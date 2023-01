De bierwereld is een trappist armer. Met de verkoop van de Achelse Kluis aan de Vlaamse zakenman Jan Tormans verliest de abdij op de Belgische grens namelijk haar officiële titel van trappistenmaker. Zo blijven er wereldwijd nog tien erkende trappistenbieren over. Twee daarvan komen uit Brabant.

Dit artikel is afkomstig uit het Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Toegegeven: een koude Achel Blond of een Achel Bruin zal er echt niet anders van gaan smaken. Maar de prestigieuze titel trappist mag het abdijbier uit het Belgische grensplaatsje niet meer dragen. Voor het label Authentic Trappist Product moet voldaan worden aan drie regels van de Internationale Vereniging Trappist (IVT), die de titel toekent.

Allereerst moet het product - niet enkel bier, ook bijvoorbeeld kazen, jam of likeur kunnen de titel trappist dragen - binnen de kloostermuren of 'in de onmiddellijke nabijheid van de abdij' worden gemaakt. Daarnaast moet de productie plaatsvinden onder toezicht van de broeders of zusters. Tot slot moet de winst deels gaan naar de kloostergemeenschap, de Trappistenorde of liefdadigheid.

Omdat de actieve monnikengemeenschap de laatste jaren vertrok uit Achel heerste er al wat onenigheid over het abdijbier uit het grensdorp bij Valkenswaard en Budel. De geregistreerde merknaam 'Trappist' mocht uiteindelijk op het etiket blijven staan omdat de brouwerij nog onder de vleugels van de abdij van Westmalle viel.

Met de verkoop door de trappistengemeenschap uit Westmalle valt ook dat weg en is Achel geen trappist meer. Deze tien bieren zijn dat nog wel.

1. La Trappe (Berkel-Enschot)

We beginnen met een trappist uit eigen land. Er komen twee trappisten uit Nederland, allebei uit Brabant. La Trappe wordt gebrouwen in de Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in Berkel-Enschot. De trappistenorde vestigde zich hier aan het eind van de negentiende eeuw. Deze kleine groep monniken was toen op de vlucht vanuit Frankrijk.

Intussen maakt La Trappe een hoop verschillende trappistenbieren. Grote successen zijn de Isid'or en de La Trappe Quadrupel. Dat de monniken met hun tijd meegaan, bewezen ze in de zomer van 2021 nog wel. Toen brachten ze de eerste alcoholvrije trappist ter wereld uit.

2. Westmalle (België)

De abdij van Westmalle ligt in het gelijknamige dorp vlakbij Antwerpen. Al bijna honderd jaar wordt hier de bekende Westmalle Dubbel gebrouwen. Sinds 1934 maken de monniken hier ook de Westmalle Tripel en in 2018 werd daarbovenop de Westmalle Extra gelanceerd.

Westmalle mag gerust een grote speler op de biermarkt genoemd worden. Zo wordt hun tripel ook wel eens de 'moeder van alle tripels' genoemd. Het bier is dan ook overal ter wereld te koop.

3. Westvleteren (België)

Bij Westvleteren houden ze het juist bewust klein. De exclusieve bieren Westvleteren Acht, Westvleteren Blond en Westvleteren Twaalf worden gebrouwen in de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren, vlak bij de grens met Frankrijk. De Westvleteren Twaalf werd meermaals verkozen tot beste bier van de wereld.

Wie er eentje wil proeven, zal daar echter moeite voor moeten doen. Elke koper mag na afspraak slechts twee kratten van het trappistenbier kopen en mag pas na twee maanden een nieuwe bestelling plaatsen. Er worden per jaar maar zo'n 60.000 kratten gemaakt.

Jarenlang kon het bier alleen worden afgehaald aan de poort van de abdij. Daarop wordt streng toegezien. Zo dienen kopers hun kentekennummer door te geven om te voorkomen dat meer wordt meegenomen dan toegestaan. Sinds kort wordt bij een beperkt aantal geregistreerde klanten (in België) ook thuis bezorgd.

Een kratje kost minimaal 38 euro en doorverkopen is verboden. Daar weten ze bij Jan Linders alles van. De supermarktketen verkocht tijdens een eenmalige actie 7200 flesjes Westvleteren voor bijna tien euro per flesje. Het zorgde al snel voor een relletje en de supermarkt beloofde plechtig nooit meer trappist van Westvleteren te verkopen.

Westvleteren Trappist. Foto: Cor de Cock

4. Tynt Meadow (Groot-Brittannië)

De jongste trappistenbrouwer komt uit Groot-Brittannië. De Tynt Meadow English Trappist Ale is sinds 2018 een officiële trappist. Het bier wordt gemaakt in de brouwerij van de Abdij van Mount Saint-Bernard in Coalville, vlakbij Leicester. In 2018 was het het twaalfde trappistenbier van de wereld.

Dat is het grootste aantal ooit. Vorig jaar sloot de Amerikaanse Saint Joseph's Abbey in Spencer (Massachusetts) al haar deuren omdat de bierindustrie 'geen levensvatbare' was. Nu na hun Spencer Trappist ook Achel de titel kwijtraakt, staat de teller nog maar op tien.

