De Twentse Europarlementariër Bart Groothuis (VVD) staat sinds woensdag op de sanctielijst van Iran. De politicus uit Reutum haalde zich de woede van het regiem in Teheran op de hals met zijn pleidooi om de Iraanse Revolutionaire Garde op de Europese terreurlijst te plaatsen.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Behalve Groothuis werden ook zijn collega Thijs Reuten (PvdA) en dertig andere personen en organisaties in Europa door Iran op de sanctielijst gezet. De maatregel houdt concreet in dat hen de toegang tot het land wordt ontzegd en er mogelijk ook in financieel opzicht maatregelen volgen.

Niet onder de indruk

"Ik ben er niet van onder de indruk, maar het raakt je toch. Dat een regiem dit doet ten opzichte van een volksvertegenwoordiger, onderstreept nog eens dat ze helemaal niets begrijpen van democratie. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft de maatregel al veroordeeld, maar ik vind eigenlijk dat hij de Iraanse ambassadeur nog eens uit moet leggen hoe het democratische systeem precies werkt."

Groothuis pleit al langer voor een harder beleid ten opzichte van het regiem in Iran. "Wat die revolutionaire garde doet, is terreur. Ik kan dat niet anders zien. Zij zijn het die verantwoordelijk zijn voor de arrestaties en de moorden, zij zijn het die de onderdrukking uitvoeren in de praktijk. Hier in het parlement ontvangen we regelmatig rapporten over moorden in Europa. Dat gebeurt in alle landen, ook in Nederland. We weten ook dat de leden van de garde hun zonen en dochters naar Europese universiteiten sturen. Ze zitten dus gewoon in pakweg Enschede of Delft, naast Iraniërs die hier als vluchteling zijn gekomen."

Groothuis gaat ervan uit dat de Europese Unie net als de Verenigde Staten in 2019 de Iraanse Revolutionaire Garde als geheel op de terreurlijst zal plaatsen. Plaatsing van individuele leden op die lijst, zoals de Europese ministers van Buitenlandse Zaken op 23 januari besloten, vindt hij niet voldoende.

Gesprek met Dijkgraaf

"Plaatsing op die lijst houdt in dat ze niet meer naar Europa kunnen reizen en dat hun kinderen hier niet langer kunnen studeren. Pas als je hele organisatie op de lijst zet, kun je daar serieus werk van maken. Ik heb daar vlak voor Kerst al met minister Robbert Dijkgraaf van onderwijs over gesproken. Ik vind echt dat we ook in dat opzicht maatregelen moeten nemen."