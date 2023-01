Swapfietsen zijn doelwit van 'trapperdieven'. De populaire fietsverhuurder gist naar een reden voor deze typisch Rotterdamse rijwielsabotage.

Dit artikel is afkomstig uit AD Rotterdamse Courant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ze zitten er inmiddels weer aan, maar twee weken geleden troffen zowel Sverre Klein (25) als zijn vriendin hun fiets in de voortuin aan zónder trappers. Ook bij andere Swapfietsrijders in de Violenstraat in het Kleiwegkwartier werden de voetsteunen verwijderd.

"Wie zou dat nou doen?" vraagt Klein zich af. Al eerder werden tweewielers gestolen, maar alleen de trappers? Dat is nieuw. Een buurvrouw heeft de populaire huurfiets met de kenmerkende blauwe voorband vastgezet aan een lantarenpaal. Met tape zijn de trappers vastgeplakt om een nieuwe diefstal te voorkomen. "Wat een raar verhaal, hè?", zegt Klein.

Alleen in Rotterdam

Sinds september hebben dieven en vandalen het voorzien op de trappers van de 15.000 Rotterdamse Swapfietsen. "Dit is helaas vandaag de dag nog steeds gaande", laat een woordvoerder weten. En het gebeurt - gek genoeg - alleen in Rotterdam.

Hoeveel fietsen inmiddels zijn getroffen, wil ze niet vertellen. "Maar elke fiets zonder trappers is er één teveel." De diefstal is vervelend voor de leden, zegt de woordvoerder. "Vanuit onze kant wordt enorm veel extra arbeid verricht om de fietsen te repareren of om te wisselen."

Voor een Swapfiets sluit je een abonnement af. Per maand kost de fiets vanaf 18,90 euro, tot 69,90 euro voor een elektrische. Vooral onder studenten is de fiets populair. Zij krijgen korting. Is de tweewieler kapot, dan wordt deze gerepareerd of omgeruild (swap).

Achter het service station in de Swapfietswinkel aan de Mariniersweg staan twee doosjes trappers. Tussen het oppompen van zachte banden en het vastschroeven van rammelende spatborden door draait de medewerker ook regelmatig weer trappers op de vernielde tweewielers. "Deze kwamen vorige week binnen", wijst hij naar de dozen. "Maar ze zijn nog bijna vol. Het probleem lijkt af te nemen." Vanuit het hoofdkantoor kregen de medewerkers onlangs nog een appje met de mededeling dat de diefstallen erg vervelend zijn, maar dat er in elk geval genoeg trappers op voorraad zijn.

Dieven of activisten?

Zijn de swap-trappers populair onder dieven, of zijn het activisten die de voetsteunen systematisch verwijderen? "Deze trappers zijn niet anders dan bij andere fietsen", zegt een medewerker. Een actiegroep dan? Hij haalt zijn schouders op. "I guess."

Online tijdschrift Vers Beton schreef dat de trapperdiefstal deed denken aan acties van 'Collectief de Rode Fiets', die het voorzien heeft op dure VanMoof- en Swapfietsen in Amsterdam. De woordvoerder van Swapfiets wil niet speculeren over de oorzaak van de diefstal. "De zaak is overgedragen aan de politie en wij vertrouwen erop dat zij ons helpen om dit zo snel mogelijk op te lossen."

Ook de huurder van de Swapfiets geparkeerd in een voortuin aan de Azaleastraat trof zijn fiets laatst aan zonder voetsteunen. "Dat was op Kerstavond. Ik wilde net naar mijn vader fietsen", zegt Yannick (25). Hij stapte op zijn tweewieler en trapte in het luchtledige. "Toen ben ik maar met de huurscooter gegaan." Yannick bracht zijn fiets zelf naar de Swapfietswinkel voor de reparatie. De medewerker vertelde dat ze wel tien paar trappers per dag deden.