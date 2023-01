Digitale hulpmiddelen moeten de zorg op de been houden en pandemieën beteugelen. Maar werken ze in de praktijk? Wat doen de gebruikers ermee? Dat zijn de vragen die er voor Lisette van Gemert uit Enschede toe doen. De hoogleraar ontdekte dat het niet vanzelfsprekend is dat de gebruiker vooropstaat. Daarom waarschuwt ze.

"Dominantie van techniek is gevaarlijk. Algoritmen uit het laboratorium? Ik vind het heel erg." Hoogleraar Lisette van Gemert gaat deze maand met pensioen. Na 37 jaar verlaat de Enschedese de Universiteit Twente. Ze stond aan de basis van de E-health (de digitale zorg) in Nederland.

CoronaCheck

Van Gemert (69) heeft een kuchje dat haar chronische astma verraadt. In oktober bleek ze COVID-19 te hebben. Ze vertelt dat ze na de positieve zelftest er ook een deed bij de GGD voor een registratie in de CoronaCheck-app. "Tot april ben ik daardoor verzekerd van toegang overal. Internationaal kan het nog nodig zijn." Ze had nóg een argument voor de GGD-test: "Ik vind het belangrijk dat het RIVM nog een beetje weet wat er speelt."

Begrijpelijke taal

Van Gemert groeide op met geluiden van straaljagers, eerst in Volkel en later in Enschede, waar haar vader op de vliegbasis werkte. Ze ging naar Groningen om Taalkunde te studeren en werd in 1985 docent Toegepaste Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Twente, toen nog één jaar Technische Hogeschool Twente geheten.

Van Gemert moest de ingenieurs in de dop leren hun uitvinding in voor de burger begrijpelijk Nederlands uiteen te zetten. De techneuten formuleerden alleen goed in formules. "Er kwam niets uit", zegt ze.

Bij de pioniers

Begin van dit millennium was voor Nederland een pionierstijd van de digitale zorg. De in de taalwetenschappen gepromoveerde Van Gemert, die zich in de E-health had verdiept en had onderzocht wat ziekenhuizen doen om infecties door prikongelukken te voorkomen, werd als enige niet-arts toegelaten tot de illustere eerste Nederlandse Vereniging voor E-health.

Het was een groep huisartsen die de digitale mogelijkheden gewoon gingen gebruiken, ook al was dat nog niet formeel geregeld. "Het leidde tot een stroomversnelling, want door deze koplopers kwam het op de agenda bij het ministerie van VWS", vertelt ze. Het leidde tot haar eerste onderzoeksopdracht op dit terrein: VWS wilde advies over hoe huisartsen het digitaal consult konden inzetten en welke systemen er waren.

Uithangbord nodig

Van Gemert geloofde in de ontwikkeling en zette met collega's aan de Universiteit Twente het Centre of E-health Research op. "Als een uithangbord voor het E-health-onderzoek", zegt ze.

"We bundelden hier de onderzoeken, publiceerden een boek over E-health, brachten folders uit, zetten onlinecursussen op, hielden congressen en intensiveerden onze contacten internationaal, met universiteiten en ook bedrijven. We genereerden wereldwijd aandacht en haalden veel onderzoeksgeld binnen."

In de kelders van de zorg

Sinds 2015 bekleedt de professor haar huidige leerstoel Persuasive Health Technology. Persuasive is volgens haar 'motiverend'. "We onderzoeken hoe je mensen kunt motiveren iets te doen wat goed voor ze is." Op het snijvlak van psychologie, sociologie en technologie kijkt zij door de bril van de gebruiker naar nieuwe toepassingen die de gezondheidszorg moeten verbeteren en overeind houden.

Het brede UT-onderzoek heeft ertoe bijgedragen dat E-health-toepassingen gebruikersgericht zijn en in de zorg konden worden ingevoerd. Maar vaak ontdekte ze ook dat ontwerpers aan het gedrag van eindgebruiker voorbijgingen. "Veel technologie verdwijnt daardoor naar de kelders van zorginstellingen", zegt Van Gemert. Dat gebeurt vaak op het moment dat een subsidie op is.

Lisette van Gemert kreeg in coronatijd een plek in het team van deskundigen met zeer diverse achtergrond, dat minister De Jonge van advies diende over de Corona Melder. Foto: Rob Engelaar

Daarom valt het met digitale zorg na al die jaren in Nederland nog tegen. Van Gemert: "Toen ik corona had en ervan herstelde kon ik geen digitaal consult met de longarts van het Enschedese ziekenhuis MST hebben. Een enorm gemis", zegt ze. "Door COVID-19 is invoering van digitale consulten in versnelling geraakt, maar nog steeds geen standaard", verzucht ze.

Een relikwie

Van Gemert pakt haar mobieltje. "Ik heb hier een food-app, die calorieën bijhoudt. Ik gebruik die als ik moet afvallen, bij vlagen." Ze vertelt dat ze met de AppleWatch, die alsmaar zeurde dat ze nog stappen moest zetten, is gestopt nadat ze hem eerst had omgedraaid zodat ze het schermpje niet steeds zag oplichten. Ze werd er stapelgek van.

"Bovendien kon je de drempelwaarde manipuleren, hem zo zetten dat je altijd je fitheidstargets haalt", zegt ze. Gebruikers worden zo misleid: "Ik vind dat vervelend omdat mensen erin geloven. Het horloge zegt dat ze gezond zijn, maar dat betekent dus niks."

Niet serieus genomen

Ze veegt over het schermpje en daar is die app die moest vertellen of je in contact was geweest met een besmette persoon. "De Corona Melder heb ik er nog op staan als een relikwie." Van Gemert zette in opdracht van het ministerie van VWS in Twente een onderzoek op, zodat de app zo gebruiksvriendelijk mogelijk zou zijn.

