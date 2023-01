Hoog in de bergen in Italië woont Martijn Doolaard. Hij leidt daar een natuurlijk leven, 'net als de vogels', en trekt daarmee veel belangstelling op sociale media.

In zijn video's gebeurt vrij weinig. Je ziet Martijn Doolaard balken van zijn nieuwe dak plaatsen. Hij sjouwt met stenen voor de tafel bij het kampvuur. Hij zaagt hout voor een raamkozijn. Hij bakt een ei in zijn spartaanse buitenkeuken. In de statische shots is het de lange Nederlander die beweegt, niet de camera. Daar tussendoor zitten natuurshots: een hagedis op een steen, sneeuw op takken, de laatste zonnestralen van de dag. Een drone maakt beeldschone plaatjes van de uitgestrekte bossen op de Italiaanse Alpen waar hij woont.

Veel actie? Nee dus. En dat blijkt bij miljoenen mensen in allerlei hoeken van de wereld aan te slaan. Hij heeft bijna een half miljoen vaste volgers, die elke week een klein uur naar zijn leven op de berg kijken. Doolaard (39) is een hit op YouTube.

Twee bouwvallen op 1200 meter hoogte

In een vorig leven was hij grafisch vormgever te Amsterdam. Nu knapt hij twee afgelegen stallen in Piemonte op. De bouwvallen staan op 1200 meter hoogte. Doolaard doet en maakt zo veel mogelijk zelf. "In mijn appartement in Amsterdam had ik wel wat renovatiewerk gedaan, maar dat ging om kleine dingen als een wandje zetten en wat elektriciteit. Nu heb ik te maken met metselen, een fundering en een nieuw dak. Dat is echt wel next level", vertelt Doolaard over de telefoon. "Maar daarom doe ik dit. Ik geniet van de uitdagingen, van dingen uitzoeken, dingen bouwen. Op YouTube en Google kan je jezelf van alles leren: hoe je beton stort, hoe je hout bewerkt. Dat is fantastisch."

Martijn Doolaard kocht twee bouwvallige stallen in Piemonte. Foto: Still van YouTube

Deze reis, zoals Doolaard het noemt, startte eind 2021 met de aankoop van de stallen voor net geen 30.000 euro. "Hiervoor was ik van Amsterdam naar Singapore en van Vancouver naar Patagonië gefietst. Daar kwam mijn idee om in de natuur te gaan wonen vandaan. Dus ik zocht een plek in de bergen, zo veel mogelijk off the grid. Die vond ik in Italië. Hier zijn de bergen nog wat wilder en is niet alles netjes ingericht, zoals in Zwitserland en Frankrijk. En in Italië staan nog veel van die mooie stenen berghutten met stenen daken. De prijzen daarvan zijn laag. Ik had weinig te besteden. Zodoende."

Zijn water komt uit een reservoir vol bronwater - 'heerlijk fris' - en zonnepanelen genereren de stroom. Voor het koken gebruikt hij een gasfles. Doolaard slaapt in een tent met een houtkachel. Hij bouwde een buitendouche en een wc-hokje. Uit een moestuintje haalt hij aardappels, uien, basilicum, sla.

De nacht is pikkedonker en soms stormt het

Daar zo alleen wonen, bouwend aan zijn eigen huis, maakt Doolaard gelukkig. Hij vindt het een heel natuurlijke manier van leven - 'zoals de vogels' - en mist niks of niemand. "Ik zie de seizoenen langzaam voorbij kruipen. In de natuur zijn geeft mij levensvreugde. Ik voel dat ik leef." Zijn solitaire bergbestaan - waarin het 's nachts pikkedonker is, het kan stormen en buurman Johannes een eind verderop woont - beangstigt Doolaard niet.

"Als de maan schijnt, hoor ik soms wolven huilen. De eerste keer vond ik dat wel een beetje eng. Nu vind ik dat prachtig. Als je voor het eerst alleen in de natuur bent, voel je een bepaalde kwetsbaarheid. Die angst heb ik tijdens mijn fietskampeertochten overwonnen. Want waar ben je eigenlijk bang voor? Wanneer je helemaal alleen in de natuur bent, voel je dat die hele plek van jou is. En dat is een krachtig gevoel, heel mooi om te ervaren."

De stallen van Martijn Doolaard. Foto: Still van YouTube

Ook zijn 463.000 vaste volgers genieten daar kennelijk van. Onder de video's bedanken ze Doolaard voor zijn 'warmte' en 'moed'. Een volgster merkt op: 'Jij bent een zeldzaam soort man'. Een ander schrijft over de Nederlander met zijn baard en hoed dat 'Clint Eastwood naar Europa is verhuisd'.

De magie van het algoritme

De serie maken, was van begin af aan Doolaards doel. "Ik begon met niks. Mijn eerste video werd toen door duizend mensen bekeken." Nu gaat het om miljoenen views. "Dat is de magie van het algoritme", vertelt Doolaard. "YouTube ziet dat een filmpje goed wordt bekeken, dat mensen veel likes uitdelen. Dan gaat dat kanaal je pushen en sta je ineens bij iemand die in Amerika zijn laptop opent bovenaan het scherm. Er ontstaat een sneeuwbaleffect."