Wanneer een nieuwe collega het vertikt maaltijden voor de bewoners van woon-zorgcentrum De Venus in Zwolle uit de koeling te halen doet Fenny Siemerink (63) het zelf. Als ze er even later wat van zegt, wordt haar 'agressie' en 'grensoverschrijdend gedrag' verweten. Op non-actief gezet staat Siemerink nu tegenover werkgever Driezorg in de rechtbank. En zij niet alleen.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Een applaus klinkt vanaf de uitpuilende publieke tribune, kort nadat Fenny Siemerink heeft verteld dat ze zich op 63-jarige leeftijd 'vernederd, verslagen en onderuit gehaald' voelt door haar werkgever. Dat is zorginstelling Driezorg, die haar na vermeend grensoverschrijdend gedrag en als meest logische veroorzaker van een datalek op non-actief stelde. De rechter maant als het al te rumoerig wordt toegestroomde familie en collega's tot stilte. "Zo'n applaus doen we hier niet." En over het relaas van Siemerink: "Een hartenkreet. Die begrijp ik ook wel."

De verhoudingen staan bijzonder op scherp, deze woensdagmorgen voor de kantonrechter van Zwolle. Geen moordproces of een conflict in de Amsterdamse drugswereld, toch moet de bode de stoeltjes wat dichter bij elkaar schuiven om alle belangstellenden een plek te geven. Want de steun voor Siemerink, liefst 23 jaar in dienst bij Driezorg - beheerder van meerdere zorglocaties in Zwolle - is heel groot. De advocaten van haar werkgever zien dat anders. "Ze maakt Driezorg zwart en zet anderen tegen ons op. Daarom is het hier nu ook zo druk."

Diepvriesmaaltijden

Hoe heeft het zover kunnen komen, is de vraag van de kantonrechter, maar die wordt door partijen verschillend beantwoord. De eerste wrijving doet zich eind september voor, wanneer Siemerink een meningsverschil heeft met een nieuwe, veel jongere collega. Iemand die er de kantjes vanaf zou lopen, en die het op de betreffende zondag vertikt maaltijden voor bewoners van woon-zorgcentrum De Venus - in Spoolde, bij de IJsselbrug - uit de vriezer te halen. "Dat heb ík toen maar gedaan. Voor de mensen daar. En daarna heb ik er wat van gezegd."

Met het eten komt het goed, maar de woorden - 'ik heb iemand op haar verantwoordelijkheid gewezen' - schieten bij de jongere collega in het verkeerde keelgat. Een emotioneel gesprek met leidinggevenden die in allerijl opgetrommeld worden volgt, maar het leed is al geleden. Nu verwijt 'kamp Driezorg', zoals de rechter typeert, haar 'trouwe werkneemster' agressief gedrag. Er zou met de vuist op tafel zijn geslagen. "Maar dat heb ik niet gedaan. Ik word niet snel boos, maar klap eerder dicht. Hiervan ben ik dan ook totaal in shock geraakt."

Datalek

Hartkloppingen volgen, en nu zit de Zwolse ondanks de massale rugdekking - een groot deel van de collega's stuurde beleidsbepalers binnen Driezorg uit solidariteit een brief - in het beklaagdenbankje. Niet eens zozeer vanwege het 'diepvriesincident', maar meer nog vanwege de 1500 mailtjes die ze niet veel later moedwillig zou hebben verwijderd. Een datalek, noemt Driezorg dat, waarbij vanuit het account van Siemerink in zo'n tweehonderd seconden een heel deel van de roosteradministratie verdween. "Dat kan ik niet eens. En waarom?"

'Een raadselachtig drama', omschrijft Siemerink, veroorzaakt door 'geknoei'. Maar omdat Driezorg zich eveneens afvraagt wat het nut van zo'n grote mailverwijdering is, wordt rancune vermoed. De berichten worden via een back-up gered, maar omdat de Zwolse zich ondertussen ziek meldt en op non-actief is gesteld, is het vertrouwen 'onherstelbaar beschadigd'. Althans, vanuit de kant van de werkgever. "De verstandhouding is totaal verziekt. Er is geen gezonde basis meer voor terugkeer." Ook niet op andere locaties dan De Venus, wordt duidelijk.

Tot pensioen

Siemerink denkt daar zelf echter heel anders over, voelt zich in haar hemd gezet en eist terugkeer op de werkvloer. Ze is 63, wil de tijd tot haar pensioen uitzitten en heeft naar eigen zeggen een band met collega's en bewoners opgebouwd. De nog niet zolang geleden aangestelde manager die haar ontslag in gang zette vertrekt over enkele weken, de in haar eer aangetaste nieuweling is inmiddels naar een andere locatie overgeplaatst. Siemerink: "Vanaf het begin ben ik van alle kanten beschuldigd. En dat terwijl ik altijd voor een ieder klaar sta."

Haar blazoen binnen Driezorg is na meer dan twintig jaar nog altijd ongeschonden, constateert de rechter. En ja, juist omdat Siemerink lange tijd meedraaide in de ondernemingsraad is ze zich goed bewust dat veiligheid op de werkvloer belangrijk is. Een laatste lijmpoging op de gang over al dan niet een terugkeer of het afkopen van een ontslag lopen echter op niets uit. De Zwolse heeft het gevoel dat met haar een voorbeeld wordt gesteld. Als soort generatiekloof ook. "We wonen in een vrij land, maar bij Driezorg moet je niet te eerlijk zijn. Dan is dit het risico."