Ook kreeg ze een plek in het team van deskundigen met zeer diverse achtergrond die minister De Jonge van advies diende over de Corona Melder. Ze herinnert het zich als een zeer intensieve periode die veel goeds maar ook frustratie opleverde. "We hebben 34 adviezen opgesteld, van de implementatie, het testen tot het functioneren van de Corona Melder. Meer dan de helft ervan heeft De Jonge nooit bereikt. Wij vroegen ons af of we wel serieus werden genomen." Haar vertrouwen in de overheid is geschaad.

Hokjesgeest

"Wij waren multidisciplinair, maar bij de overheid is alles in sectoren ingedeeld. Ze schuiven veel van de ene naar de andere tafel. De impact van de Corona Melder is niet alleen epidemiologisch. De sociaal-maatschappelijke gevolgen moet je in je adviezen meenemen. Maar dat was toen onvoldoende aan de orde."

De hokjesgeest bij de overheid stemt haar somber, evenals dat De Jonges opvolger minister Ernst Kuipers geen interesse had in de bevindingen van het expertteam. "Er is nooit een reflectie op gekomen. Het moet alsnog gebeuren om te leren hoe beleid wél effectief gebaseerd kan zijn op kennis en data. Nu hebben we een Maatschappelijk Impact Team, maar het staat náást het Outbreak Management Team. Dat gaat weer niet werken! Dat moet één geheel zijn."

De laatste confrontatie

"Het was de laatste confrontatie die ik meemaakte": zo introduceert Van Gemert haar recente onderzoek naar de toepassing van kunstmatige intelligentie op de Intensive Care. Het ging om de slimme software Pacmed, die met een algoritme bepaalt of een patiënt die van de ic af kan, naar huis mag of naar een andere afdeling moet. Als hulpmiddel voor de besluiten van arts en verpleegkundigen.

E-Health moet motiveren, niet manipuleren. Lisette van Gemert: "We hebben nog steeds een heel commercieel, marktgericht land." Foto: Cees Elzenga

Van Gemert en haar medeonderzoekers ontdekten dat de artsen en verpleegkundigen de software niet gebruikten omdat die niet getraind was in 'klinisch redeneren'. Ze zeiden: "Wij kijken naar de kwaliteiten van een patiënt, naar de familie, de mogelijkheden van communicatie, de situatie in het ziekenhuis, de thuissituatie, en die hele context bepaalt de beste route." Dat kon Pacmed volgens hen niet.

De hoogleraar zegt dat ze deze bevindingen niet aan het ministerie kon presenteren omdat de nadruk van het onderzoek op macro-economische aspecten en werkbelasting was gericht. "Maar ondertussen wordt PacMed nog steeds aanbevolen als hét systeem waar academische ziekenhuizen mee kunnen werken." Ze vindt dat zorgelijk, vooral omdat burgers er geen idee van hebben.

Gevaren van algoritmes

Algoritmes en kunstmatige intelligentie kunnen alleen functioneren als ze voldoende getraind worden, als de juiste vragen worden gesteld en er voldoende data zijn voor betrouwbare antwoorden. Van Gemert: "We hebben ook de leverancier gesproken en die vertelde dat ze het systeem niet kunnen trainen omdat ze de data niet krijgen. Op deze manier krijg je laboratoria-algoritmen. Kwalijk!"

Ze waarschuwt: "De dominantie van techniek is een gevaarlijk iets. Nu komen er systemen op de markt die niet in de praktijk zijn getest." Artificiële intelligentie hoeft van haar niet te stoppen, maar moet anders beginnen. "Bepaal eerst welke beslissingen ondersteund moeten worden, voor welke mensen, wie uiteindelijk de beslissing nemen en wat de rol van de patiënten is. Dan pas moet je vragen welke software nodig. Niet andersom."

E-Health moet motiveren, niet manipuleren. Maar ja. Van Gemert: "We hebben nog steeds een heel commercieel, marktgericht land."

Toen ze er zo lang geleden begon, zag Van Gemert dat ze terecht was gekomen op 'de mooiste campus van Nederland': "Het was een experiment in het bos en dat is het nog steeds. Je voelt de rust, de ruimte en de energie. Hier vonden de studenten zichzelf uit. Velen konden de vrijheid niet aan. De originelen en creatieven overleefden."

Later zag ze dat verdwijnen, door de prestatiedruk en de stress. Studenten van toen konden er soms gewoon drie maanden tussenuit zijn. Nu wordt er gebuffeld en precies gedaan wat nodig is. "Ze hadden toen veel meer bagage dan de huidige protocol gestuurde studenten", constateert ze bezorgd.

Ook zag ze hoe die behoefte om in het Nederlands aan de burger en in de regio uit te leggen wat er gebeurt, het onderspit dolf bij de internationalisering. "Het is weggevallen doordat alles in het Engels is. De UT is een bolwerk geworden waarvan de noabers onvoldoende weten wat er speelt", stelt ze.

MRSA langs de grens

Haar promotiekennis over infectiepreventie heeft Van Gemert juist in de grensregio kunnen inzetten. Ze speelde een grote rol bij het opzetten van een digitaal Duits-Nederlands netwerk voor het bestrijden van grensoverschrijdende infecties, zoals de ziekenhuisbacterie MRSA, en voor het voorkomen van resistentie voor antibiotica, zowel in de zorg als in de veeteelt.

"We hebben diverse toepassingen voor preventie van infecties en een verstandiger antibioticagebruik ontwikkeld, zowel voor publiek als zorgverleners, aan beide kanten van de grens."