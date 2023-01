'Het gevaarlijkste van ons werk als loods? Op het werk komen!' Het overstappen van de loodsboot naar een schip is altijd al spannend. Ondeugdelijke scheepsladders maken het nodeloos riskant.

Loods Arie Palmers ergert zich al jaren aan onveilige touwladders waarmee hij en zijn collega's aan boord van zeeschepen moeten klimmen.

Duizenden foto's van collega-loodsen van over de hele wereld heeft hij in de afgelopen jaren ontvangen. Palmers is al een kleine vijftien jaar werkzaam als loods. Vanuit de monding van de Westerschelde loodst hij zeeschepen vanaf zee richting de rivier en verder richting de havens van Vlissingen of Antwerpen.

Methode sinds Michiel de Ruyter niet veranderd

Thuis, aan de keukentafel in Bergen op Zoom, laat Palmers voorbeelden van gevaarlijke situaties zien die op de besloten Facebook-pagina DangerousLadders zijn geplaatst. De pagina heeft inmiddels 4500 'leden', allemaal mensen uit de maritieme wereld. Zelf maakt hij een foto van elke scheepsladder waarmee hij geacht wordt aan boord te klauteren. Goede en slechte. "Sinds de tijd van Michiel de Ruyter is de methode nooit veranderd. Het is echt geen rocket science."

Arie Palmers publiceert regelmatig in internationale vakbladen om meer aandacht voor de veilige scheepsladders. "Het gevaarlijkste van ons werk is op ons werk komen." Foto: Theo Giele

Loodsen moeten van een bewegend schip op een ander bewegend schip komen. Optakelen via een lijn is geen optie. De loods zou dan de kans lopen al slingerend tegen de scheepswand te worden geslagen. De enige methode is dus langszij varen en op het juiste moment overstappen.

De touwladder die aan de scheepswand hangt, tot wel 9 meter hoog, moet uiteraard veilig zijn. Dat blijkt in de praktijk vies tegen te vallen. De internationale loodsenorganisatie Impa kwam tot de conclusie dat één op de vijf ladders niet deugt.

Palmers denkt dat deze schatting aan de lage kant is. "De helft van de ladders die ik tegenkom, voldoet niet. Ze zijn slechtgemaakt, slecht onderhouden of gewoon kapot." Hij laat wat voorbeelden zien van gebroken treden, rafelig touw en ondermaats reparatiewerk.

"En moet je dit zien." Op de foto staat een voet op een touw. "Die ladder hing te laag. Toen hebben ze hem een stuk omhoog getrokken en het dekpersoneel ging er met de voeten op staan om de ladder op zijn plaats te houden. Een zeer gevaarlijke situatie. De loods kon dat pas zien toen hij aan boord stapte. Woedend was hij."

Zo moet het dus niet: een ladder slechts gezekerd door een voet, een compleet versleten rafelig touw, en een gebroken ladder. Foto: collectie Arie Palmers

Het loodswezen doet wat het kan aan veiligheid. Loodsen in opleiding leren aan den lijve wat het is om in het water te vallen en gered te worden. Geavanceerde zwemvesten, veiligheidsschoenen, een elektronisch signaal dat begint te zenden zodra je te water raakt en een waterdichte portofoon helpen als het misgaat. Zelf zet Palmers ook nog een helm op.

Goede ladder is niet duur

Maar als het gaat om de ladders zijn de loodsen afhankelijk van het schip en de bemanning. Die ladders zijn de zwakste schakel. Aan de kosten kan het niet liggen. De prijs van een goede ladder is misschien 500 euro. En laat het maken met goede verankerpunten en beugels voor de loods om zich aan boord te hijsen een paar 1.000 euro kosten. Het zijn te verwaarlozen bedragen vergeleken met de totale prijs van een schip of de schade die de reder oploopt als een loods vanwege een onveilige ladder niet aan boord kan en wil komen.

In de loop der jaren is Palmers tot de conclusie gekomen dat het lang niet altijd een kwestie van onwil is, maar vaak van nonchalance en onwetendheid. "Vroeger was ik meer activistisch. 'Reject and report', was mijn motto. Nu ben ik meer van de school 'train and explain'''.

Wat doe je als een ladder niet deugt?

Hij publiceert daarom regelmatig artikelen in vakbladen, geeft over de hele wereld voorlichting aan reders, scheepsbouwers en collega's. En hij werkt mee aan het opstellen van uitgebreide regelgeving, want daar schort het nu aan. "De verplichting om ladders geregeld te moeten vervangen, zou heel goed zijn. Zet er een houdbaarheidsdatum op. De ladders voor de loodsen moeten gewoon onderdeel worden van de checklist van veiligheidsmaatregelen op een schip."

En voor zijn collega's heeft hij een goede raad. "Als een ladder niet deugt, weiger dan over te stappen. Uiteindelijk staat jouw leven op het spel."

Dodelijk val in Engeland

Een dodelijk ongeluk schrok op 8 januari de loodsenwereld op. In Engeland viel een loods van de ladder. Hij raakte eerst de loodsboot en viel vervolgens in het ijskoude water van de Humber. De Engelse loods overleefde het ongeluk niet. Volgens getuigen verloor hij halverwege de klim zijn grip. Bij zijn val zou de man met zijn hoofd tegen de loodsboot zijn geslagen. De zaak is nog in onderzoek, maar is voor de Britse loodsenbond UKMPA aanleiding om te vragen om maatregelen.