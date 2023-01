Je kunt zeggen wat je wilt over sequels, maar je weet in elk geval wat je krijgt. Deze 15 vervolgen kun je in 2023 in de bios en op de streamers verwachten.

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

1. Magic Mike's Last Dance

Deze derde Magic Mike wordt het definitieve slot van de filmserie over het wel en wee van Channing Tatums strippende personage. Steven Soderbergh sloeg de regieklus voor deel twee over maar is nu weer terug, net als Tatum natuurlijk. We verwachten weer veel gezwijmel en natuurlijk gortdroge hardbodies in strakke slips.

Vanaf 9 februari in de bioscoop.

2. Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Met elke nieuwe film en serie wordt het universum van Marvel weer een stukje onoverzichtelijker en dat lijkt met de derde Ant-Man niet anders. Want er blijkt naast de multiverse nóg een alternatieve werkelijkheid te bestaan: het kwantum realm, waar onze helden de nieuwe superschurk Kang tegenkomen. Maar voordat je nu al afhaakt: deze film belooft juist een heleboel losse eindjes aan elkaar te gaan knopen. En meer Paul Rudd als de minst indrukwekkende superheld van het stel is altijd fijn.

Vanaf 15 februari in de bioscoop.

3. Creed III

Michael B. Jordan gaat zelf op de regiestoel zitten voor de derde Creed, waarin de onwaarschijnlijk goed in vorm stekende bokser uit de titel het aan de stok krijgt met een oude bekende. Deze jeugdvriend, gespeeld door Jonathan Majors, die ook te zien is als Kang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, heeft nog een appeltje te schillen met Adonis Creed.

Vanaf 2 maart in de bioscoop.

4. Scream VI

Net iets meer dan een jaar na de vorige Scream worden we alweer getrakteerd op het volgende deel. Hopelijk blijkt het geen haastklus, want de slasherserie was eindelijk weer lekker op stoom. In Scream VI duikt Ghostface op in New York, waar de overlevenden proberen een nieuw leven op te bouwen. Dikke pech, beste mensen. Onder de bekende gezichten zijn Courteney Cox, Hayden Panettiere en Jenny Ortega, die de wind mee heeft na Netflix-hit Wednesday.

Vanaf 9 maart in de bioscoop.

5. John Wick: Chapter 4

Wanneer filmseries zich uitstrekken met veel sequels, krijgen ze vaak last van het euvel dat het originele concept verwatert. Daar hebben de John Wick-films tot nu toe geen last van gehad: die blijven net zo spijkerhard en creatief verwoestend als het revolutionaire deel één. Alles wijst erop dat nummer vier die traditie in leven gaat houden, want ook hierin duiken er weer absurd veel vijanden bovenop Keanu Reeves' legendarische huurmoordenaar. In de bijrollen zien we namen als Donnie Yen en Clancy Brown, wat ons nog een stukje blijer maakt.

Vanaf 23 maart in de bioscoop.

6. Evil Dead Rise

Horrorclassic The Evil Dead heeft ons geleerd nooit op vakantie te gaan in een afgelegen, gammele hut midden in het bos. Maar wat blijkt? De ondode plaaggeesten die proberen nieuwe zieltjes te winnen, weten hun slachtoffers ook gewoon middenin de grote stad te vinden. Je mag rekenen op weer veel creatieve folterpraktijken, liters bloed maar gelukkig ook een verlichtende knipoog.

Vanaf 20 april in de bioscoop.

7. Guardians of the Galaxy Vol. 3

Er staat een hoop op het spel in de derde Guardians of the Galaxy, want het is al aangekondigd dat dit de laatste film is waarin dit zooitje ongeregeld in deze samenstelling te zien zal zijn. Wie gaan de eindstreep niet halen, is dus de grote vraag. Maar regisseur James Gunn kennende zal de lol en de chaos ook niet vergeten worden bij dit Marvel-ruimte-avontuur.

Vanaf 3 mei in de bioscoop.

