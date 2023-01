Een huisartsenpost specifiek voor de honderden Oekraïense vluchtelingen die Zwolle opvangt wordt vrijdag officieel geopend op het bedrijventerrein Oosterenk. Zwolle is een van de weinige gemeenten in het land die zo’n post zelf in het leven heeft geroepen, zegt programma-manager Johan Coes.

Oekraïners die op de vlucht zijn voor de oorlog en in Zwolle bij particuliere huishoudens een veilige plek hebben gevonden, kunnen terecht bij de huisartsen van degene die hen opvangt. Zo is het landelijk geregeld.

Maar er is geen afspraak gemaakt voor de groep die via de gemeenten onderdak heeft gevonden. Het gaat in Zwolle om een groep van 550 vluchtelingen op een totaal van 785 die in de gemeente staan ingeschreven. De groep is gehuisvest in drie voormalige kantoren op het bedrijventerrein Oosterenk.

Onwenselijk

Huisartsen in Zwolle konden de groep er onmogelijk bij hebben, want alle praktijken in de stad zitten tot de nok toe vol. De Oekraïners dreigden daardoor verstoken van reguliere huisartsenzorg te raken. Onwenselijk, vond de gemeente Zwolle, want ook voor deze groep moet de eerstelijnszorg onder handbereik zijn.

Huisartsen werden tijdelijk ingevlogen, maar de gemeente opteerde voor een structurelere voorziening. Een eigen medische post moest ook voorkomen dat Oekraïners een beroep doen op de overbelaste reguliere zorg, de huisartsenpost of de Spoed Eisende Hulp (SEH).

Beetje trots

Wethouder Dorrit de Jong opent vrijdag de nieuwe medische post, die is gevestigd in het kantoorpand op Oosterenk waarin ook de opvang voor Oekraïners kinderen zit. "We zijn er best een beetje trots op dat we dit voor elkaar hebben gekregen", zegt projectmanager opvang Oekraïense vluchtelingen in Zwolle, Johan Coes. Hij weet dat andere grote gemeenten hun licht opsteken in Zwolle, waar het gaat om het organiseren van de zorgpost.

Zij zouden tegen dezelfde leemte in de regeling voor Oekraïense vluchtelingen aangelopen. "Gemeenten hebben wel de taak te regelen dat de Oekraïners weten hoe ze bij de zorg komen, maar ze hoeven niet zelf de zorg te regelen."

Zwolle heeft de kosten voor de post (inrichten en personeel) op zich genomen. Mogelijk dat de Veiligheidsregio nog een bijdrage geeft, maar zeker is dat niet. De zorgkosten die de patiënten zelf maken, worden vergoed vanuit een landelijke regeling.

Spreekuur

"Drie dagdelen in de week houden de huisartsen hier spreekuur. De triage-verpleegkundige is elke dag aanwezig en kan altijd doorverwijzen naar een huisarts. Ook is er een Praktijkondersteuner Huisartsen (POH) aan het werk", zegt Coes. De huisartsen zijn waarnemers die uit alle delen van het hele land worden ingevlogen, net als de verpleegkundigen. Om een taalbarrière te overbruggen maken de artsen gebruik van een tolk die de GGD inhuurt.

Johan Coes bij de entree van de nieuwe zorgpost. De gekleurde muren zijn geschilderd door een van de vluchtelingen uit Oekraïne. Foto: Frans Paalman

Al vanaf november is de post voor de eerste patiënten geopend, maar het koste tijd om alles in te richten. Het openingsfeestje is ook bedoeld om de Oekraïners duidelijk te maken dat de huisartsenpost er is voor iedereen met een zorgvraag. De post staat vermeld in een informatieboekje over alle voorzieningen in Zwolle. Ook de woonbegeleiders verwijzen door naar de spreekuren.

Volksaard

Echt storm lijkt het nog niet te lopen. Wellicht komt dat doordat Oekraïners het fenomeen huisarts in eigen land niet kennen, zoekt Coes een verklaring. Ook het aanbod van psycho-sociale hulp door een praktijk-ondersteuner is in Oekraïne niet gebruikelijk. Het zou niet zo in de volksaard zitten om op dat vlak hulp te zoeken.