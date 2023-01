Een echte Mol moet behoorlijk wat in zich hebben om wekenlang ongezien ondergronds te kruipen in een seizoen van Wie is de Mol?. Het lukt er maar een paar om echt goed geld te jatten uit de groepspot en gekroond te worden tot beste Mol aller tijden. Wij zetten de meest succesvolle (en de allerslechtste) Mollen voor je op een rijtje!

De beste Mollen

8. Dennis Weening

Mexico – 2008

Hij werd voor een lange tijd gezien als de beste Mol ooit, en terecht! Dennis zorgde namelijk voor een ontzettend vermakelijk seizoen in 2008. Tijdens de cruiseschip-opdracht deed de Mol het lekker rustig aan. Zo hing hij een tijdje rond in de arcade terwijl de rest van de kandidaten druk op zoek was naar geld. Het gevonden Mol-geld gooide Dennis overboord, recht voor de neus van zijn de andere deelnemers. Dat noemen we lef hebben!

Dennis was risicovol maar ondertussen onopvallend voor vele medekandidaten. Zijn strategie? De leuke, gezellige kandidaat spelen van wie iedereen dacht: “die kán niet de Mol zijn! Die is zo open, drinkt veel te veel en daardoor een flapuit!”

7. Jan Versteegh

Georgië – 2018

Jan was een soort Dennis 2.0: “Ik wil geen onopvallende Mol zijn, dat past niet bij mij.” Hij hield zich dan ook netjes aan zijn woord. Terwijl Olcay toekeek in de controleruimte verstopte Jan wat lampen. Had Olcay nou beter opgelet op de schermen, dan was ze misschien wel de winnaar van het spel geweest, in plaats van de verliezend finalist.

Jan was ook niet verlegen naar andere medekandidaten. Hij riep letterlijk over de telefoon “het is toch prachtig dat het niet gaat werken. Weer geen € 1500 in de pot!” Helaas had Stine slecht bereik, waardoor niemand zijn uiterst gevaarlijke uitspraak hoorde.

Het Mol-moment uit 2018, naast de bizarre ‘wij zijn niet in Kiev, vriend’-opening: Jan die vlak achter de kandidaten liep tijdens de opdracht. Niemand zag hem lopen in zijn zwarte hoodie. Ruben kwam het dichtst bij de waarheid: hij keek nét iets te laat opzij.

6. Patrick Stoof

El Salvador, Nicarague – 2011

“Jullie zaten in de bus met de Mol”, vertelde oud-presentator Pieter Jan Hagens aan alle kandidaten in de eerste opdracht tijdens het seizoen van 2011. Niemand zag Patrick zitten. Om eerlijk te zijn: het werd de kandidaten ook wel goed moeilijk gemaakt. Hij zat achter een geit, met een pruik én zonnebril.

Art Rooijakkers ontmaskerde uiteindelijk de Mol. De rest van de groep deed er wat langer over. Tot in de laatste aflevering bleef hij ondergronds, wat de meest geweldige Mol-onthulling ooit opleverde.

5. Thomas Cammaert

Oregon – 2017

Thomas deed een ‘Inge Iepenburgje’: hij zorgde ervoor dat de pot bijna helemaal leeg werd getrokken. De pot stond op het begin op € 8080,-. Daarvan bleef maar € 1200,- over na de laatste opdracht in aflevering vier, waarin de kandidaten moesten bieden op jokers. Dat allemaal door Thomas, die telkens bleef bieden, maar ondertussen de verontwaardigde kandidaat speelde. Daar kunnen we alleen maar een diepe buiging voor maken natuurlijk!

4. Jeroen Kijk in de Vegte

Italië – 2020

Patrick zat in volle vermomming, Jan had een zwarte hoodie, maar Jeroen... Die liep gewoon twee keer (!!!) in zijn feloranje broek achter de kandidaten langs in het jubileumseizoen van het populaire spelprogramma! Nikkie had de Mol door. Ze keek als enige om en zag daardoor een schim van haar ‘roomie’ Jeroen. Toch bleef ze twijfelen en spreidde ze haar vragen over de andere kandidaten, want het blijft natuurlijk Wie is de Mol?!

Jeroen toonde lef door in de eerste aflevering aan Tina te vertellen dat hij al een dag eerder aan het spel was begonnen. Verdacht? Tina vond van niet. Daarnaast was het extra moeilijk om de Mol te zijn in een groep met allemaal oud-kandidaten. Iedereen was scherper, kende het spel en deed er alles aan om niet als eerste naar huis te moeten.

3. Merel Westrik

Colombia – 2019

Merel was niet bang om te mollen in Colombia. Zo hield ze een Jenga-blokje tegen haar voorhoofd met daarop ‘de Mol’. Ze gooide er nog een schepje bovenop door naar medekandidaten te roepen “je zou bijna denken dat het een aanwijzing is!” Evelien, let nou op! Ook Nikkie had niets door. Gelukkig kwam alles goed want zij werd de winnaar van het Renaissance-seizoen!

2. Renée Fokker

Tsjechië - 2021

Renée wist indruk te maken als meest succesvolle Mol. In 2021 verbrak ze het record van Merel met de laagste pot ooit: het magere bedrag van €9.675,-. Dat deed ze niet alleen, want de medekandidaten waren gaandeweg ook hulp-Mollen geworden ondertussen. De beste daarvan is Charlotte, want zij wist maar liefst €7000,- weg te spelen uit de pot!

Hoewel ze misschien niet te vergelijken is met Jan Versteegh of Dennis Weening, was ook Renée best een gedurfde Mol! Zo herhaalde ze informatie uit de porto's op de verkeerde manier (Ellie, waar was je nou?), verwisselde op slinkse wijze kleding in de kluisjes en zei zelfs in de eerste aflevering al hardop dat zij de Mol was. Petje af!

1. Everon Jackson Hooi

Albanië - 2022

Dat Everon wat meer in zijn mars heeft dan Bing Mauricius vertolken in Goede Tijden, Slechte Tijden, heeft hij dubbel en dwars bewezen met zijn allerbelangrijkste rol als Mol! In 2022 (een experimenteel seizoen waarin de kijker nog voor de start kennismaakten met de kandidaten) stond de acteur te shinen als Mol en daar mag hij zeker trots op zijn.

Hij stoot zijn voorganger Renée van haar troon, want Everon weet de allerlaagste pot ooit bij elkaar te mollen. Met een verschil van ruim €1500,- (!) kwam hij terug in Nederland met het schamele bedrag van €8065,-. Alsof dat nog niet alles was, had Everon misschien ook wel een van de meest spectaculaire onthullingen in de geschiedenis van Wie is de Mol?. De maskers gingen letterlijk af en Everon kon eindelijk zijn identiteit delen met zijn medekandidaten. Chapeau!

De slechtste Mollen

2. Klaas van Kruistum

Dominicaanse Republiek – 2016

De Molloten waren de programmamakers te slim af in het seizoen van 2016. Zij kwamen al snel op een megahint die de identiteit van de Mol verklapte. De kloosteropdracht zorgde ervoor dat veel kijkers wisten dat Klaas de Mol was. Oeps.

Was Klaas de allerslechtste Mol ooit? Nee, want eigenlijk kon hij weinig aan deze ontdekking doen. Toch waren de rest van zijn molacties ook niet echt spectaculair. De etherdiscipline van Ellie Lust en het modeadvies van witte legging-koningin Cécile Narinx stalen de show dit seizoen.

1. Kim Pieters

Japan – 2010