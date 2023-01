Wat begon als een klein jeukend wondje, bleek een levensbedreigende aandoening. Benno Stevering uit Doetinchem overleefde een streptokokkeninfectie ternauwernood. Het RIVM heeft per direct een meldingsplicht ingesteld voor deze 'vleesetende bacteriën'. 'We gaan nú opereren, zei de chirurg, anders ben je vanavond dood.'

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hij ging die zondagochtend in januari 2020 naar de atletiekbaan om verslag te doen van de KroeseWevers Cross, een wedstrijd van atletiekclub Archeus uit Winterswijk. Uren later lag Benno Stevering op de operatiekamer. De toen 53-jarige Doetinchemmer bleek een streptokokkeninfectie te hebben.

Spannend was het zeker, vertelt hij thuis in Doetinchem. Want de artsen wisten niet of hij zijn been wel kon behouden. Of hij het überhaupt zou overleven.

Begon met een wondje

Het is alweer drie jaar geleden, maar hij herinnert het zich nog levendig. Het begon die week met een wondje aan zijn bovenbeen. Het kleurde rood, het jeukte, hij had eraan zitten krabben. Natuurlijk was hij bij de doktersassistente geweest, maar die vond het niet nodig om het wondje door de huisarts ernaar te laten beoordelen. Ondanks de pijn en de noodzaak ervan, vertelt Benno Stevering, want het weekend stond voor de deur.

Een bijna fatale inschatting, zou achteraf blijken. De bacterie was naar binnen geslagen.

Daarna ging het razendsnel. Op die bewuste zondag 12 januari stond Benno Stevering bij de start van de wedstrijd om verslag doen van de cross voor de Gelderlander; de Doetinchemmer is freelance atletiekmedewerker. Maar vlak voor het startschot voelde hij zich helemaal niet lekker. "Ik was dizzy, duizelig, niet in staat om een verslag te maken", vertelt hij. En het wondje op zijn been begon ook te stinken. Er kwam pus uit en eromheen tekende zich een zwart randje af.

'Ik heb wondroos'

De onwel geworden Benno ging samen met Wim Ruesink van de organiserende atletiekclub Archeus naar het ziekenhuis in Winterswijk. 'Ik heb wondroos', appte Benno diezelfde middag nog naar de sportverslaggever van de krant. Om even later te melden dat hij het zo erg vond dat hij geen wedstrijdverslag kon leveren.

Was het maar wondroos geweest die Benno ziek had gemaakt. Maar het bleek fasciitis necroticans, dat is een infectie van de onderste laag van de huid en het bindweefsel. Binnen een dag of vier, vijf ontwikkelt het zich tot een zogeheten gangreen, dat is een ernstige aandoening waarbij lichaamsweefsel afsterft en eventueel gaat rotten. Het verspreidt zich razendsnel, binnen 24 tot 72 uur in en onder de huid, zo staat te lezen op de site van het RIVM.

Hoe hij eraan kwam? Geen idee. De oorzaak van het ziektebeeld is onbekend, weet Stevering nu. "Wellicht is het een aantasting van het immuunsysteem door tijdelijke stress, onregelmatig leven, verkeerd of onregelmatig eten of te weinig sporten."

Maar deze 'vleesetende bacterie', een levensbedreigende aandoening, was wel Benno's lichaam 'aan het demonteren', zoals de collega-sportverslaggever het later formuleerde. Toen de toegediende antibiotica die zondagmiddag niet het gewenste herstel opleverde, was snijden nog de enige optie. "We gaan nú opereren, zei de chirurg, anders ben je vanavond dood." Benno kon nog één telefoontje plegen en hij belde zijn moeder: 'Het gaat niet goed, ik word geopereerd.'

Leven en dood

Een zware operatie volgde. Benno Stevering balanceerde een paar dagen op het randje van leven en dood. Gelukkig werd de bacterie een halt toegeroepen en ging het - langzaam weliswaar - de betere kant op. Emotionele tijden, herinnert Benno zich nog levendig. De gedachte dat hij zou kunnen overlijden. Of zijn been geamputeerd zou moeten worden…

Maar de Doetinchemmer heeft het overleefd. En zelfs zijn been bleef behouden dankzij de goede, langdurige medische hulp in Medisch Spectrum Enschede. "Dat was een enorme opluchting."

Bijna zes weken lag hij in het ziekenhuis. Hij onderging nog verschillende hersteloperaties, onder andere huidtransplantaties want de kloof in zijn been was té groot. Na 41 dagen mocht hij - vele kilo's lichter - weer naar huis om daar te werken aan zijn herstel, met een bed in de woonkamer en een rollator én de fantastische hulp van de thuiszorg.

'Beschermengeltje'

Dankbaar is hij voor alle medische hulp in het ziekenhuis en van de thuiszorg. Dankbaar voor de enorme steun van zijn zoon en dochter die bleven geloven in zijn herstel en die familie en vrienden in die spannende weken op de hoogte hielden.

"Ik heb wel een beschermengeltje gehad dat ik dit heb kunnen overleven." Hij laat zijn handen nog eens door de vele van-harte-beterschapkaarten gaan die hij tijdens zijn ziekte kreeg.

Inmiddels is hij helemaal hersteld, dankzij fysiotherapie en fitness. Alleen hardlopen, dat gaat nog niet.

'Meestal zijn infecties onschuldig'

Het RIVM heeft afgelopen donderdag een meldingsplicht ingesteld voor alle ziektes die worden veroorzaakt met groep A-streptokokken, ook wel bekend als de vleesetende bacterie. Meestal zijn deze infecties onschuldig, stelt het RIVM.

Infecties met groep A-streptokokken (afgekort als GAS) komen vaak voor in Nederland. Meestal is er dus niets aan de hand, maar soms worden mensen in korte tijd ernstig ziek van de bacterie. De bacterie dringt dan door in weefsels, bloedbaan, hersenvliezen of gewrichten.

Huisartsen krijgen het niet drukker door de meldingsplicht voor infecties die worden veroorzaak door de groep A-streptokokken. "Het gaat hier om zware ziektebeelden die voornamelijk in het ziekenhuis voorkomen. Bijvoorbeeld een patiënt is ziek en verslechtert na verloop van tijd. Op dat moment zal de patiënt meestal behandeld worden in het ziekenhuis. Vandaar dat deze extra meldingsplicht ook daar met name voor zal komen," zegt een woordvoerder van het Nederlands Huisartsen Genootschap.