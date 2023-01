Toen het kabinet afgelopen zomer een hotel in het Twentse Albergen aanwees voor een azc, was er veel haast. Vijf maanden later staat het gebouw leeg. Niemand waagt zich nog aan een openingsdatum.

Een donkergroene Fendt-trekker neemt twee parkeervakken in beslag voor voormalig hotel 't Elshuys in Albergen. Stratenmakers werken keurig om het voertuig heen tijdens de werkzaamheden voor de vernieuwde parkeerstrook bij het asielzoekerscentrum (azc). "De maat is vol", zegt omwonende Jan Luttikhuis, die de trekker maandag demonstratief op de parkeerplaats neerzette. "We willen graag als goede buur met elkaar omgaan, maar schijnbaar ziet het Coa (Centraal Orgaan opvang asielzoekers, red.) het nut hier niet van in."

De aanleg van een nieuwe parkeerstrook voor het azc in aanbouw leidde voor de zoveelste keer tot boosheid. Volgens omwonenden zijn de werkzaamheden weliswaar besproken, maar is de uitvoering zonder overleg gewijzigd. "Daarover is slecht en te laat gecommuniceerd", zegt Luttikhuis. "Het lijkt een detail, maar het is illustratief voor hoe met ons wordt omgegaan."

Protesten en brand

Op 16 augustus haalde het Twentse Albergen het landelijke nieuws. Staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) gaf het Coa opdracht om nabij het dorp een hotel te kopen, voor de opvang van maximaal 300 asielzoekers. Het kabinet passeerde de gemeente, die in beginsel weigerde mee te werken.

De eerste asielzoekers zouden een maand later arriveren, zei een woordvoerder van het Coa kort na het besluit. De onrust hield wekenlang aan. Protesten volgden met borden en spandoeken als 'Houd Albergen schoon'. Twee weken na het besluit ontstond een brand bij het hotel, aangestoken vermoedde de politie.

Nu, vijf maanden na dat besluit, staat het voormalige hotel leeg. Althans, op een paar bouwvakkers, de huismeester en een brandweerman na, die fungeert als beveiliger. Ze eten hun bammetjes en drinken koffie tijdens de lunchpauze. Binnenkijken mag niet. "Het ligt allemaal erg gevoelig", verklaart de huismeester.

Successen voor omwonenden

Van de urgentie van afgelopen zomer - te midden van de opvangcrisis - is in Albergen weinig meer te merken. Een handjevol bouwvakkers klust wel wat in het pand, maar grootschalig verbouwen mag niet omdat de vergunningen nog niet zijn aangevraagd. Wethouder Ursula Bekhuis van de gemeente Tubbergen is verrast. "We dachten dat er snel iets zou gebeuren, maar er gebeurde niets."

De afgelopen maanden is wel veel gedaan achter de schermen. Inwoners van het dorp kregen inspraak via twee commissies waarin ze meepraten over veiligheid en de voorwaarden voor een azc. Van de oorspronkelijke 300 plekken voor asielzoekers bleven er 150 over, waarvan een derde voor statushouders. Ook werd een andere eis ingewilligd: een einddatum voor de opvang (2032).

"We moeten nog tien jaar met elkaar verder", zegt omwonende Hennie de Haan, die vooruit is geschoven door de buurt om het woord te voeren. "Maar in het Coa is heel weinig vertrouwen." De Haan begrijpt niet waarom het zo lang duurt. "Het lijkt erop dat hier iets is gekocht zonder goede voorbereiding."

Een bouwstop

Het Coa wilde met stoom en kokend water het azc realiseren, maar is daar inmiddels van teruggekomen. "We zetten nu in op een goede samenwerking met de omgeving", zegt woordvoerder Bob van 't Klooster. Die strategie kost veel tijd en gaat niet altijd even goed. Toen het Coa in oktober ging verbouwen zonder vergunning hingen omwonenden aan de lijn bij de gemeente. "We hebben na een controle een bouwstop afgekondigd", zegt wethouder Bekhuis.

De gevoeligheid werd deze week weer zichtbaar, toen stratenmakers aan de slag gingen met parkeerplaatsen voor het voormalige hotel. De afspraak met de buurt was een strook voor kort parkeren, bijvoorbeeld voor het afleveren van goederen. In de nieuwsbrief stond de vrijdag ervoor dat werd gewerkt aan 'langsparkeren', met een s. "Omwonenden interpreteerden dat als lang parkeren", zegt Van 't Klooster.

Zorgvuldigheid gaat nu voor een snelle vergunningsaanvraag, daarnaast is de stikstofberekening niet klaar. "We wagen ons niet meer aan een openingsdatum. Het moet een rustige locatie worden, want wat daar in Albergen leeft heeft iedereen kunnen zien." Staatssecretaris Van der Burg had het liever ook anders gezien. "Maar het moet wel zorgvuldig gebeuren", vindt hij.