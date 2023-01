Ze was 14, had al behoorlijke borsten en kon amper een goede bh vinden. Het idee dat haar lichaam niet aan de norm voldeed, maakte Femke Hollander onzeker. En in haar hockeyteam hoorde de Puttershoekse vergelijkbare ervaringen. Nu wil ze de lingeriemarkt opschudden met een eigen merk dat jonge vrouwen laat opbloeien. 'Ik wil de nieuwe Marlies Dekkers worden.'

Ze broedde al jaren op het idee en begin 2021 lanceerde Femke Hollander op Instagram dan eindelijk haar eigen lingeriemerk. Het eerste bericht van Hollander Lingerie aan de wereld: een foto van een zelfverzekerd kijkende Hollander, boven een openhartig verhaal. Over het moment dat haar puberlichaam vrouwelijke vormen kreeg en vooral grote borsten. Over de uitputtende zoektocht naar een goede bustehouder. Het was alsof haar lichaam anders was dan dat van anderen.

"Merken die mijn cupmaat hadden, waren te duur. Of de bh's gaven mij niet de juiste ondersteuning of droegen niet comfortabel. En misschien wel het belangrijkste: het droeg niet bij aan mijn zelfvertrouwen", schreef ze.

Lovende reacties

Het Instagram-bericht 'ontplofte', vertelt Hollander (20), tegenwoordig wonend in Rotterdam. "De reacties waren heel lovend. Er was heel veel belangstelling en ik kreeg heel veel vragen van meiden die het probleem herkenden." Het overtuigde haar in haar missie. "Toen wist ik: hier moet ik mee doorgaan."

Hollander heeft naar eigen zeggen haar problemen 'omgezet in een passie'. Een passie om een verandering in de lingeriebranche te maken. "Ik wil een ander aanbod neerzetten." Ook omdat grote merken vooral zijn toegesneden op strakke fotomodellen. "Alles is maatje 34. Ik dacht: is dat de realiteit waarin we leven?" Hollander Lingerie moet dan ook een realistischer vrouwbeeld omarmen. Wat die realistische maat dan precies is en hoe ze die kan realiseren, is de student ondernemerschap & retail management aan het onderzoeken.

Hockeyteam

Dat onderzoek houdt in de kleedkamer van Dames 1 van hockeyclub Hoeksche Waard in Mijnsheerenland niet op. Juist niet. "Het mooie is dat mijn team ook mijn klantengroep is, want ik wil me focussen op de leeftijd 15 tot en met 25 jaar. Dat zijn de jaren waarin een jonge meid zich ontwikkelt tot volwassen vrouw. De feedback die ik van de meiden krijg, is bijvoorbeeld het niet kunnen vinden van een sport-bh die betaalbaar is, goede ondersteuning geeft en er ook nog leuk uitziet."

Maar het gaat onderling ook over lichamelijke onzekerheden, gevoed door sociale media, een wereld waarin ultradun het schoonheidsideaal is. "Maar realistisch is dat niet. In mijn team merk ik dat daar best veel onzekerheid over is. Hoe je er bijvoorbeeld qua lichaam uitziet, ook qua borsten. Een onderwerp dat wij als team best aanslaan. Maar ik merk dat ons team zo sterk is, eigenlijk een grote groep vriendinnen is, dat die onzekerheid vervaagt. Omdat we zo close met elkaar zijn en al zo lang met elkaar hockeyen."

Zelfliefde

Als het aan Hollander ligt vervaagt die onzekerheid ook bij jonge meiden die een lingeriewinkel voorbijlopen omdat ze het eng vinden zelf lingerie te kopen. Vaak wordt lingerie ook geassocieerd met seks. "Wat totaal niet altijd zo hoeft te zijn." Het gaat, ook, om zelfliefde en jezelf lingerie gunnen. "Het is heel belangrijk om op jonge leeftijd al zelfverzekerd te zijn over je lichaam en te accepteren wie je bent. Dat neem je de rest van je leven mee. Dat elke vrouw zich op haar eigen manier vrouw mag voelen, wil ik ook laten zien met mijn schilderijen."

Want Hollander schildert ook nog. Een in coronatijd ontdekte en uit-de-hand-gelopen-hobby die inmiddels een leuk zakcentje oplevert. In anderhalf jaar verkocht de geboren en getogen Puttershoekse online al vijftien doeken en mocht ze al exposeren in museum Het Nieuwe Instituut in Rotterdam tijdens Kunstbende, een kunstcompetitie voor jongeren.

Geïnspireerd door Wendy Buiter

Haar onderwerpen: vooral vrouwenlichamen, met accent op hun vormen. Geïnspireerd door de Rotterdamse artiest Wendy Buiter, bekend van zelfverzekerde vrouwenportretten. "Ik wil ook een super zelfverzekerd schilderij neerzetten, wat ik ook in mijn lingeriemerk wil laten zien. Dat je als jonge vrouw zelfverzekerd moet zijn, dat ook in jou een vrouw schuilt die gehoord en gezien mag worden en die zich mag uiten."