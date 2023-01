Vereniging Humanitas zag het aantal hulpaanvragen bij financiële problemen bijna nergens in het land zo hard stijgen als in Amsterdam en Diemen. In 2022 meldden zich 704 mensen die in de penarie zaten, 26 procent meer dan in 2021, toen er 557 mensen aanklopten voor hulp. Landelijk steeg het aantal aanvragen 14 procent.

De Humanitasafdeling Amsterdam/Diemen behoort daarmee, samen met de regio Noord-Limburg en Noordoostpolder, tot de grootste stijgers in het land. Humanitas, met circa 20.000 vrijwilligers een van de grootste vrijwilligersorganisaties van Nederland, zag in 2022 bij ruim driekwart van de circa tachtig afdelingen het aantal hulpvragen voor het project Thuisadministratie groeien. Dat is een programma waarbij vrijwilligers mensen begeleiden in het op orde krijgen van hun financiële rompslomp.

"Er zijn mensen die door alle zorgen die ze hebben, de post niet meer openmaken. Overal in huis, in bakjes en in dozen, liggen dan ongeopende enveloppen", zegt Alexander Regeling, projectcoördinator Thuisadministratie in Amsterdam-Noord en Centrum. "Onze vrijwilliger brengt dan orde in de administratie. Alles wordt gesorteerd, tabbladen ertussen, de nieuwste post bovenop, zodat de cliënt een goed overzicht krijgt van de financiën. We nemen het niet van de mensen over, maar we begeleiden hen - bijvoorbeeld in de voorbereiding van een telefoontje naar een instantie. Na een jaar, zo is het streven, moet iemand zelfredzaam zijn. Als dat niet lukt, dan moeten we mensen doorverwijzen."

Rampverhalen

Naast alle doelgroepen die Humanitas in dit project gewend is om te begeleiden, vielen er twee groepen op in de nieuwe aanwas: ouderen en gezinnen. "Gezinnen met een modaal inkomen redden het niet meer. Alles wordt duurder. Je hoeft maar naar de supermarkt te gaan en je komt er met een bonnetje van 60 euro uit. En dan heb je nog niet eens iets bijzonders in je karretje. Wij horen steeds vaker dat ouders het complete plaatje aan kostenstijgingen niet meer overzien."

Bij de doelgroep ouderen liggen de problemen volgens Regeling vaak nog op een ander vlak: het gebrek aan digitale vaardigheden. "Als vrijwilliger ondersteun ik zelf een alleenstaande vrouw van 87 jaar. Als ik daar kom, dan is het gewoon koud in huis. Ik zeg dan: 'Lieverd, zet die verwarming alsjeblieft aan'. Maar ze zet hem juist laag, omdat ze bang is om in de schulden te raken en om vervolgens haar huis kwijt te raken. Dat is echt iets wat we vaker horen: ouderen horen allemaal op het nieuws rampverhalen over stijgende energieprijzen en daar gaan ze, uit angst om schulden te maken, naar handelen."

Veel schaamte

Want wat het per individu betekent en hoe de rekening uitpakt, bijvoorbeeld door de invloed van het energieplafond, dat is voor mensen die niet digitaal behendig zijn, niet te overzien, zegt Regeling. "Je moet inloggen, er zijn apps en als je daar uiteindelijk inzit, dan moet je gaan rekenen met kilowattuur. Ik snap wel dat dit voor veel ouderen niet te volgen is. Toch vinden mensen het moeilijk om hierbij hulp te vragen bij familie - als die er al is. Er is veel schaamte."

Niet dat Regeling veel ouderen ziet met hoge schulden. "Het zijn toch vooral de wat jongere generaties die gewend zijn om bijvoorbeeld een telefoon op afbetaling te kopen. Ze betalen de spullen in termijnen en zien niet dat er een flinke rente bovenop komt."