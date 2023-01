Het aantal slachtoffers van babbeltrucs in Prins-Alexander, Capelle en Krimpen aan den IJssel stijgt explosief, tot afgrijzen van de politie. Alleen deze maand al kwamen er dertien aangiften binnen van veelal oudere gedupeerden, die waardevolle spullen misten nadat ze zo’n smoesjesmaker hadden binnengelaten. De hoop is nu dat camerabeelden de agenten kunnen helpen om de daders te pakken.

Dit artikel is afkomstig uit AD Rotterdam. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het doet een beetje denken aan de escapades van de bandenprikker in het oostelijk deel van de Rijnmond-regio of de auto-inbraken in Nesselande. Want ook degenen die mensen op leeftijd in de luren weten te leggen en beroven van kostbaarheden, slaan vrijwel dagelijks toe in het gebied waar zo'n 200.000 mensen wonen. De modus operandi is telkens dezelfde: aanbellen met het verhaal dat er een lekkage is of er problemen zijn met de bankrekening, om eenmaal binnen hun slag te slaan.

Juwelen

Op zich is deze criminele handelswijze al zo oud als de weg naar Kralingen, maar helaas nog even effectief. En worden de daders steeds gewiekster. "Een tijdje haakten ze in op de coronacrisis, en meldden zich aan de deur met de mededeling dat ze van de GGD waren en bloed kwamen prikken", vertelt wijkagent expert Capelle-Zuid Jacques Lems. "Zo'n figuur werd dan binnengelaten. Een ander sloop er achteraan, om vliegensvlug juwelen of geld te stelen. En daarna de benen te nemen."

En zo bedienen deze boeven zich van een heel scala aan methodes om nietsvermoedende burgers in de 60-plus-categorie om de tuin te leiden. Vaak mensen uit de goedgelovige generatie, die er nog vanuit ging dat we het beste met elkaar voor hebben. Want dat de onderburen last hebben van een lekkage bij jou, dat is toch verschrikkelijk? De sifon-truc heet dat in het jargon. Crimineel nummer 1 loopt vermomd als loodgieter naar de badkamer om het zogenaamde euvel te verhelpen, crimineel nummer 2 haast zich de woning in en pakt wat hij pakken kan.

Pincode

Bancaire babbeltrucs zijn eveneens populair. "Soms bellen ze van tevoren op, om te zeggen dat er iets mis is met je bankpasje", legt hij uit. "De boodschap is dan dat er een bankmedewerker het pasje zo komt ophalen, mét de pincode erbij. Heel brutaal wordt er dan voor de zekerheid nog een codewoord afgesproken, om zo vertrouwen op te wekken. En dan is het 't zelfde laken een pak. Want even later is de rekening geplunderd."

Het is voor de wijkagenten een ware hersenbreker. Want heterdaadjes zijn er nauwelijks bij, en oudere mensen bereiken en waarschuwen is geen sinecure, tenzij de dienders zo'n beetje alle adressen persoonlijk aflopen. Nóg een beperkende factor is dat slachtoffers zich doodschamen, omdat ze zó voor de gek zijn gehouden. Ze durven om die reden niet naar de politie te stappen, of doen dat zoveel later dat het geen zin meer heeft.

Hamvraag

Het is om gek van te worden, als je als rechtgeaarde politieman dit soort lieden in de kraag wil vatten. Lems: "De hamvraag is: hoe krijgen we dit bij mensen tussen de oren? Want we willen dat dit stopt. Degenen die hiermee te maken hebben, kunnen er zwaar onder lijden. Hun gevoel voor veiligheid is compleet verdwenen. Zeker op oudere personen heeft dit een grote impact."

De politie in dit deel van de regio is inmiddels zelf een intensieve campagne begonnen, om zoveel mogelijk bewoners attent te maken op dit soort gevaren. Dat je nooit - maar dan ook nooit - telefonisch bankgegevens moet doorgeven, en al zeker niet je pincode. Dat de bank nooit iemand op pad stuurt om even bij de voordeur zaken te doen. Een Delfts Blauw-achtig postertje moet dit klemmende bericht kracht bij zetten: 'Waterlekkage bij de buren? Jaja, jij wilt gewoon even in mijn portemonneetje gluren'.

Bendes

Dertien aangiftes in januari dus, nul daders gepakt. In tegenstelling tot de bandenprikker - een eenling die 's avonds rondtrok - hebben we hier waarschijnlijk te maken met verschillende bendes, die los van elkaar de verzorgingshuizen en ouderenflats afstruinen. Soms hijsen ze zich in een jasje van een loodgietersbedrijf of scoren ze een net colbertje plus stropdas, om zo extra geloofwaardig over te komen.

"Omdat het oudere mensen zijn, gaan we vaak thuis de aangifte opnemen", klinkt het. "We verlenen zo extra zorg in hun vertrouwde omgeving, en als dat nodig is regelen we ook psychische bijstand. Helpen bij het blokkeren van de bankpas, dát soort dingen. We voelen me ze mee, dat geeft ook een stukje veiligheid."

Het feit dat tegenwoordig veel burgers beschikken over camera's rond de woning, en zelfs eentje bij de deurbel, helpt enorm bij de opsporing van dit soort geteisem. "Die opnames zijn goud waard", vertelt de wijkagent. "En met de apparatuur van tegenwoordig, heb je zeer scherpe beelden. En al heeft iemand zelf geen camera, maar de buren wel, kunnen we ook die gebruiken. Zo krijgen we op den duur wel een idee met wat voor lieden we te maken hebben."

De oproep is om in dit soort situaties altijd de politie bellen, ook bij twijfel. De heilige graal in dit genre is als potentiële slachtoffers al aan de bel trekken, als een nep-bankmedewerker zijn komst net telefonisch heeft aangekondigd. "Collega's hebben dat wel eens meegemaakt. Kwam zo'n figuur op het afgesproken tijdstip aanzetten, en stonden ze om de hoek klaar. Die hebben ze dus direct kunnen inrekenen."

Voorlichting

Maar vooralsnog blijft het bij waarschuwen, door te folderen, te stickeren en voorlichting te geven. Hopen dat kinderen hun vaders en moeders van de meest gangbare babbeltrucs op de hoogte stellen, en dat ook buren een oogje in het zeil houden. Lems toont nog maar een tekstje, dat je zomaar in een Capelse of Zevenkampse flat kunt tegenkomen: 'Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen'.