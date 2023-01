Het is -30 in Noord-Korea. De overheid heeft gewaarschuwd voor de extreme kou, een signaal dat de bevolking vermoedelijk zwaar lijdt onder de temperaturen.

De Noord-Koreanen moesten zich dinsdag in temperaturen van -30 wagen. De regering in Pyongyang waarschuwde de bevolking voor de extreme weersomstandigheden. Aan de kust woeden er snerpende, ijskoude winden, meldden de staatsmedia.

Het allerkoudst is het in noorden van het land, in de provincies Ryanggang, Noord-Hamgyong en Zuid-Hamgyong. Dat zijn ook de armste regio's van Noord-Korea, die het meest kwetsbaar zijn voor de extreme weersomstandigheden.

Dat de kou de Noord-Koreanen zwaar treft, daar is weinig twijfel over, ondanks een gebrek aan officiële informatie. De huizen in het land zijn vaak slecht geïsoleerd, met name in de noordelijke regio's, en buiten de hoofdstad is er op veel plaatsen geen elektriciteit.

Volgens North Korea News zouden inwoners hout en gedroogde planten verbranden om warm te blijven. Ze isoleren hun deuren en ramen met plastic folie, meldt de nieuwssite. Toch blijft het risico op onderkoeling groot.

Voedseltekort

De kou komt op een bijzonder slecht moment, want voedsel in Noord-Korea is schaars. Volgens Lucas Rengifo-Keller, een onderzoeker van het Peterson Institute for International Economics, is de honger in Noord-Korea sinds de jaren negentig niet zo erg geweest, vertelde hij de BBC. Volgens Noord-Korea stierven toen 220.000 mensen van de honger. Buitenlandse schattingen liggen veel hoger, tussen de 1,5 en 3 miljoen.

Dat komt onder andere door de heftige weersomstandigheden, die Noord-Korea de afgelopen jaren troffen. In 2019 heerste een grote droogte in het land. In 2020 trokken vijf orkanen door het land, huizen, fabrieken en watersystemen lagen in puin. Dat trof ook de Noord-Koreaanse voedselvoorziening zwaar.

Met de komst van de winter zouden bedelende kinderen bevriezen of van de honger sterven, schreef nieuwssite Radio Free Asia (RFA) in december. Deze kinderen dragen de eufemistische naam kotjebi, bloemzwaluwen, een verwijzing naar de vogels die van plek naar plek gaan, op zoek naar eten, net als de dakloze kinderen.

Ook volwassen Noord-Koreanen zouden noodgedwongen jagen en vissen in afgelegen gebieden om aan eten te komen. De prijs daarvoor is hoog, schrijft RFA: Noord-Korea geeft hen op als vermiste criminelen, die mogelijk de grens met China willen oversteken.

Op 8 februari viert Noord-Korea de 75ste verjaardag van het Koreaanse leger, waarvoor de voorbereidingen volgens de nieuwssite Daily NK gewoon doorgaan. Het land is druk bezig met grootschalige oefeningen voor festiviteiten met 30.000 soldaten, die ondanks de kou in tenten buiten zouden lunchen.

Ook in andere Oost-Aziatische landen is het koud. In de Chinese stad Mohe, in het noorden van China, daalden de temperaturen zondag tot een record-dieptepunt van -53 graden Celsius. Het stadsbestuur van Mohe stookt extra steenkool om alle huizen te verwarmen.