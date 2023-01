Poep: alleen kinderen praten er graag over. Voor veel volwassen is het een gênant onderwerp. Volgens specialisten van het Utrechtse Diakonessenhuis, dat sinds deze week een officieel poepcentrum heeft, is het tijd om onze ontlasting uit de taboesfeer te halen. Want maar liefst één op de vijf mensen heeft moeite met naar het toilet gaan.

Ouderen die denken dat het bij de leeftijd hoort dat ze hun ontlasting niet kunnen ophouden, een grote groep mensen die kampt met het prikkelbare darmsyndroom of een voedselallergie, vrouwen die na een zwangerschap problemen hebben met de grote boodschap of medicijngebruikers die verstopt raken of juist diarree hebben.

Het is slechts een greep uit de groep mensen die vanaf deze week terechtkunnen bij het speciale poepcentrum in het Utrechtse Diakonessenhuis. De officiële naam luidt Defecatie Expertise Centrum.

Het aantal mensen dat af en toe (of juist vaak) moeite heeft met naar het toilet gaan, is groot en divers: maar liefst één op de vijf mensen heeft klachten. "Voor een grote groep mensen gaat poepen niet makkelijk'', stelt maag-, darm- en leverarts Suzanne Jeurnink (42).

Schaamte

Toch duurt het vaak lang voordat ze aan de bel trekken. De belangrijkste reden? Schaamte. "Iedereen kent die verjaardagsfeestjes waar lichamelijke ongemakken worden besproken. Maar dit wordt vaak niet gedeeld. Er rust nog steeds een taboe op het onderwerp. Mensen vinden het te gênant. Daardoor lopen ze er lang mee door en dat is zonde, want vaak kan er iets worden gedaan om de klachten te verhelpen of verlichten."

Want een moeilijke stoelgang kan een grote invloed hebben op iemands leven, zegt Jeurnink. "Sommige mensen gaan de deur niet meer uit, omdat ze bang zijn dat ze ineens in de winkel of bij iemand thuis naar het toilet moeten of ontlasting verliezen. Dan zijn ze bang dat iemand iets ruikt. Ze denken dat de incontinentieluiers erbij horen, dat ze niet moeten zeuren omdat er ergere dingen zijn."

Klachten

Maar Jeurnink praat juist graag over iemands ontlasting. "Als ze dan bij mij in de spreekkamer komen, zeg ik: hier is er geen schaamte. Soms moeten mensen even loskomen, maar het helpt dat ik het leuk vind om over te praten. Het is echt mijn ding. Ze zijn dankbaar als ik zeg dat er juist veel is wat we kunnen doen, dat het er níet bij hoort en dat het vaak met simpele dingen is op te lossen."

Dit expertisecentrum, het eerste in de provincie Utrecht, is wat haar betreft dan ook enorm belangrijk. "Als de klachten minder zijn, durft iemand weer de deur uit, weer leuke dingen te doen. Doordat we in het expertisecentrum met specialisten samenwerken kunnen we sneller een diagnose stellen en een behandeltraject maken. Dat is heel belangrijk."

Écht probleem

In het Utrechtse poepcentrum werken chirurgen, urologen, gynaecologen, continentieverpleegkundigen, bekkenbodemfysiotherapeuten, diëtisten en zelfs psychologen met elkaar samen. "Dat is heel waardevol. Zo hoeven patiënten niet van specialist naar specialist en onderzoek naar onderzoek."