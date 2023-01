Vroeger schreven we met de hand, nu gaan alle schrijfsels via een toetsenbord. Jammer, want met de hand schrijven is goed voor de creativiteit, de fijne motoriek en je geheugen.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Er was eens... een tijd waarin mensen elkaar brieven schreven, met pen en papier. Brieven aan penvrienden, zakelijke correspondenties en - vooral niet te vergeten - liefdesbrieven. Nu kunnen veel mensen nog nauwelijks fatsoenlijk schrijven, laat staan leesbaar. Want alles gaat via computer of smart­phone. Toch is en blijft schrijven wel degelijk belangrijk. Vandaar de Dag van het Handschrift, op 23 januari, die daar aandacht voor vraagt. Schrijven moet weer een apart vak worden op de basisschool, net als vroeger, vindt Gerda Broekstra van De Schrijfvriend. "Het moet meer worden dan even twintig minuten tussendoor. Spelling, grammatica en lezen verbeteren als een kind goed kan schrijven."

Wie schrijft, leert

Schrijven is een goede methode om iets te leren. Want als je met de hand schrijft, reflecteer je op de inhoud, legt Broekstra uit. Het is een vorm van samenvatten waarbij je ook woorden kunt omcirkelen, onderstrepen en met pijlen kunt benadrukken. "Door met de hand te schrijven ben je actiever bezig dan tijdens het typen, het zorgt voor een diepere verwerking in het geheugen, waardoor je het daarna beter kunt begrijpen en onthouden. Denk maar aan een boodschappenlijstje of spiekbriefje: ook als je het niet gebruikt, heb je toch onthouden wat erop stond, want je hebt het opgeschreven."

Kleuters vinden het leuk om hun eigen naam te leren schrijven, maar is dat wel zo'n goed idee? Broekstra: "Het is beter om kleuters eerst te leren kleuren met kleine kleurplaten, om de fijne motoriek te laten oefenen en opdrachten te organiseren en structureren, allemaal vaardigheden die je ook nodig hebt om goed te kunnen schrijven. Door letterlijk binnen de lijntjes te kleuren, leren kinderen hun pen of potlood aan te sturen en dat is nodig om de vormgeving van letters goed op papier te krijgen."

Betere motoriek

De motoriek van kinderen holt tegenwoordig achteruit omdat ze minder buiten spelen en veel achter de tablet zitten, constateert Peggy de Vries van Studio voor Handschriftverbetering en Kalligrafie. "Ze hebben vaak moeite met ronde letters. Of schrijven veel te groot. Door beter te leren schrijven ­verbeter je de fijne motorische vaardigheden."

Welk handschrift is nu het beste om kinderen aan te leren, blokletters of toch aan elkaar? "Maak een duidelijke keuze voor één methode en leer ze die vervolgens goed te beheersen", zegt Broekstra. "Van daaruit kunnen ze hun eigen, persoonlijke handschrift ontwikkelen."

Oefening baart kunst

Als handschriftcoach helpt Peggy de Vries naast kinderen ook volwassenen die hun handschrift willen verbeteren. "Ze willen leesbaarder leren schrijven. Daar moet je wel wat voor doen, zoals twee keer per dag tien minuten met aandacht schrijven. Oefening baart kunst. Het handschrift wordt in Nederland verkwanseld, terwijl leesbaar kunnen schrijven een belangrijke communicatievorm is, ook in het digitale tijdperk."

Leren schrijven is dus iets wat tijd en oefening kost, maar alles moet tegenwoordig snel en dat is vragen om problemen, stelt Broekstra. "Veel kinderen beleven maar weinig plezier aan schrijven, omdat het een warboel is op hun papier en daardoor indirect ook in hun geheugen. Als je iets opschrijft dat je niet terug kunt lezen, dan leer je er ook niets van." Goed leren schrijven zou wel eens dé oplossing van de achterstanden in het onderwijs kunnen zijn, denkt Broekstra. "Want als het handschrift verbetert, gaat de rest van het leren automatisch ook vooruit. Het loont dus de moeite om daar meer tijd in te steken."

Rustgevend