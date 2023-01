Meer tweeverdieners met ernstige geldproblemen kloppen aan bij een bewindvoerder. Die neemt dan tijdelijk het beheer van hun financiën over. De groei van deze groep cliënten, die zich tot voor kort prima financieel kon redden, is fors, zegt Horus, een branchevereniging voor bewindvoerders.

De explosief gestegen energiekosten en de hoge inflatie waardoor alles duurder is geworden, treffen nu ook de tweeverdieners, zien de bewindvoerders.



"Het is een groep die gewend was om financieel het randje op te zoeken. Dat kon ook gewoon als je per maand een paar honderd euro overhield", zegt Arie Verkerk van branchevereniging Horus, die zo'n 80.000 cliënten bedient. "Maar ondanks een nette levensstijl kunnen veel tweeverdienende leerkrachten en verpleegkundigen hun vaste maandlasten nu niet meer betalen."

Leaseauto weg? Boete!

Zijn minima eraan gewend om financieel stappen terug te doen, tweeverdieners zijn dat niet, merken de bewindvoerders. Verkerk: "Vaak kunnen ze dat niet eens, met een koopwoning en een leaseauto waarvoor ze een contract van vijf jaar hebben afgesloten. Wil je daarvan af? Dat kan, maar dat kost je een boete. De boel verkopen en kleiner gaan wonen? Goed idee, maar hoe kom je op dit moment aan een goedkopere woning?"

Tweeverdieners komen door hun hogere inkomen niet in aanmerking voor allerlei (energie)toeslagen en kwijtscheldingsregelingen die minima wel krijgen. Verkerk: "Voor minima kun je meer regelen. Zoeken naar zaken waarop tweeverdieners nog kunnen besparen, is moeilijk. Ze kunnen vaak niet zo heel veel meer doen. Dat is voor bewindvoerders een uitdaging. Die kunnen het dan zoeken in een gedragsverandering stimuleren: niet elke dag buiten de deur een koffietje kopen. Maar dan ben je er natuurlijk nog lang niet."

Irrationele beslissingen

Wie zich onder bewind laat stellen, moet daarvoor eerst naar de rechtbank die de stap moet goedkeuren. Die stemt altijd in als het op eigen verzoek is. Je financiën voor kortere of lange tijd volledig uit handen geven, is een ingrijpende maatregel. Tweeverdieners zitten vaak behoorlijk klem in hun financiële sores, het nut van een bewindvoerder is dan ook groot, aldus Verkerk.



"Mensen met financiële problemen nemen door de enorme stress vaak irrationele beslissingen. Met een bewindvoerder komt er in elk geval meer rust." Zo'n 350.000 Nederlanders staan op dit moment onder financieel bewind, in 2014 waren er dat nog 250.000.

Het Nibud ziet ook een toename aan tweeverdieners die in financiële problemen komen. Waar ze terechtkomen voor hulp, kan de organisatie niet zeggen.

Had je vroeger aan één fatsoenlijke baan genoeg om rond te komen, nu lukt het een hoop gezinnen met twee inkomens nog maar nét, stelt Richard Melse van bewindvoerderskantoor Melse & Wassink in Ede. "Als er maar iets aan hun situatie verandert, kan het snel misgaan."

Deze ontwikkeling is niet nieuw, maar volgens Melse al enkele jaren aan de gang. Door de energiecrisis en hoge inflatie valt ineens ("Net als tijdens de vorige economische crisis, in 2008") weer op hoe kwetsbaar gezinnen met twee inkomens kunnen zijn.

Geen 23 zonnepanelen

Dat is geen kwestie van eigen schuld dikke bult, benadrukt Melse. "Lang niet elke koopwoning heeft een warmtepomp en 23 zonnepanelen op het dak. En ook aan veel huurwoningen is niet genoeg gedaan om energie te besparen.



Het is treurig, maar de groep mensen van wie we vroeger altijd zeiden: die hebben hun zaken netjes voor elkaar, krijgen het ook zwaar voor de kiezen nu."



En meestal duurt het te lang voordat tweeverdieners hulp krijgen van een budgetcoach, schuldsaneerder of een bewindvoerder. Melse: "Ze zijn een lastige club, want ze vallen buiten de scope van maatschappelijk werk, zorgverlening en kerken: het circuit waar minima wel in zitten. En door hun hogere inkomen grijpen tweeverdieners ook nog eens naast de toeslagen en steunregelingen."

