Het eerste salaris van 2023 staat op je rekening. Waarschijnlijk zie je een hoger nettosalaris dan vorig jaar, want veel werkenden in loondienst gaan er dit jaar op vooruit. Maar dat is niet het enige wat dit jaar anders kan zijn. Experts leggen het uit.

Niet iedere werknemer neemt de moeite om het eerste loonstrookje van het jaar even goed te bekijken, merkt Joke van der Velpen, manager Wet & Regelgeving bij Visma | Raet. "Mensen denken vaak: ik heb meer gekregen dan in december, het zal wel goed zijn. Maar het gaat hier wel over jouw geld waar jij een maand hard voor hebt gewerkt. Snap je iets niet op je loonstrook? Vraag op je werk om uitleg.''

Wat vinden mensen vaak lastig aan hun salarisstrook?

Van der Velpen krijgt de meeste vragen over de belasting die je over het loon betaalt. "Mensen vragen vaak waarom er zo veel van het brutoloon afgaat. Maar dat hebben we nu eenmaal in Nederland met elkaar afgesproken. Je werkgever draagt alvast de belasting voor jou af zodat jij verder niets meer hoeft te doen.''

Kim Heinen, manager Loonadvies van Van Oers Accountancy & Advies, ziet dat werknemers met name moeite hebben met de loonheffing 'bijzonder tarief' die je moet betalen over bijzondere beloningen, zoals een dertiende maand en vakantiegeld. Hierover moet meer belasting worden betaald dan over het salaris. Wat netto overblijft, kan tegenvallen. Heinen: "Over je normale loon ontvang je loonheffingskorting. Vakantiegeld en overwerkloon komen bovenop je inkomen en daardoor beland je in het bijzonder tarief.''

Wat verandert in 2023 op salarisgebied?

Het nettoloon van mensen met een modaal inkomen stijgt in 2023 met tientallen euro's per maand. De stijging van het inkomen komt onder andere door een historische stijging van het minimumloon, een daling van de inkomstenbelasting, een verhoging van de arbeidskorting en een verhoging van de reiskosten-, en thuiswerkvergoeding. Ook stijgen veel cao-lonen per 1 januari 2023.

1. Historische stijging minimumloon

Alle werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dat is het loon dat je minimaal moet ontvangen als je werkt. Voor het eerst sinds 1969 voert het kabinet een extra verhoging van het wettelijk minimumloon door. Het minimumloon is per 1 januari 2023 met 10,15 procent gestegen. Van der Velpen: "De insteek is om mensen die minder verdienen meer te compenseren vanwege de hoge inflatie, omdat zij dat het hardst nodig hebben.'' Het minimumloon komt uit op 12,40 euro bruto per uur bij een 36-urige werkweek en op 1934,40 euro per maand.



Het minimumloon wordt per maand vastgesteld. Of je nu 36, 38 of 40 uur per week werkt, het minimumloon blijft 1934,40 euro per maand. Dit betekent dat een werknemer die 40 uur werkt een lager minimum uurloon heeft dan iemand die 36 of 38 uur per week werkt. Heinen: "Om dat eerlijker te maken, zal er vanaf 1 januari 2024 sprake zijn van een wettelijk minimumuurloon. Dan verdien je bij 40 uur meer dan bij 36 uur.''

2. Daling van de inkomstenbelasting

Over alle inkomsten die je hebt, betaal je inkomstenbelasting aan de Belastingdienst. Je kunt recht hebben op een of meer kortingen op de belasting; die noemen we heffingskortingen. Het basistarief in de inkomstenbelasting voor de eerste schijf daalt van 37,07 procent naar 36,93 procent. Dat geldt voor inkomens tot 73.071 euro per jaar. Dit betekent dat je werkgever minder belasting inhoudt op je brutosalaris, waardoor je als werkende maximaal 102 euro per jaar meer overhoudt.

3. Stijging van de arbeidskorting

Als je in loondienst bent, houdt je werkgever loonheffing in op jouw salaris. De algemene heffingskorting en arbeidskorting zijn geen bedragen die je als werknemer betaalt, maar geven korting op je te betalen loonbelasting, legt Heinen uit. "Als een arbeidskorting van toepassing is, houdt de werkgever minder loonheffing in op het salaris van de werknemer. Een lagere heffing betekent dus een hoger nettoloon.''



De arbeidskorting gaat vanaf 1 januari jaarlijks omhoog. Werknemers en ondernemers met een inkomen tot 115.301 euro betalen daardoor in 2023 minder inkomstenbelasting. Zo houden zij meer inkomen over. Van der Velpen: "Verdien je in december 2000 euro bruto en in januari ook, dan zie je dat de loonheffing lager is en je netto meer overhoudt.''

4. Stijging cao-lonen

Naast de wettelijke regelingen, hebben veel werkgevers zich ook te houden aan een cao. Heinen: "Naast de belastingen stijgen ook veel cao-lonen per 1 januari. Veel branches gaan er fors op vooruit, vooral waar ook veel schaarste is, zoals in de bouw- en beveiligingssector. De bouw heeft de grootste stijging in twintig jaar. Personeel in de bouw krijgt 5 procent erbij. De lonen in beveiligingsbranche stijgen met 14,5 procent. Dat is echt ongekend en komt doordat in een eerdere cao is vastgelegd dat lonen aan moeten sluiten bij de stijgende inflatie.''

5. Verhoging reiskosten- en thuiswerkvergoeding

Voor het eerst sinds 2006 is de belastingvrije vergoeding voor reiskosten tijdens werk en voor woon-werkverkeer verhoogd van 0,19 euro naar 0,21 euro per kilometer. De thuiswerkvergoeding gaat van 2 euro naar 2,15 euro. Het is niet veel, maar je kunt toch weer een extra kopje koffie halen. Maar let op: deze verhogingen zijn niet wettelijk verplicht, dus de werkgever mag kiezen of hij deze verhogingen wel of niet doorvoert. "Maar is de verhoging opgenomen in de cao, dan is de werkgever het wel verplicht'', aldus Heinen.

Voor wie zijn deze veranderingen vooral interessant?