegenover dat ze langer kunnen doorwerken."