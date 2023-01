Het aantal tieners met een bedrijfje is in vijf jaar tijd explosief gegroeid, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Drie piepjonge ondernemers aan het woord over hun drijfveren en avonturen.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Gelukkig heeft mijn vader verstand van zaken

Mikail Koçyigit (14), personal trainer

Afgelopen zomer vond Mikail Kocyigit (14) uit Alphen aan den Rijn de tijd rijp voor een bijbaantje. "In een supermarkt vakkenvullen zag ik niet zitten, dus ik dacht ja wat dan? Ik zat te praten met mijn vader en die vroeg of ik niet iets wilde met mijn hobby, kickboksen."

Dat bracht hem op het idee om persoonlijke training te gaan geven aan kinderen vanaf vier jaar. "Ik sta vaak in de sportschool en vind het leuk om kinderen iets te leren, dat kwam zo mooi samen." Aan ervaring heeft hij geen gebrek. Op z'n 6de begon Mikail al met kickboksen en hij heeft verschillende titels op zijn naam staan: hij is in zijn categorie twee keer Nederlands kampioen en onlangs werd hij Europees kampioen.

Mikail Koçyigit (14) geeft les aan de achtjarige Emirhan Eraslan. Foto: Marlies Wessels

Hij trok de stoute schoenen aan en vroeg de trainers van zijn sportschool Kassem Gym in Alphen aan den Rijn of hij gebruik mocht maken van de sportschool als hij les wilde geven. "Ze vonden het heel tof dat ik zoiets wilde doen, en nu mag ik de zaal gratis gebruiken", voegt hij eraan toe.

Nog dezelfde zomer schreef hij zijn bedrijfje MK Personal Training in bij de Kamer van Koophandel. Intussen heeft hij drie vaste klanten. "Aan één leerling geef ik les in techniek slaan en schoppen, met een andere jongen ben ik bezig met conditietraining en nog een ander geef ik weerbaarheidslessen. De jongens zijn 5, 8 en tien jaar", vertelt hij trots.

De zakelijke kant neemt zijn vader voorlopig voor zijn rekening. "Gelukkig heeft mijn vader verstand van zaken. Ik kijk wel met hem mee en ik begin het een beetje te leren. Ik ben net op school begonnen met economie, dat helpt."

Met zijn lessen hoopt hij andere jongeren te inspireren. "Laatst had ik voor mijn leerling een zak snoep gekocht. Als hij de tijd zou verbreken, dan zou hij een lolly krijgen. Toen dat lukte, kreeg hij die beloning. Daar werden we allebei blij van."

Grote toekomstplannen met MK Personal Training heeft hij niet. "Het is nu een mooie bijbaan. Maar het leukste is om aan wedstrijden mee te doen. Ik zou het liefst tot mijn 18de veel ervaring willen opdoen met wedstrijden. Mijn grote droom is om professioneel kickbokser te worden."

Van een ketting heb ik meer dan tweehonderd stuks verkocht

Lente Dooijes (16), sieradenwebshop

Twee jaar geleden begon Lente Dooijes (16) aan haar avontuur. "Het was coronatijd en ik verveelde mij. Ik dacht laat ik kralen gaan rijgen en sieraden maken."

Op Instagram en TikTok kwam ze filmpjes tegen van meiden die hun eigen sieraden promoten en dacht 'dat kan ik ook'. "Voor de lol begon ik een Instagram-account en ik knutselde een eigen website in elkaar."

Het liep zo goed, dat ze vorig jaar besloot zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Inmiddels krijgt ze via haar LenteTheLabel.nl zo'n honderd bestellingen per maand binnen. "Van een ketting heb ik meer dan tweehonderd stuks verkocht. Een van mijn bestsellers", vertelt ze enthousiast.

- Foto: Marlies Wessels

Zelf sieraden maken, daar heeft ze geen tijd meer voor. De spullen koopt ze tegenwoordig in bij een groothandel en ze verkoopt die door aan haar volgers. De jonge onderneemster is er druk mee: op maandag en vrijdag na school is ze één tot twee uur bezig met inpakken en versturen van pakketjes. Ze heeft zelfs een eigen kantoortje, in het huis van haar opa in Bloemendaal. Het is op sommige momenten druk, maar het combineren met school gaat volgens haar prima.

Bijkomend voordeel is dat veel familieleden een eigen bedrijf hebben, zo ook haar moeder. "Gelukkig helpt zij soms met de administratie, anders was dat wel lastig geweest."

Er ligt nog heel wat in het verschiet. Afgelopen zomer experimenteerde Lente met de verkoop van kleding via haar webshop en daar wil ze binnenkort serieus werk van gaan maken. "En ik wil accessoires, zoals handtassen, gaan verkopen", voegt ze eraan toe.

Ze verdient er een leuk zakcentje mee. Hoeveel geld precies deelt ze liever niet. "Het is beter verdienen en veel leuker dan werken in supermarkt. En ik houd van mooie kleding, dus daar geef ik mijn geld graag aan uit. En ik heb er een VanMoof fiets van kunnen kopen."

Intussen droomt ze al van later: over een paar jaar zou ze wel een pop-up store willen openen. In de verre toekomst hoopt ze een winkel te hebben. Voorlopig is haar grootste uitdaging om niet te veel van wat ze inkoopt, te houden. "Dat is soms wel verleidelijk."

Bloemen maken mensen blij

Luke de Jong (15) bloemenverkoper

Op zijn 8ste was Luke de Jong al bezig met geld verdienen. "Het begon met een filmpje op YouTube van fidget-spinners, van die draaidingen. Ik dacht 'die ga ik inkopen en verkopen'. Daarmee heb ik toen best leuk verdiend'', vertelt de vijftienjarige ondernemer uit Heemskerk.

Toen de rage voorbij was, zocht hij iets anders. Zijn moeder kwam op Facebook een bericht tegen van een bloemist die jongeren zocht voor verkoop van bloemen aan de deur. Hij was toen dertien jaar en zag dat wel zitten. "Ik heb een vlotte babbel, dus dat was geen probleem."

Toch hield hij het vrij snel voor gezien: het bloemenaanbod vond hij te beperkt. "Elke week was hetzelfde. Er zat helemaal geen variatie in." Intussen zag hij dat zijn vrienden zijn voorbeeld volgden en ook langs de deuren gingen. De ondernemer in hem werd wakker en hij besloot om met zijn moeder Delu Flowers op te richten. Sinds 1 januari vorig jaar staan ze ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, als groothandel in bloemen en planten.

Luke de Jong helpt Rosa Schnater met verkopen van bloemen aan de deur. Foto: Catrinus van der Veen

"Het is een mooie handel. Bloemen maken mensen blij. En het is leuk om ze als verrassing te geven", vertelt hij. Ongeveer dertig kinderen verdienen via het bedrijf een zakcentje. "Je kunt bij ons snel geld verdienen. Het is 10 euro per uur als je het goed doet", vertelt hij enthousiast.

Zelf gaat hij niet meer langs de deuren. Wel coacht hij nieuwkomers in het aangaan van een gesprek aan de deur en leert hij hun om van een klant een vaste klant te maken. "Zo help ik nu bijvoorbeeld Rosa uit IJlst. Zij kan weer andere kinderen helpen."