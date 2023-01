Veel boeren op leeftijd worstelen met hun opvolging, maar de familie Kromhof kent dat probleem niet. Daar combineren de broers Koen, Stein en Derk elk een vaste baan met het werk op het melkveebedrijf van hun ouders bij het Aamsveen. 'Ieder van ons drie doet één dag in de week de boerderij. Ideaal.'

Zeg de drie broers niet dat een boer nooit een dag weg kan van zijn erf. "Ik ben laatst een weekje gaan skiën", zegt Koen Kromhof. Hij is de oudste van drie dertigers die samen met hun vader Gerard en moeder Ernie een boerderij met 120 koeien bestieren aan de oostrand van Enschede. Onlangs moest hij twee dagen voor zijn 'gewone' werk naar Antwerpen. "Ook dat gaat moeiteloos."

Weekenddienst

Ze laten het bedrijf met een gerust hart aan elkaar over: Koen (34), Stein (33), Derk (30) en hun ouders, die gezamenlijk in een maatschap zitten. "Ook zij kunnen er makkelijk een dagje tussenuit", zegt Derk. Stein schetst de weekindeling: "Derk doet woensdag de boerderij, ik donderdag en Koen vrijdag. Onze ouders werken de hele week." Koen: "Op zaterdagmorgen zijn we er allemaal even, vervolgens heeft één van ons weekenddienst."

Ze zijn van de Schukkinkweg, geboortegrond en plek van hun jeugd dichtbij het natuurgebied Aamsveen. Alle drie trokken ze het land in, voor studie en werk. Koen en Derk deden agrarische bedrijfskunde, Stein technische bedrijfskunde. De voltooide studies leidden bij allen tot een baan voor vier dagen bij hun werkgevers, waarbij er in alle gevallen raakvlakken zijn met de agrarische sector.

Ondernemen als boer

De band met de boerderij maakte dat ze allemaal terugkeerden naar de oude Twentse grond. "Het is toch de streek die met vrienden en familie vertrouwd is", zegt Stein. Hij woonde een paar jaar in Groningen. "De ruimte hier ga je toch missen", aldus Derk, die terugkwam uit Den Bosch. Koen heeft in steden als Amsterdam, Utrecht en Den Bosch gewoond, gewerkt of gestudeerd. Hij zegt: "Het buiten zijn is me altijd blijven trekken."

En de broers wilden ondernemen, naast het werk voor de 'baas'. Koen: "Dat klinkt gek in deze tijd, met alle regels die elke dag kunnen veranderen. Maar het werk op de boerderij, met dieren en wisselende seizoenen, laat je niet los. Het ondernemen heeft me altijd getrokken, maar ik voelde er niet voor het bedrijf alleen over te nemen. Dit is ideaal."

De afwisseling baan-boerderij is lekker. En niet onbelangrijk, de aanhang is er ook gelukkig mee. De broers wonen elk afzonderlijk in de buurt, met echtgenote of vriendin. Koen, inmiddels vader van een dochter, verhuist op termijn naar de boerderij, is de bedoeling.

Volwaardig inkomen

Hun melkveehouderij is één van de vijftig agrarische bedrijven die Enschede nog telt. Op deze boerderijen wordt nog een volwaardig inkomen uit het boeren gehaald. De broers nuanceren dat beeld voor hun eigen boerderij wel. "Het is niet zo dat we er hier een volwaardig inkomen voor vier gezinnen uit halen. Maar wel voor twee huishoudens. Dat is prima."

De broers Kromhof steken hun energie vooral in een duurzame bedrijfsvoering met een zo beperkt mogelijke stikstofuitstoot. Vooral rond het Aamsveen is dat een uitdaging. De broers plaatsen wel een kanttekening bij de uitstoot op dit beschermde Natura 2000-gebied. Die komt vooral uit Duitsland, zeggen ze. Het Nederlandse aandeel is bescheiden: als alle tien Enschedese boeren in een straal van 3 kilometer rond het natuurgebied zouden stoppen, dan is de 'winst' qua stikstofuitstoot beperkt. Dat is met het Aerius-rekenmodel becijferd. Koen zegt stellig: "De reductie voor het Aamsveen zou maximaal 1 procent zijn."

Ultramoderne stal