8. Extraction 2

Zonder te willen generaliseren, kunnen we wel stellen dat de meeste Netflix-actiefilms snel in de vergetelheid belanden. De afgelopen jaren was er één uitzondering: het enerverende, verpletterende en vlijmscherp geregisseerde Extraction, met Chris Hemsworth als professionele bad ass die een ontvoerd jochie moet bevrijden. De opvolger, waarin deze elite-militair de familie van een misdadiger uit een gevangenis moet bevrijden, belooft er op alle fronten nog een schepje bovenop te gaan doen.

Vanaf juni te zien op Netflix.

9. Spider-Man: Across the Spider-Verse

De animatiefilm Spider-Man: Into the Spider-Verse liet ons als eerste kennismaken met Marvels multiverse, dat het mogelijk maakte om vier verschillende versies van Spider-Man in één film te krijgen. In deze opvolger maken nog meer varianten hun opwachting. Da's leuk, maar als er net zoveel visuele power en liefde voor z'n personages in zit als deel één is het eigenlijk al goed.

Vanaf 1 juni in de bioscoop.

10. Indiana Jones and the Dial of Destiny

Harrison Ford pakt voor de laatste keer de zweep en fedora erbij om de beroemdste archeoloog van allemaal te spelen in de vijfde Indiana Jones. Gaat hij door de tijd reizen, zoals de geruchten over de plot gaan? Het is afwachten, maar de eerste beelden beloven sowieso een ouderwets avonturenspektakel in de beste zin van het woord.

Vanaf 28 juni in de bioscoop.

11. Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1

Met zoveel superhelden-, scifi- en fantasyspektakel in de zalen is de pure actiefilm een beetje opzij geschoven als blockbustermateriaal. Gelukkig hebben we Tom Cruise en zijn onverdroten drang om gevaarlijke dingen te doen nog, zodat de Mission: Impossible-films nog steeds blijven komen. Details over het verhaal zijn er niet, maar wat maakt het ook uit, zolang good old Cruise de wereld over reist en maffe dingen uithaalt met vliegtuigen, auto's en andere snelle voertuigen.

Vanaf 13 juli in de bioscoop.

12. The Marvels

Dit is een vervolg op drie Marvel-projecten: Captain Marvel, Ms. Marvel en WandaVision, want het brengt het fabuleuze vrouwentrio Captain Marvel, Ms. Marvel en Monica Rambeau bij elkaar. Hun verschillende krachten komen in de knoop met elkaar en zo heeft de puberende Ms. Marvel opeens de verwoestende power van haar grote idool in haar vingers. Dat klinkt erg gevaarlijk... en lollig!

Vanaf 25 juli in de bioscoop.

- Foto: Disney

13. Expendables 4

Dacht je dat Sylvester Stallone en zijn kameraden oud waren toen ze de eerste Expendables maakten? We zijn met deel vier twaalf jaar verder, dus nu begint het pas echt te piepen en kraken bij het uitdelen van de klappen. Er zijn bekende gezichten zoals Jason Statham en Dolph Lundgren, nieuwe zoals Megan Fox en Tony Jaa en natuurlijk een heleboel vuurgevechten, achtervolgingen en ontploffingen.

Vanaf 21 september in de bioscoop.

- Foto: Archief

14. The Exorcist

Deze film pikt de draad op na de eerste Exorcist uit 1973 en negeert dus alle matige sequels die er sinds die tijd zijn gemaakt. Regisseur David Gordon Green hakte met hetzelfde bijltje met Halloween, dat ook zo'n ertussen geschoven vervolg was en dat bracht hij tot een prima eind. Dat geeft hoop, want rommelen met deze klassieker riekt natuurlijk naar heiligschennis. En erwtensoep.

Vanaf 12 oktober in de bioscoop.

- Foto: Warner Bros.

15. Dune: Part Two

De scifi-sensatie van vorig jaar begon een episch verhaal over botsende supermachten in de ruimte: de stof waar George Lucas ooit zijn inspiratie voor Star Wars uit haalde. Eens kijken of regisseur Denis Villeneuve het lukt om daar een eind aan te breien met één film, in plaats van de wildgroei aan projecten die Star Wars heeft gekregen. Het belooft hoe dan ook een visuele traktatie te worden, niet in de laatste plaats door een cast met onder meer Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler en Florence Pugh.

Vanaf 2 november in de bios.