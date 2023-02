Prinses Beatrix wordt dinsdag 85 jaar. Bijna een decennium geleden deed ze afstand van de troon, maar stilzitten doet ze allerminst. Hoe vergaat het Beatrix?

Haar iconische coupe is inmiddels van grijs tot wit verkleurd, maar het haar zit nog altijd even onberispelijk. Dat is te zien op de foto's van de vele publieke optredens van prinses Beatrix, haast tien jaar na de troonsafstand. Officiële staatsbezoeken doet ze niet meer. Tegenwoordig vullen meer culturele en kunstzinnige evenementen haar koninklijke agenda. Buiten de camera's om adviseert Beatrix haar zoon en kleindochter over het leven als monarch.

Paardrijden

Naar verluidt is prinses Beatrix nog fit. De afgelopen jaren onderging ze meerdere operaties, maar daar kwam ze goed uit. "En ze rijdt nog regelmatig paard", zegt koningshuisdeskundige Simone Lamain. Recentelijk stelde prinses Beatrix nog het tegenwoordig iets rustiger aan te doen. "Maar dat lag niet aan de prinses", zegt Lamain. "Het paard bleek een blessure te hebben." Verder draagt Beatrix steeds minder vaker een hoed - symbool van de kroon - en regelmatig een broek. Lamain: "Ze heeft meer ruimte voor ontspanning en hobby's zoals boetseren of schilderen. En Beatrix werkt graag in de tuin."

Het zijn dingen die veel mensen van een respectabele leeftijd doen. Beatrix heeft echter ook andere, meer koninklijke taken. Woensdag is ze namens de Oranjes aanwezig bij de herdenking van de watersnoodramp in het dorp Oude-Tonge. De afgelopen maanden was Beatrix te gast bij de begrafenis van de Britse koningin Elizabeth, de uitvaart van voormalig koning Constantijn van Griekenland, een staatsbanket met de Italiaanse president en de koninklijke nieuwjaarsreceptie in het paleis op de Dam.

Beatrix met koningin Máxima en koning Willem-Alexander op de begrafenis van de Britse koningin Elizabeth II. Foto: AFP

Beatrix draait nog volop mee in de planning van de Oranjes, zegt historicus Coos Huijsen, schrijver van het boek Beatrix. De kroon op de republiek. De prinses is volgens hem nog even precies en zorgvuldig, haast alles dient altijd grondig voorbereid te zijn. Tot voor kort schoof Beatrix nog aan bij de wekelijkse vergadering van het koningshuis op maandag. "Daar zal ze haar mening niet onder stoelen of banken steken", zegt Huijsen, die niet weet of Beatrix nog iedere week acte de présence geeft. "Met haar ervaring blijft ze hoe dan ook een klankbord voor de ambtelijke organisatie."

Dat ziet Huijsen terug in de bekendste foto van Beatrix in de afgelopen jaren. Tijdens Prinsjesdag 2022 keek ze wat beteuterd uit het raam naar de boerenprotesten. "Ze is een perfectionist, dus dit vond ze vast een storende onderneming", zegt Huijsen. "Maar ze kent haar rol en probeert ze zo min mogelijk afkeur te tonen."

Prinses Beatrix bekijkt de koninklijke stoet met de glazen koets op Prinsjesdag. Foto: ANP