De een grijpt elke dag naar de shampoo, de ander (bijna) nooit. Bazart-frontman Mathieu Terryn, bijvoorbeeld, laat zijn haardos au naturel. Hoe vaak moet je je haren echt wassen? Wat met lokken die snel vettig worden? En kan je je haar 'trainen' om langer mooi te blijven? BV-kapper Jochen Vanhoudt en dermatoloog Thomas Maselis geven haarfijne antwoorden. 'Je haren te vaak wassen is niet gezond.'

De ene wast z'n haardos elke dag, de ander doet het helemaal niet (meer). Wereldwijd bestaat er zelfs een beweging van niet-wassers. De no poo'ers, zij bannen shampoo volledig uit hun douche. Ook in ons land zijn er bekende personen die nooit het witte goedje door hun haren strijken, zoals Bazart-frontman Mathieu Terryn en tv-presentator Dieter Coppens.

Maar wat is nu het beste voor je lokken? Het antwoord ligt in het midden, zegt dermatoloog Thomas Maselis. "Je moet een gulden middenweg vinden tussen proper zijn en overdreven reinigen. Vroeger werd aangeraden om je haren maximaal één keer per week te wassen. Omdat toen nog ossengalzeep en andere detergenten gebruikt werden, die de haren beschadigden of stroef maakten. De shampoos van vandaag doen dat niet meer, waardoor je je haardos dus regelmatiger kunt wassen."

Volgens Jochen Vanhoudt is het ideale aantal wasbeurten heel persoonlijk. "Het hangt allemaal af van je hoofdhuid. Mensen met een vettige hoofdhuid zullen sneller vettige haren hebben en dus sneller moeten douchen. Anderzijds zijn er ook mensen met een droge hoofdhuid die twee weken zonder shampoo kunnen", vertelt de BV-kapper. "Meestal adviseer ik om maximaal twee keer per week je coupe te wassen met zeep."

Maselis vult aan: "En als je coupe tussendoor wat opfrissing nodig heeft, bijvoorbeeld nadat je gesport hebt, kan je het spoelen met water."

Hoe vaker, hoe vettiger

Want té vaak wassen is niet goed. Maselis: "Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar water droogt je huid uit. Als je je haren dus te frequent wast, neem je te veel huidsmeer weg en droogt je hoofdhuid uit."

- Foto: Getty Images

Veel mensen hebben bovendien de indruk dat hun haar sneller vettig wordt als ze het vaker wassen. En dat klopt inderdaad. "Zodra je shampoo gebruikt, haal je de beschermde talglaag op je hoofd weg. Dan treedt een mechanisme in werking waarbij je hoofdhuid de talgklieren aanspoort om opnieuw talg te produceren", legt Vanhoudt uit.

Kortom, hoe meer je shampoot, hoe meer je de vetproductie stimuleert. Het resultaat: een drogere hoofdhuid maar vettigere haren. Vanhoudt: "Dames die geregeld brushen en stylen, gaan hun lokken ook nog eens uitdrogen, waardoor ze makkelijker droge gespleten puntjes krijgen."

Wat met harde gel?

Elke dag naar de shampoofles grijpen, is dus een no-go. Al zijn er ook uitzonderingen. Zelfs Vanhoudt geeft toe dat hij het elke dag doet. "Als je net zoals ik elke dag harde gel of vette was gebruikt, moet je die residuen wel uit je haar verwijderen. Tip: doe een oppervlakkig kattenwasje - je hoofdhuid masseren zet de talgproductie net in gang - en gebruik een milde, PH-neutrale shampoo. Op die manier vermijd je dat je de hoofdhuid fel irriteert."

Wat vinden de experts van nóóít meer je haren wassen?

Volgens de no poo'ers is de hoofdhuid tot een zekere mate in staat om zichzelf te reinigen. Is dat daadwerkelijk zo, of kan het kwaad om je haren nooit meer te wassen? "Absoluut niet", aldus Maselis. "De enige reden waarom je je haren wel zou wassen is vanuit hygiënisch standpunt, zodat je geen nare geurtjes verspreidt."

Links: dr. Thomas Maselis. Rechts: BV-kapper Jochen Vanhoudt Foto: Photo News

Jochen Vanhoudt is net om die reden geen voorstander. "In mijn dertigjarige carrière zijn er al verschillende vrouwen in mijn kappersstoel komen zitten die wekenlang hun haren niet hadden geshampood. Proper is dat niet. Als ik hun coupe moet kleuren, doe ik echt wel handschoenen aan."

Tips en trics voor een haartraining

Wie het aantal wasbeurten wil afbouwen, waagt zich best aan een uitgebreide haartraining. Je begint geleidelijk aan, adviseert Vanhoudt. "Wacht één extra dag met je haren te shampooën. Spoel je lokken gewoon met koel water. Dat werkt ontvettend en zo heb je toch een fris gevoel. Hou dit een tijdje vol tot je je er prettig bij voelt, en sla dan nog een extra dag over."

Merk je in de tussentijd dat je haar toch vettig wordt, dan kan je droogshampoo gebruiken. Vanhoudt: "Het is een mythe dat droogshampoo ongezond is. De oude generaties bevatten veel wit poeder, wat verstikkend kan aanvoelen. De nieuwste bussen frissen je lokken daarentegen echt op, zonder een doffe witte waas achter te laten. Gebruik het dus gerust als je je daardoor zelfzekerder voelt."

Maselis: "Het kan inderdaad zeker geen kwaad als je af en toe of zelfs regelmatig droogshampoo gebruikt. Met wat water kan je het er makkelijk opnieuw uitspoelen. Maar wie erdoor last krijgt van jeuk, gebruikt het best niet te vaak."