Omdat hij geen zin had om net als veel leeftijdsgenootjes voor weinig geld vakken te vullen bij de AH, startte de jonge Brent Meelhuysen op 13-jarige leeftijd zijn eigen onderneming. Nu, zes jaar later, verdient hij daar nog steeds een aardige boterham mee. En Brent is niet de enige. Het aantal piepjonge ondernemers is de laatste vijf jaar explosief toegenomen. 'Het is wel twee keer zo hard werken.'

De keus was destijds makkelijk gemaakt. Het was niet alleen veel leuker dan een bijbaantje in de supermarkt maar het verdiende ook een stuk beter. En dus startte Brent in 2017 zijn bedrijfje 'The Hague Bike Tours' op, dat toeristische fietsroutes door de stad aanbiedt.

Hoe hij op het idee kwam? "Ik vind fietsen en andere mensen ontmoeten leuk en zag dat ze dit in het buitenland ook deden. In New York, Rome en Barcelona had je vergelijkbare initiatieven, maar in Den Haag nog niet. Je had hier wel fietstochten, maar vooral voor groepen en bedrijven. Bij ons kan je ook als individu of gezin een kaartje kopen en word je daarna in een groep geplaatst."

Ging heel hard

Het was meteen een succes, ook mede door alle media-aandacht die hij kreeg. "Het ging heel hard in het begin." Zes jaar later bestaat het bedrijf nog steeds. Brent zit zelf niet meer op de fiets, maar heeft andere gidsen die voor hem werken.

Andere jongeren die denken aan het starten van een eigen onderneming, moeten er volgens hem wel rekening mee houden dat het niet makkelijk is. "Destijds zag ik er alleen de voordelen van in. Maar ik merkte later wel dat het ook heel veel tijd kost." Een baantje bij de AH verdient weliswaar niet zo veel, maar na afloop laat je daar je werk achter, legt hij uit. "Maar dit gaat altijd door. Ondernemen kan heel leuk zijn, maar het is twee keer zo zwaar en twee keer zo hard werken. Ik heb er wel wat vrije tijd voor moeten inleveren. Ik heb daar geen spijt van hoor, maar je moet het wel willen."

Naast het feit dat het hard werken is, worden jonge ondernemers ook geconfronteerd met allerlei obstakels. Zo kon hij voor zijn18de bijvoorbeeld lange tijd geen eigen zakelijke rekening openen. "Dat is wel een heel groot struikelblok", vindt hij. "Je moet dus aparte rekeningen gaan maken op je persoonlijke rekening. Dat is heel lastig met al die betalingen die binnenkomen. Boekhouders kunnen hun systeem ook niet koppelen aan een persoonlijke rekening. Gelukkig had ik een heel fijne boekhouder die bereid was om me te helpen."

Brent studeert nu International Business Management in Rotterdam. Wat de toekomst brengt, weet hij nu niet. "Maar ik denk niet dat mijn toekomst in deze onderneming ligt. Ik wil ook verder kijken. Misschien dat ik eerst iets ga doen in de consultancy en daarna mijn eigen onderneming starten." Want ondernemen hoort echt bij hem, weet hij nu.

Volgens KVK-adviseur Gerdine Annaars zijn vooral inspirerende succesverhalen op sociale media voor jongeren een belangrijke reden om voor zichzelf te beginnen. "Die jongeren denken: 'Wat zij kunnen, kan ik ook'. Daarnaast is er op scholen tijdens lessen of projecten steeds meer aandacht voor ondernemen. Een andere reden is dat het aantal ondernemers in Nederland sowieso groeit. Thuis aan de keukentafel is ondernemen regelmatig het gesprek van de dag. Jongeren krijgen het met de paplepel ingegoten."

Van de ruim 51.000 jonge ondernemers die stonden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, valt vooral de stijging van het aantal ondernemers van vijftien jaar en jonger op. Vergeleken met vijf jaar geleden is hun aantal fors gestegen: van 84 naar 658 - een stijging van maar liefst 683 procent. Ook de groep van 18 tot en met 21 jaar groeide fors, van ruim 18.000 naar ruim 48.000.

Ondernemen vanuit hun zolderkamer

Ook het verplicht thuiszitten tijdens de coronaperiode heeft ervoor gezorgd dat het ondernemen bij jongeren flink toenam, denkt Annaars. Een groot deel van het leven speelde zich destijds online af. Dat stimuleerde jongeren om ook zelf via een webwinkel of sociale media te gaan ondernemen. "Jongeren zijn digitaal vaardig en ondernemen vanuit hun zolderkamer." Ze begonnen bijvoorbeeld artikelen in fashion, uiterlijke verzorging en huis en tuinproducten te verkopen. "Bewust en gezond leven is steeds vaker de rode draad. Ondernemen ontstaat ook vaak door een uit de hand gelopen hobby als taarten bakken of sieraden maken. Of het ondernemerschap is een verlengstuk van de studie. Denk aan fotografie, webdesign en videoproductie."

Het merendeel van de jonge ondernemers (42 procent) is overigens gevestigd in Noord- en Zuid-Holland. In totaal runnen die samen bijna 22.000 bedrijven. In Zeeland en Drenthe zijn de minste jonge ondernemers gevestigd (ongeveer duizend). Als wordt gekeken naar het aantal jonge ondernemers per 10.000 inwoners, scoren Noord-Holland en Utrecht weer heel goed, terwijl Limburg en Drenthe dan de minste jonge ondernemers tellen.

Zien geen obstakels

Een sterk punt van jonge ondernemers is volgens Annaars dat zij geen obstakels zien, maar vooral kansen. "Ze zijn flexibel en niet bang om te falen. Een fout is een leermoment en dan weer door. Minder goed zijn ze in alle ballen in de lucht houden naast hun studie. Ook als jonge ondernemer heb je met verplichtingen als administratie en belastingen te maken. De jonkies krijgen hierbij meestal hulp van hun, veelal enthousiaste, ouders."