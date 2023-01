Geen kinderwens, maar toch onveilige seks: er zijn in Twente nog te veel vrouwen die onbedoeld zwanger raken. Het programma Nu Niet Zwanger doet daar iets aan. Met succes, zo blijkt uit de eerste resultaten in Enschede, Hengelo en Almelo.

In deze drie gemeenten begon Nu Niet Zwanger in het voorjaar van 2021. Oldenzaal sluit vanaf het begin van dit jaar aan. De bedoeling is dat meer Twentse en Achterhoekse gemeenten volgen. Het project van gemeenten, de GGD Twente en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt in dat zorgprofessionals in gesprek gaan met mensen in kwetsbare omstandigheden.

Geen prikpil of te laat

Het gaat bijvoorbeeld om mensen die verslaafd zijn, in de war of verstandelijk beperkt. Doel is dat (aspirant)ouders een bewuste keuze maken over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie, zegt Carla ter Beek. De coördinator van de GGD Twente wil niet wachten tot een zwangerschap een voldongen feit is, maar voor die tijd actief het gesprek aangaan.

De eerste resultaten zijn positief. "Vanaf het begin hebben we in Enschede, Hengelo en Almelo 165 cliënten begeleid", zegt Marieke Bijen van de GGD. 88 procent had volgens de projectleider op dat moment geen kinderwens. "Maar het bleek dat daarvan twee op de drie geen voorbehoedsmiddelen gebruikten. 12 procent gebruikte anticonceptie op een verkeerde manier. Ze vergaten regelmatig de pil of slikten die alleen op dagen dat ze seks hadden. Ook gebeurde het dat ze de prikpil niet of te laat lieten zetten." Na de gesprekken koos 65 procent van de groep zonder kinderwens ervoor te beginnen met anticonceptie.

Spiraaltje

Bij 26 organisaties in Twente zijn inmiddels 43 beroepskrachten getraind om Nu Niet Zwanger-gesprekken te voeren. Onder meer bij verslavingszorginstelling Tactus, gehandicaptenorganisatie Aveleijn, ggz-instellingen en welzijn- en maatschappelijk werk Avedan Almelo. De ziekenhuizen MST en ZGT en verloskundigen kunnen doorverwijzen naar het programma.

Carla ter Beek verzorgt de trainingen aan de hulpverleners. Ze geeft tips voor het voeren van een goed gesprek. "Het beste is vaak een informeel moment. De hulpverlener is bijvoorbeeld in huis om financiën op een rij te zetten. Ze ziet speelgoed en zegt dan: 'Goh, hoeveel kinderen heb je? Is je gezin nu compleet?' Als er geen kinderen zijn, dan kan ze vragen of er nog een kinderwens is. Of angst om zwanger te raken. De professionals kunnen de consequenties van een keuze schetsen. Als het nodig is geven ze praktische ondersteuning. Helpen bij het maken van een afspraak voor een spiraaltje. Of checken of dit is opgehaald bij de apotheek."

'Ik dacht: Dit kan niet waar zijn'

Ter Beek legt regelmatig uit wat er zoal komt kijken bij het ouderschap. Wat moet daarvoor in huis zijn? In een eerdere functie als sociaal verpleegkundige seksuele gezondheid bij de GGD stuitte ze soms op schrijnende situaties. "Via een organisatie kwam ik een keer in gesprek met een moeder van drie kinderen. Allen uit huis geplaatst. De vrouw was voor de vierde keer zwanger. Ook dat kindje zou ze zelf niet opvoeden. Toen ik doorvroeg zei ze dat ze geen geld had voor een spiraaltje. Ik dacht: Dit kan niet waar zijn."

Opmerkelijk is dat Ter Beek zich neutraal opstelt in de gesprekken. Ze uit haar persoonlijke mening niet. "Wie ben ik om iemand zijn of haar kinderwens af te pakken? Het project heet niet voor niets Nu Niet Zwanger. Met de nadruk op nu. De insteek is dat we actief het thema bespreken. Niet achterover leunen tot de cliënt er zelf over begint. Vaak zijn het mooie gesprekken, maar ons vak houdt ook in dat we alert zijn op omstandigheden waarin een kindje ter wereld komt. We leggen uit wat consequenties kunnen zijn van keuzes. Zoals een verloskundige verplicht is melding te doen bij Veilig Thuis Twente als een kind schade kan oplopen, zo heeft de GGD ook meldcodes."

Baby uit huis plaatsen

Nu Niet Zwanger begon in 2014 in Tilburg, op initiatief van GGD-medewerkster Connie Rijlaarsdam. De directe aanleiding was Esmee, een dakloze vrouw, drugsverslaafd en werkzaam als prostituee. Ze werd twee keer zwanger en beide keren werd haar baby'tje bij haar weggenomen. Zeven hulpverleningsorganisaties waren bij haar betrokken. Maar niemand had de zwangerschappen kunnen voorkomen. Rijlaarsdam merkte op dat hulpverleners allemaal een mening hadden over Esmees situatie. Maar niemand had voor de zwangerschap met haar gesproken over een eventuele kinderwens.