Lastig om te helpen zijn de tweeverdieners volgens bewindvoerder Barbara Aderholz uit Beuningen ook nog op een andere manier. "Niet onaardig bedoeld, maar je moet ze vaak een beetje heropvoeden. Leren dat ze moeten nadenken over hun uitgaven, overtuigen om oude patronen los te laten. Minima kennen het klappen van de zweep beter."

Snelle groei probleemschulden

Oorspronkelijk werkten bewindvoerders voor volwassenen die hun administratie echt niet zelf konden doen, bijvoorbeeld door een beperking, dementie of psychische klachten. Door een aanpassing van de wet kan sinds 2014 iedereen met probleemschulden een bewindvoerder inschakelen.



En sindsdien groeit het aantal mensen 'onder bewind' snel. Dat komt door de forse bezuinigingen op de schuldhulpverlening (die verantwoordelijkheid ligt sinds 2012 op het bord van gemeenten) en doordat de toelatingseisen voor het wettelijke schuldsanering strenger geworden zijn.



Wie de kosten van een bewindvoerder, ongeveer 1200 euro per jaar, niet kan betalen, kan een beroep doen op de bijzondere bijstand. Dat geld halen gemeenten dan weer uit de geslonken budgetten die ze hebben voor schuldhulpverlening en de aanpak van armoede.

Je onder bewind laten stellen heeft grote gevolgen, je geeft de verantwoordelijkheid voor je financiële administratie, inclusief de belastingaangifte, uit handen. Dat steeds meer tweeverdieners, vaak gezinnen met kinderen en zzp'ers, deze stap nu zetten, is zorgelijk, beaamt Arie Verkerk van de branchevereniging Horus. "En ik denk dat er de komende jaren nog veel meer mensen met schulden bijkomen. De lonen stijgen, waardoor de prijzen stijgen en dan moeten de lonen weer omhoog. Er dreigt een ratrace zo."

Rust in de tent

In 2014 heeft de overheid volgens Verkerk in zijn 'oneindige wijsheid besloten tot een slot op de deur'. Dat wil zeggen dat als een bewind eenmaal gepubliceerd is het centrale register, de schulden niet meer zomaar kunnen verergeren. Bedrijven moeten eerst uitzoeken of er een bewindvoerder is en zonder zijn toestemming kan de rechter de aankoop van bijvoorbeeld een vakantiereis of telefoonabonnement terugdraaien.

Bewindvoering is in eerste instantie bedoeld voor stabiliteit en rust in de tent. Verkerk: "Wij zorgen dat de goede keuzes gemaakt worden en dat iemand alles krijgt waar hij recht op heeft." Heeft iemand (tien)duizenden euro's schuld en moet er 'hard gesaneerd' worden, dan is via de gemeente meer hulp nodig, zoals schuldhulpverlening (alles aflossen) of schuldsanering (kwijtschelding na 36 maanden).

Het is lang niet altijd zo makkelijk om tweeverdieners snel toegelaten te krijgen tot die hulptrajecten. "De levenskeuzes van tweeverdieners laten zich niet van de ene op de andere dag terugdraaien", zegt Melse. "Ze willen wel besparen, maar waarop? Zonder internet kun je niet en de wasmachine moet af en toe draaien." De toetsingsgrenzen voor toeslagen, ouderbijdragen en kwijtscheldingen passen niet meer bij het huidige tijdsgewricht, vindt Verkerk. "Daar moet snel eens goed naar gekeken worden."

Bewindvoering stopt als de problemen zijn opgelost, of eerder, op een afgesproken datum. Wie er tussentijds vanaf wil, kan de kantonrechter vragen om het bewind te stoppen. Bewindvoerders moeten elke vijf jaar een evaluatieverslag maken voor de rechter, die controleert of het bewind goed wordt uitgevoerd.

Meer aan de hand

Meer tweeverdieners merkt Bart van de Heuvel van K & K Bewindvoeringen in Boxmeer nog niet zo, maar dat het rommelt , hoort hij elke week. "Ik krijg vaak bezorgde vragen van ondernemers over loonbeslagen en werknemers die een voorschot vragen op het vakantiegeld. Dan weet je eigenlijk al: hier is meer aan de hand."