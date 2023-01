Hockeyster Lisa Scheerlinck betaalde voor haar sportieve droom een hoge prijs: ze ontwikkelde de eetstoornis anorexia. Ze woog 42 kilo, werd niet meer ongesteld en haar haar viel uit. 'Ik ben met een verkeerde blik naar voeding gaan kijken, of de begeleiding is misschien niet voldoende geweest.' Deel 6 van een serie.

Daar stonden ze dan, in een rij achter elkaar om hun vet te laten meten. Lisa Scheerlinck weet niet meer precies hoe vaak dat gebeurde toen zij in de hockeyselectie van Jong Oranje zat. Maar in ieder geval steevast voor toernooien en vlak na een vakantie. Eén voor één waren de speelsters aan de beurt. De fysiotherapeut pakte een huidplooi en zette daar een tang omheen, daarna wachtte de weegschaal.

"Iedereen stond gewoon in hetzelfde hokje en dan werd er geroepen 'zoveel komma zoveel', waarna een ander staflid de getallen opschreef. Het was best wel heftig. We waren vrouwen van tussen de 18 en 21 jaar, die zijn gevoelig voor dat soort dingen. Soms werd een speelster verteld: 'Je vetpercentage moet omlaag, anders haal je het niet'."

Scheerlinck, 28 jaar inmiddels, kreeg nooit de mededeling dat ze te dik was. Maar wat ze over anderen hoorde, zei haar genoeg. "Het werd best een dingetje. Steeds meer mensen om me heen gingen zich verdiepen in wat ze wel of niet moesten eten. Ik had in mijn hoofd dat ik daarin mee moest."

'Ik was zo jong en wist niet wat mijn lichaam nodig had'

Het causale verband was immers duidelijk, toch? Wie niet fit was, zou de top nooit bereiken. Alleen had Scheerlinck geen idee wat fit zijn precies inhoudt. Moet je sixpack dan bijvoorbeeld te zien zijn? "Inmiddels weet ik van mezelf dat ik fitter ben als ik gewoon normaal eet, anders mis ik bouwstoffen. Maar toen? Ik was zo jong en wist niet wat mijn lichaam nodig had. Wat ik wel wist, was mijn doel: het Nederlands elftal."

Scheerlinck ontwikkelde de eetstoornis anorexia. Op het dieptepunt woog ze nog maar 42 kilo, ook voor haar geringe lengte (1,58 meter) te weinig. Ze werd niet meer ongesteld, haar haar viel uit en als ze 's avonds in bed lag voelde ze dat haar hart soms oversloeg. Ook zaten haar rug en billen onder de blauwe plekken en had ze zitpijn aan haar botten. "Ik had geen vet meer, het was puur vel."

Wat was er over van het energieke meisje dat ooit met hockeyen begon omdat het haar zo gezellig leek om samen met vriendinnen in een team te zitten? Scheerlinck komt niet uit een hockeyfamilie, maar bleek een talent. Ze werd al snel geselecteerd en vanaf haar veertiende was ze jeugdinternational.

Jeugd Olympische Dagen

Haar tienerjaren draaiden sindsdien om sport, en om goed presteren op school want zo perfectionistisch was ze wel. Vooral 2010 kende een bizar ritme in de zomer. Scheerlinck speelde eerst met de Meisjes A1 van haar club om het landskampioenschap, vervolgens ging ze met het Nederlands team Onder 16 naar het EK en na een pauze van slechts drie dagen stonden de Jeugd Olympische Spelen op het programma. "Tot slot had ik vier dagen vakantie en daarna begon het seizoen weer bij de club."

Ze vond het erg druk, maar genoot ook. Het ging pas mis toen ze in Jong Oranje kwam en regelmatig mocht meetrainen met het grote Oranje. Dat prestatieklimaat haalde in haar niet het beste naar boven.

Bij het 'echte' Nederlands elftal, het seniorenteam, merkte ze dat de internationals hele andere dingen aten dan zij gewend was. Nu zijn proteïneshakes en havermout ook maatschappijbreed aardig ingeburgerd, maar toen was dat nieuw. Scheerlinck was nog gewend om na de training boterhammen met kaas te eten.

"Ik ben daar met een verkeerde blik naar gaan kijken, of de begeleiding is misschien niet voldoende geweest. In ieder geval ging ik de grote mensen kopiëren. Die hebben trouwens niets fout gedaan. De speelsters van Oranje wisten waarschijnlijk heel goed waar ze mee bezig waren op het gebied van voeding. Ik als jonkie niet. Op een gegeven moment ben ik doorgeslagen en begonnen met calorieën te tellen."

Zichzelf pijnigen om een tiende van een kilogram

Hoewel ze twee keer per dag trainde, at ze hooguit een appel en rijstwafel overdag. 's Avonds hield ze het bij een beetje salade. Haar ouders hadden niets door, want ze was veel buitenshuis. Iedere ochtend moest de weegschaal van Scheerlinck hetzelfde of liefst nog minder gewicht aangeven. Was het meer, al was het maar een tiende van een kilogram, dan moest ze zichzelf pijnigen. "Nou, je kan begrijpen dat als je vervolgens een etmaal niks eet, je de volgende ochtend inderdaad minder weegt. Alleen dat werd dan mijn nieuwe streefgewicht. Zo is het snel de verkeerde kant op gegaan."

's Nachts was het een drama. Een engeltje en duiveltje, zoals zij het noemt, maakten ruzie in haar hoofd: 'vanaf nu ga je normaal doen', 'nee, stel je niet aan, je wil toch dit en dit bereiken'. "Als ik in bed lag, betastte ik altijd mijn heupbotten. Die moesten uitsteken. Als ik een kuil ernaast voelde, was ik trots op mezelf: zie je wel wat je kan."

"Hoe vaak ik niet gedacht heb: het enige waar ik nog controle over heb in mijn leven, is wat ik eet. Vanaf mijn veertiende heb ik op hoog niveau gehockeyd en was er altijd een programma dat gevolgd moest worden en alles bepaalde. In de topsport word je geleefd."

Uiteindelijk ging het niet meer. Ook op het sportveld niet. Ze had geen snelheid meer, geen spieren, ze was naar eigen zeggen niks meer waard. In het voorjaar van 2015 ging ze naar haar trainers en bekende dat ze doodmoe was en dacht een eetprobleem te hebben. Meteen werd de sportarts ingeschakeld. Een lang traject met psychiaters en psychologen volgde, en vele ruzies en tranen thuis want haar ouders vonden het moeilijk te begrijpen.

Heel lang was sporten uit den boze, maar na ruim een jaar kreeg ze groen licht van de zorgverleners. Ze ging voor het nationale team van België spelen. Scheerlinck heeft een dubbele nationaliteit en wilde een nieuwe start maken. Maar binnen vier maanden kreeg ze een terugval. Ze had weer het gevoel geleefd te worden, miste weer controle over haar bestaan en begon in een reactie weer met afvallen. Daarop besloot ze met interlandhockey te stoppen. "Blijkbaar is dat niet voor mij weggelegd."