Twee leden van de Bowling Vereniging Arnhem (BVA) vertegenwoordigen Nederland op het EK bowlen voor 50-plussers. En ze doen niet mee om het meedoen: 'Ik kom om te presteren.'

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Marja van Dijk-Uittenbogaard (61) uit Duiven is een ervaren bowler. Ze komt al voor de vierde keer uit voor het Nederlands team. In 2020 deed ze mee aan het EK in Wenen en ze nam twee keer deel aan het WK, in 2019 in Las Vegas en in 2021 in Dubai. Komend weekend gooit ze in het Deense Aalborg op haar tweede EK.

"We gooien allebei heel veel toernooien", vertelt Van Dijk over zichzelf en over haar medelid. "Daar doe je de beste ervaring op." Voor Marco Landman (51) uit Ede is het zijn allereerste Europees Kampioenschap. Hij is de jongste van het Nederlandse team. "We zijn nu ook al bezig voor de kwalificatie voor het WK, maar ik sta nog niet bovenaan."

Prikkel om te winnen

Toch gaat Landman vol vertrouwen het EK in. "Laat het maar op je afkomen, maar hou je bij je gedachtegang", zegt hij over zijn drive. "Op de baan ben ik oorlog. Ik kom om te presteren. Ik wil echt winnen. Ik kan ook niet meer meedoen met een bowlingfeestje. Ik vind het dan heel moeilijk om met mensen mee te spelen. Het moet wel ergens om draaien, anders heb ik die prikkel niet meer, om te winnen." Ook voor dit EK is hij heel stellig: "Ik ga gewoon een medaille winnen. Als ik niet win, wil ik dat een ander wint. Als Marja wint, is het ook goed."

Ook Van Dijk gaat echt voor de prestatie. "Ik ga wel om te winnen, al is die kans voor mij niet zo groot." Volgens haar ligt het niveau van de dames in Europa erg hoog. "Ik speel pas twaalf jaar. Met het materiaal loop je vaak al achter op je tegenstanders. Wij moeten gewoon alles zelf betalen, kleding, de reis, het verblijf. Het moet wel je passie zijn, anders wordt het wel heel lastig. Maar we kunnen een geluksdag hebben."

Landman begon al in zijn jeugd met bowlen. Hij stopte even, maar pakte in 2000 de draad weer op. "Ik heb alles op eigen kracht gedaan. Ik heb nooit begeleiding gehad. Dit EK wordt het de eerste keer dat iemand tegen mij zegt wat ik moet doen."

Basisconditie op peil

De twee wisten zich volgens eigen zeggen te kwalificeren dankzij hun doorzettingsvermogen. Landman: "Balans is in deze sport heel belangrijk. En als je conditioneel goed zit in combinatie met kracht, is je focus beter. Ik ben in december gestart met de voorbereiding. Op tijd naar bed, meer water drinken, goede voeding. Of het wel of niet goed gaat, je hebt er dan alles aan gedaan om het goed te doen."

Steeds minder mensen bowlen

Het aantal mensen dat bowlt, is de afgelopen jaren behoorlijk teruggelopen. Volgens BVA halveerde het landelijk aantal in twee jaar tijd van 20.000 naar 10.000 leden. Ook bij de vereniging daalt het ledenaantal flink. Vijf jaar geleden had de club nog zo'n 130 leden, nu nog maar 90. In de goede jaren waren het er zelfs 180.

Van Dijk: "Veel mensen hebben niet het idee dat het een sport is. Als ik zeg dat ik bowl, zeggen ze vaak 'oh ja, dat doe ik ook'. Mensen bagatelliseren het ook. Niemand weet eigenlijk hoe het karakter van de sport is. Er is een grote ontwikkeling geweest in de sport. Er zijn zoveel verschillende ballen, dat was vroeger niet."

Maar bowlen blijkt ook een dure sport. Van Dijk: "Een baan huren kost je 10-15 euro voor een uur. Ouders moeten kinderen erheen brengen." Ook heeft niet elke wijk, zoals bij voetbal vaak wel het geval, een eigen accommodatie. En goede ballen zijn ook niet goedkoop.

Van Dijk: "Je moet zorgen dat je je basisconditie op peil hebt. Zorgen dat je fysiek in orde bent. Het spannendst is dat er ineens iets gebeurt waar je geen invloed op hebt." Volgens haar is bowlen ook mentaal een zware sport. "Je moet niet het gevecht aangaan met jezelf. Niet zeggen 'ik mag niet missen'. En niet kijken naar de score van een ander. Dat is mijn valkuil."

Landman: "Je kunt een moment hebben, dat je weet, als ik nu een strike gooi, dan win ik. Bijvoorbeeld als je een 'perfect game' gooit, twaalf strikes op een rij. In Roemenië gooide ik een keer 300, dan komen allemaal mensen bij je kijken. En dan moet je nog één game gooien. Dan is het heel moeilijk om in je focus te blijven."

Landman: "Ingooien is heel belangrijk. Voor het oliepatroon op de baan in combinatie met de reactie van de bal. Hoe ga ik hier op spelen, welke lijn moet ik volgen en waar is de kans op een strike het grootst? Timing en nauwkeurigheid, dát is bowling."

EK bowlen voor 50-plus

De European Senior Championships (EK bowlen voor 50-plus) gaat zondag van start in Aalborg, Denemarken. Nederland doet mee met acht spelers, vier mannen en vier vrouwen. Ze komen uit verschillende delen van Nederland. Voor dit EK mag je 49 zijn als je dit jaar 50 wordt. Marco Landman is de jongste van de acht deelnemers.

Zaterdag is de officiële opening, waarin alle landen zich presenteren. Die middag is er de officiële 'practice', waarin de teams kunnen trainen op het oliepatroon. Hierbij wordt olie op een bepaalde manier op de baan aangebracht. Aanvankelijk van het patroon kan de moeilijkheidsgraad verschillen.

Bowling 50+, waar Landman en Marja van Dijk voor uitkomen, speelt in vier categorieën: dubbels, singles, als team (vier mannen of vier vrouwen) en 'all-event'. Bij het laatste wordt gekeken hoeveel punten je individueel over het hele kampioenschap hebt gegooid.