Grappig: de Engelse trappist zou eigenlijk Saint-Bernard heten, naar de gelijknamige abdij. Dat ging echter niet door omdat de Belgische Sint-Bernardusbieren al zo heten. En dus werd het Tynt Meadow, naar een nabijgelegen heuvel.

Wel abdijbier, geen trappist

Los van de erkende trappisten worden er nog legio andere abdijbieren gebrouwen. Leffe is een erg bekend voorbeeld, maar ook Grimbergen, Affligem, Ename, Sint-Bernardus, Steenbrugge en Val-Dieu zijn populaire abdijbiertjes. Veel van deze bieren komen van oorsprong weliswaar van een abdij, maar worden inmiddels gewoon in een brouwerij gemaakt. En dan zijn er nog de bekende speciaalbiertjes als Karmeliet, Duvel, Brugse Zot of 't IJ.

5. Chimay (België)

Terug naar België. In de abdij Notre-Dame de Scourmont, ook vlakbij Frankrijk, maken ze sinds 1862 Chimaybier. Destijds brachten de paters het bier nog zelf te voet rond. Tegenwoordig maken ze bij Chimay vijf verschillende bieren, zoals de Chimay Blauw, Rood en Goud. Daarnaast maken ze in deze abdij ook trappistenkazen.

In de abdij waar Chimay vandaan komt, maken ze ook het bier voor Mont des Cats. Dat biertje krijgt daardoor niet het logo Authentic Trappist Product.

6. Tre Fontane (Italië)

Italië staat dan wel vooral bekend om zijn wijnen, één van de tien trappisten komt wel degelijk uit het Zuid-Europese land. Middenin Rome ligt de Abbazia delle Tre Fontane. Sinds 2015 mogen zij zich een echte trappistenmaker noemen. De abdij van Tre Fontane produceert behalve bier ook een likeur met het label trappist.

De tripel is het bekendste biertje van de Abdij. 'Een mild-zoete afdronk die wordt veroorzaakt door het eucalyptuskruid dat de smaak zuivert en verfrist. De bitterheid van de hop houdt deze zoetheid in evenwicht', oordeelde de IVT bij het toekennen van het zeshoekige logo.

De Abdij van Tre Fontane, midden in de Italiaanse hoofdstad Rome. Foto: Google Maps

7. Orval (België)

Orval wordt gemaakt in de Belgische Abdij Notre-Dame d'Orval. Ook hier maken ze niet alleen trappistenbier maar ook trappistenkaas. De brouwerij van Orval, die binnen de abdij gevestigd is, werd in 1931 opgericht om de heropbouw van de abdij te financieren. De monniken maakten toen al kaas en brood.

Bijna honderd jaar later verlaten jaarlijks ruim 22 miljoen flessen de brouwerij, waarvan zo'n 85 procent voor de Belgische markt bestemd is.

8. Zundert (Zundert)

Eentje uit eigen streek. Sinds 2013 mag het bier van de Abdij Maria Toevlucht in Zundert trappist genoemd worden. Sterker nog: het wordt pas sinds dat jaar gebrouwen. In de abdij maken ze de Zundert 8 en de Zundert 10. Eerstgenoemde is een tripel, de tweede een quadrupel.

Het is een succes. Broeder Christiaan, één van de brouwende monniken, zei tegenover deze nieuwssite trots: "We wisten van tevoren dat de lancering van ons bier veel publiciteit zou krijgen. Maar dat het zó'n hype zou worden: niet echt."

Het bier wordt in Zundert wel gebrouwen, maar niet gebotteld. Het gerinkel van flessen zou de rust van de broeders verstoren. Daarom gaat het bier na het brouwproces van zo'n vier weken in tanks naar België om daar gebotteld te worden in Ertvelde.

Een uniek kijkje in de brouwerij van Zundert. Foto: -

9. Engelszell (Oostenrijk)

Aan de oever van de Donau, in Oostenrijk, ligt het trappistenklooster Stift Engelszell. Het bier kreeg in 2012 het label Authentic Trappist Product voor hun abdijbieren Engelszell Gregorius en Engelszell Benno, vernoemd naar twee voormalige abten. Inmiddels zijn er nog wat biertjes bijgekomen. Ook maken ze hier likeuren.

10. Rochefort (België)

Als afsluiter weer een trappist uit België, dat nu met vijf van de tien precies de helft van de trappistentitels ter wereld binnen de landsgrenzen heeft. Rochefort wordt gebrouwen in de abdij van de Notre-Dame de Saint-Rémy en is één van de oudste trappisten. Bierkenners zijn nog altijd lovend.

De abdij werd in 2010 getroffen door een grote brand. Vier gebouwen liepen grote schade op, maar de brouwerij bleef gespaard.

Hoe nu verder met Achels bier?

De nieuwe eigenaar van de Sint-Benedictusabdij, de echte naam van de Achelse Kluis, heeft grootse plannen. De huidige productie van een half miljoen liter bier per jaar wil Tormans meteen optrekken naar 1,2 miljoen liter. Tegen 2030 wil hij zelfs 4 miljoen liter van het abdijbier Achel brouwen. Aan de authentieke recepten van de Achel-bieren verandert niets.