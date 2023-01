Brandwondencentrum Beverwijk ziet een verdrievoudiging van patiënten met ernstige wondinfecties veroorzaakt door de groep A-streptokokken, ofwel de vleesetende bacterie. De 'zeer grote wonden' beslaan geregeld een heel been of borstkas, tot wel 40 procent van het hele lijf.

In 2022 kwamen twintig patiënten binnen bij Brandwondencentrum Beverwijk met zeer grote en ernstige wonden door de vleesetende bacterie, ofwel 'een necrotiserende wekedeleninfectie', zo meldt de Nederlandse Brandwondenstichting. De jaren daarvoor lag dat aantal op zes.

Landelijk is het aantal infecties met A-streptokokken verdubbeld ten opzichte van de jaren voor corona, zegt onderzoeker Jaco Suijker van de Brandwondenstichting op basis van RIVM-cijfers. Ten opzichte van 2020 en 2021 is het zelfs verviervoudigd. Het vermoeden is dat de bacterie nu meer om zich heen grijpt, omdat we door corona elkaar twee jaar niet hebben kunnen besmetten en onze afweer lager is geworden, aldus Suijker.

Vergelijkbaar met grote, diepe brandwonden

Suijker: "We horen de laatste maanden ook van andere ziekenhuizen dat er meer wekedeleninfecties zijn, waardoor mensen erg ziek worden: bloedvergiftiging, grote wonden, soms amputaties of zelfs overlijden. De mensen die na de kritieke fase ernstige wondproblemen hebben, komen in het Brandwondencentrum terecht", aldus de onderzoeker.

Het gaat om patiënten die grote delen van hun huid-, spier- en vetweefsel missen door de bacterie (vandaar de naam 'vleesetend') en operaties om onderhuidse verspreiding te voorkomen. Extreem grote - en pijnlijke - wonden, weet Suijker. "Soms een heel been, of zowel borstkas als rug. Tot wel 40 procent van een heel lijf. In ernst vergelijkbaar met grote, diepe brandwonden."

Het herstel is lang: "Zes weken of langer in het Brandwondencentrum. En ook daarna houden patiënten veel klachten: transplantaties geven littekens en die gaan trekken, waardoor mensen gewrichten minder goed kunnen buigen."

Hoewel de helft van de geïnfecteerde patiënten onderliggend lijden heeft, zoals diabetes, komt het ook voor bij gezonde mensen, zegt de onderzoeker.

Meldingsplicht

Gezien de toename heeft gezondheidsinstituut RIVM vorige week een meldingsplicht ingesteld voor alle door groep A-streptokokken veroorzaakte infecties - zoals longontsteking en gewrichtsontstekingen (artritis) - om een beter beeld te krijgen van de omvang. Eerder werden alleen de zeer ernstige infecties - zoals de necrotiserende wekedeleninfectie - gerapporteerd.

Veel mensen dragen de groep A-streptokokken bij zich op de huid, in neus en keel, zonder er ziek van te worden. Suijker: "Wie een huidinfectie heeft, hoeft nu ook écht niet meteen bang te zijn. Een wekedeleninfectie merk je direct: gaat gepaard met bloedvergiftiging en hevige pijn."

Wat zijn streptokokken?