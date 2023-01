In een flat aan de Oldegaarde in Zuidwijk in Rotterdam zaten de bewoners vier dagen lang zonder lift. De ouderen die slecht ter been zijn, bleven noodgedwongen in hun appartement omdat ze de trap niet opkomen.

Dit artikel is afkomstig uit AD Rotterdam. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

John Vink is 78, bijna 79. Hij zat de afgelopen dagen behoorlijk in de rats. "Mijn vrouw heeft leverkanker. Voor haar chemotherapie moet ze naar het ziekenhuis. De trap af gaat wel. Maar als we terug komen uit het ziekenhuis moet ze die trap ook weer op. Dat gaat dan niet."

De afgelopen dagen zijn ze boven gebleven, op de zesde etage. "We hebben uit de diepvries gegeten. Toen het brood op was, zijn we overgegaan op crackers en beschuiten."

Liftschacht vol water

De Heerenbeek 2, zoals de flat aan de Oldegaarde heet, is eigendom van Hef Wonen, de corporatie die het gebouw in januari overnam van Vestia. Er wonen veel 65-plussers omdat de flat ooit een 55+-flat was. "Ik denk dat ze bij Vestia hadden moeten zeggen dat de lift een groot probleem is", zegt Vink. "De schacht staat vaker onder water als het regent. Dan vallen de elektrische apparaten die de lift naar boven en beneden sturen uit."

Toen Vestia nog eigenaar was, kwam de monteur meestal dezelfde dag, zegt Vink. "Toen de lift in september vernieuwd werd, stonden er beneden vrijwilligers die boodschappen deden en de post brachten." Dat was nu niet zo. Afgelopen dagen haalde Vink, die COPD heeft, de post niet omdat hij met zijn 'krakende knieën en piepende luchtpijp' de trap niet opkomt. "Ik heb vandaag de kranten van dinsdag en woensdag pas gelezen."

Vink en zijn buren hadden dagenlang zitten bellen en gedreigd met stappen naar de media voor de monteur kwam om het water weg te pompen. "Ik hoorde van mijn buren dat Hef had gezegd dat de pomp kapot was en we moesten wachten tot half februari. Moet je nagaan. Als hier een ambulance moet komen, hoe komen ze dan boven?" En er staat nog al eens een ziekenwagen, zegt Vink, omdat er zoveel kwetsbare ouderen wonen.

Zorgverlener afgebeld vanwege kapotte lift

Volgens Hef Wonen was het niet mogelijk om de lift eerder te repareren dan donderdagmiddag. De lift was voor de veiligheid stil gezet omdat er water in de liftschacht was gekomen, schrijft een woordvoerder in een e-mail. "Volgende week komt een gespecialiseerd bedrijf kijken hoe de liftput waterdicht gemaakt kan worden."

"Dat zou mooi zijn", vindt Vink. "Als ze de betonnen bak dichtsmeren met een waterdichte vloeistof kan het probleem opgelost worden."

Voor Brigitte Beel, wiens vader van 78 jaar op de negende verdieping van de Heerenbeek 2 woont, is dat niet voldoende. Zij wil dat de bewoners financiële compensatie krijgen voor de kosten die ze moeten maken om hun post en boodschappen boven te krijgen nu ze zelf niet naar beneden kunnen.

"Ik ben elke dag van Spijkenisse naar Rotterdam gereden om de krant uit de bus van mijn vader te halen en naar hem toe te brengen", zegt zij. "Hij is slecht ter been. Ik heb ook de boodschappen gedaan. Mijn vader heeft zijn zorgverlener afgebeld. Hij zei: 'Je kan die meid toch niet elke dag negen trappen naar boven laten lopen?'"

Volgens de woordvoerder van Hef Wonen is er sprake van overmacht en is compensatie daarom 'niet aan de orde'. De liftschacht loopt volgens haar vol water doordat het grondwater in de hele regio hoog staat. "We zijn in gesprek met meerdere partijen, waaronder de gemeente, om het probleem bij de bron aan te pakken."

Eindelijk weer buiten wandelen

Voor Vink is het dichtsmeren van de betonnen bak voldoende. "Dat had Vestia jaren geleden al moeten doen. Aanpakken van de bron kan Hef Wonen niet want de bron is het grondwater. Dat kan je niet tegenhouden."